एक्सप्लोरर
क्या करके मानेंगी मोनालिसा, डीपनेक ब्लाउज में छलकाया हुस्न, 10 तस्वीरें देख पगलाए फैंस
Monalisa Latest Post: मोनालिसा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हर बार वो अपने हुस्न का जलवा बिखेर सारी लाइमलाइट चुरा लेती हैं. आज फिर उन्होंने अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट का पारा हाई किया.
भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने अपना जादू हिंदी टीवी जगत में भी बिखेरा है. अक्सर ही वो अपने ग्लैमरस तस्वीरों को लेकर चर्चा में रहती हैं. अब एक बार फिर उनकी इन सिजलिंग पिक्चर्स ने दर्शकों की धड़कने तेज कर दी हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 23 Sep 2025 09:02 PM (IST)
Tags :Monalisa Jaadu Teri Nazar
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
क्या करके मानेंगी मोनालिसा, डीपनेक ब्लाउज में छलकाया हुस्न, 10 तस्वीरें देख पगलाए फैंस
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
जिम आउटफिट में रानी चटर्जी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, फिटनेस देख दीवाने हुए फैंस
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
बेहद ग्लैमरस हैं निधि झा, देखें ये 10 तस्वीरें, बेस्ट फ्रेंड के पति से कर बैठीं प्यार
भोजपुरी सिनेमा
8 Photos
भोजपुरी फिल्मों से पहले टीवी शो में काम कर चुकी हैं ये एक्ट्रेस, देख लीजिए 10 तस्वीरें
भोजपुरी सिनेमा
8 Photos
अक्षरा सिंह की 8 खूबसूरत तस्वीरें, जिन्हें देख आप भी कहेंगे भोजपुरी हसीना किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
रानी चटर्जी की 10 तस्वीरें, अपनी दिलकश अदाओं से दिलों का करार लूट लेती हैं 'भोजपुरी क्वीन'
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
आकृति नेगी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती पर फिदा हैं भोजपुरी स्टार पवन सिंह, फिल्म में बनेंगी हीरोइन
भोजपुरी सिनेमा
8 Photos
भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा का ट्रेडिशनल लुक, पीले रंग की साड़ी में लगीं बेहद हसीन
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
अमेरिका में ट्रैफिक जाम में फंस गए फ्रेंच राष्ट्रपति, मैक्रों ने ट्रंप को लगा दिया फोन; VIDEO
मध्य प्रदेश
इंदौर, उज्जैन सहित MP के कई शहरों में हेलीकॉप्टर सेवा को मंजूरी, मोहन सरकार का फैसला
बॉलीवुड
'आपकी सालों की मेहनत का नतीजा है', शाहरुख को मिला नेशनल अवॉर्ड तो बोलीं गौरी खान
क्रिकेट
भारत को मिलने वाला है दूसरा वीरेंद्र सहवाग, इस भारतीय दिग्गज ने कर दी बहुत बड़ी भविष्यवाणी
Advertisement
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
क्या करके मानेंगी मोनालिसा, डीपनेक ब्लाउज में छलकाया हुस्न, 10 तस्वीरें देख पगलाए फैंस
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
जिम आउटफिट में रानी चटर्जी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, फिटनेस देख दीवाने हुए फैंस
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion