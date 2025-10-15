हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीभोजपुरी सिनेमासुर्ख लाल जोड़े में दुल्हन सी सजीं मोनालिसा, सिर पर दुपट्टा ओढ़कर दिए गजब के पोज

सुर्ख लाल जोड़े में दुल्हन सी सजीं मोनालिसा, सिर पर दुपट्टा ओढ़कर दिए गजब के पोज

Monalisa Bridal Look: मोनालिसा ने एक बार फिर अपने ट्रेडिशनल अवतार से फैंस के होश उड़ा दिए हैं. एक्ट्रेस लाल जोड़ में दुल्हन बनकर दिलकश पोज देती नजर आई.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 15 Oct 2025 10:08 PM (IST)
Monalisa Bridal Look: मोनालिसा ने एक बार फिर अपने ट्रेडिशनल अवतार से फैंस के होश उड़ा दिए हैं. एक्ट्रेस लाल जोड़ में दुल्हन बनकर दिलकश पोज देती नजर आई.

भोजपुरी हसीना मोनालिसा का एक्टिंग के साथ सोशल मीडिया पर भी बोलबाला है. हर दिन एक्ट्रेस यहां अपनी हसीन तस्वीरें फैंस के साथ शेयर करती हैं. जो खूब वायरल भी होती हैं. आज एक्ट्रेस का ब्राइडल लुक देखने को मिला. जो अब यूजर्स को दीवाना बना रहा है.

1/7
मोनालिसा ने सुर्ख लाल जोड़े में सजकर अपनी कई सारी तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं.
मोनालिसा ने सुर्ख लाल जोड़े में सजकर अपनी कई सारी तस्वीरें इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं.
2/7
इन तस्वीरों में एक्ट्रेस कढ़ाई वाला हैवी लहंगा पहनकर कैमरे के लिए पोज दे रही हैं. तस्वीरों में उनकी अदाएं देखते ही बन रही है.
इन तस्वीरों में एक्ट्रेस कढ़ाई वाला हैवी लहंगा पहनकर कैमरे के लिए पोज दे रही हैं. तस्वीरों में उनकी अदाएं देखते ही बन रही है.
3/7
मोनालिसा ने लाल लहंगे के साथ ग्रीन ज्वेलरी कैरी की है. गले में हैवी नेकलेस और कानों में बड़े झुमके एक्ट्रेस के लुक पर चार चांद लगा रहे हैं.
मोनालिसा ने लाल लहंगे के साथ ग्रीन ज्वेलरी कैरी की है. गले में हैवी नेकलेस और कानों में बड़े झुमके एक्ट्रेस के लुक पर चार चांद लगा रहे हैं.
4/7
मोनालिसा ने अपना लुक ग्लोसी मेकअप, डार्क लिपस्टिक और माथे पर बिंदी लगाकर पूरा किया है.
मोनालिसा ने अपना लुक ग्लोसी मेकअप, डार्क लिपस्टिक और माथे पर बिंदी लगाकर पूरा किया है.
5/7
मोनालिसा ने ये तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे...’ एक्ट्रेस की पोस्ट पर हजारों लाइक्स आ चुके हैं.
मोनालिसा ने ये तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ‘दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे...’ एक्ट्रेस की पोस्ट पर हजारों लाइक्स आ चुके हैं.
6/7
यूजर्स कमेंट सेक्शन में एक्ट्रेस की तारीफ करते हुए उनको विक्रांत की दुल्हनिया कह बुला रहे हैं.
यूजर्स कमेंट सेक्शन में एक्ट्रेस की तारीफ करते हुए उनको विक्रांत की दुल्हनिया कह बुला रहे हैं.
7/7
बता दें कि मोनालिसा भोजपुरी इंडस्ट्री में अब कम एक्टिव हैं. वो टीवी शोज में नजर आती हैं. आखिरी बार उन्हें ‘जादू तेरी नजर’ में दिखाई दी थी.
बता दें कि मोनालिसा भोजपुरी इंडस्ट्री में अब कम एक्टिव हैं. वो टीवी शोज में नजर आती हैं. आखिरी बार उन्हें ‘जादू तेरी नजर’ में दिखाई दी थी.
Published at : 15 Oct 2025 10:08 PM (IST)
Tags :
Bhojpuri Cinema Monalisa

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत और अमेरिका के बीच कब तक हो जाएगी ट्रेड डील? ट्रंप के टैरिफ के बीच सामने आया बड़ा अपडेट
भारत और अमेरिका के बीच कब तक हो जाएगी ट्रेड डील? ट्रंप के टैरिफ के बीच सामने आया बड़ा अपडेट
दिल्ली NCR
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
विश्व
PAK सेना से छीना टैंक, सैनिकों को सड़कों पर दौड़ाया... तालिबान लड़ाकों से बुरी तरह पिटी आसिम मुनीर की आर्मी; Video
PAK सेना से छीना टैंक, सैनिकों को सड़कों पर दौड़ाया... तालिबान लड़ाकों से बुरी तरह पिटी मुनीर की आर्मी; Video
क्रिकेट
विराट या रोहित, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में किसका रिकॉर्ड बेहतर? हैरान करने वाले आंकड़े
विराट या रोहित, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में किसका रिकॉर्ड बेहतर? हैरान करने वाले आंकड़े
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Mini Countryman JCW All4 Walkaround | Auto Live
PPF vs Inflation vs Sensex: क्या आज भी PPF है सबसे सुरक्षित और फायदेमंद Investment Option?|
इस दिवाली Bumper छूट चाहिए? ये 5 Best Credit Cards करेंगे आपकी Online Shopping में धमाल!| Paisa Live
चांदी ₹2 Lakh पार! RecordBreak तेजी | Silver Shortage की सच्चाई | क्या अभी खरीदना चाहिए?|
Bollywood News: DE-DE प्यार 2 का ट्रेलर हुआ रिलीज | ABP NWS

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत और अमेरिका के बीच कब तक हो जाएगी ट्रेड डील? ट्रंप के टैरिफ के बीच सामने आया बड़ा अपडेट
भारत और अमेरिका के बीच कब तक हो जाएगी ट्रेड डील? ट्रंप के टैरिफ के बीच सामने आया बड़ा अपडेट
दिल्ली NCR
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
दिल्ली में इन रेलवे स्टेशन पर नहीं मिलेंगे प्लेटफॉर्म टिकट, 28 अक्टूबर तक बंद
विश्व
PAK सेना से छीना टैंक, सैनिकों को सड़कों पर दौड़ाया... तालिबान लड़ाकों से बुरी तरह पिटी आसिम मुनीर की आर्मी; Video
PAK सेना से छीना टैंक, सैनिकों को सड़कों पर दौड़ाया... तालिबान लड़ाकों से बुरी तरह पिटी मुनीर की आर्मी; Video
क्रिकेट
विराट या रोहित, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में किसका रिकॉर्ड बेहतर? हैरान करने वाले आंकड़े
विराट या रोहित, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में किसका रिकॉर्ड बेहतर? हैरान करने वाले आंकड़े
बॉलीवुड
'करिश्मा कपूर के आरोप बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं...', संजय कपूर की फर्जी वसीयत मामले पर बोलीं प्रिया सचदेव कपूर
'करिश्मा कपूर के आरोप मनगढ़ंत हैं', संजय कपूर की फर्जी वसीयत मामले पर बोलीं प्रिया सचदेव
बिहार
Alinagar Vidhan Sabha: संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
हेल्थ
Cancer Vaccine: शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा कैंसर, जानें बाजार में कब तक आएगी सुपर वैक्सीन?
शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा कैंसर, जानें बाजार में कब तक आएगी सुपर वैक्सीन?
ट्रेंडिंग
तौबा तौबा सारा मूड खराब कर दिया! आइसक्रीम के साथ पराठा खाती दिखी लड़की, यूजर्स ने ले लिए मजे
तौबा तौबा सारा मूड खराब कर दिया! आइसक्रीम के साथ पराठा खाती दिखी लड़की, यूजर्स ने ले लिए मजे
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget