नम्रता मल्ला की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, फिगर देख छूट जाता है फैंस का पसीना

हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीभोजपुरी सिनेमानम्रता मल्ला की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, फिगर देख छूट जाता है फैंस का पसीना

Namrita Malla Glamorous Photos: भोजपुरी एक्ट्रेस नम्रता मल्ला अपने डांस मूव्स और ग्लैमरस लुक्स के चलते चर्चा में रहती हैं. उनका कातिलाना अंदाज फैंस का दिल जीत लेता है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 07 Oct 2025 08:33 PM (IST)
नम्रता मल्ला का शुमार भोजुपरी की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार किया जाता है. उनका स्टाइलिंग सेंस सबसे हटकर है, ऐसे में उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. आज हम आपतो नम्रता की 10 ग्लैमरस तस्वीरें दिखा रहे हैं.

1/10
ब्लैक कलर की स्ट्रैपलेस ब्रालेट डिजाइन वाला टॉप पहने नम्रता मल्ला कहर बरपा रही हैं. इसके साथ उन्होंने मैचिंग बॉटम पेयर किया है.
2/10
रेड कलर की इस ड्रेस में एक्ट्रेस गजब ढा रही हैं. उन्होंने ये लुक अपने वायरल गाने 'थर्मामीटर' के लिए चुना था.
3/10
ब्लैक कलर की मोनोकिनी में नम्रता बेहद ग्लैमरस नजर आ रही हैं. बन हेयरस्टाइल और बड़ी ईयररिंग्स के साथ वो कातिलाना पोज दे रही हैं.
4/10
नम्रता अक्सर बिकिनी पहने तस्वीरें शेयर करती हैं. यहां ब्लैक बिकिनी के साथ खुले बाल और गॉगल लगाए वो काफी स्टनिंग लग रही हैं.
5/10
गोल्डन टॉप के साथ व्हाइट ओपन स्कर्ट पहने नम्रता बला की हसीन दिख रही हैं. मैचिंग जूलरी उनके लुक को क्लासी टच दे रही है.
6/10
एनिमल प्रिंटेड डीपनेक ड्रेस पहने नम्रता काफी स्टाइलिश लग रही हैं. इस दौरान उन्होंने अपने बालों को खुला रखा है.
7/10
ब्लू प्रिंटेड बिकिनी के साथ नम्रता ने मैचिंग श्रग कैरी किया है. इस लुक में वो काफी सेंसेशनल लग रही हैं.
8/10
ब्लैक वन शोल्डर टॉप के साथ पोल्का डॉट स्कर्ट काफी स्टाइलिश लुक क्रिएट कर रहा है. इस लुक में नम्रता जमकर पोज देती दिख रही हैं.
9/10
येलो बिकिनी के साथ व्हाइट बाथरोब पहने नम्रता काफी सिंपल और क्यूट दिख रही हैं.
10/10
देसी लुक तो नम्रता पर खूब जच रहा है. ग्रीन लहंगे के साथ सिल्वर जूलरी उन्हें गुजराती लुक दे रहा है.
Published at : 07 Oct 2025 08:27 PM (IST)
