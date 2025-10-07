एक्सप्लोरर
नम्रता मल्ला की 10 ग्लैमरस तस्वीरें, फिगर देख छूट जाता है फैंस का पसीना
Namrita Malla Glamorous Photos: भोजपुरी एक्ट्रेस नम्रता मल्ला अपने डांस मूव्स और ग्लैमरस लुक्स के चलते चर्चा में रहती हैं. उनका कातिलाना अंदाज फैंस का दिल जीत लेता है.
नम्रता मल्ला का शुमार भोजुपरी की सबसे ग्लैमरस एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार किया जाता है. उनका स्टाइलिंग सेंस सबसे हटकर है, ऐसे में उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. आज हम आपतो नम्रता की 10 ग्लैमरस तस्वीरें दिखा रहे हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 07 Oct 2025 08:27 PM (IST)
