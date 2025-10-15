एक्सप्लोरर
सुर्ख लाल जोड़े में दुल्हन सी सजीं मोनालिसा, सिर पर दुपट्टा ओढ़कर दिए गजब के पोज
Monalisa Bridal Look: मोनालिसा ने एक बार फिर अपने ट्रेडिशनल अवतार से फैंस के होश उड़ा दिए हैं. एक्ट्रेस लाल जोड़ में दुल्हन बनकर दिलकश पोज देती नजर आई.
भोजपुरी हसीना मोनालिसा का एक्टिंग के साथ सोशल मीडिया पर भी बोलबाला है. हर दिन एक्ट्रेस यहां अपनी हसीन तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती हैं. जो खूब वायरल भी होती हैं. आज एक्ट्रेस का ब्राइडल लुक देखने को मिला. जो अब यूजर्स को दीवाना बना रहा है.
Published at : 15 Oct 2025 10:08 PM (IST)
Tags :Bhojpuri Cinema Monalisa
सुर्ख लाल जोड़े में दुल्हन सी सजीं मोनालिसा, सिर पर दुपट्टा ओढ़कर दिए गजब के पोज
