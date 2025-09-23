क्या करके मानेंगी मोनालिसा, डीपनेक ब्लाउज में छलकाया हुस्न, 10 तस्वीरें देख पगलाए फैंस

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीभोजपुरी सिनेमाक्या करके मानेंगी मोनालिसा, डीपनेक ब्लाउज में छलकाया हुस्न, 10 तस्वीरें देख पगलाए फैंस

Monalisa Latest Post: मोनालिसा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हर बार वो अपने हुस्न का जलवा बिखेर सारी लाइमलाइट चुरा लेती हैं. आज फिर उन्होंने अपनी ग्लैमरस तस्वीरों से इंटरनेट का पारा हाई किया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 23 Sep 2025 09:02 PM (IST)
भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा ने अपना जादू हिंदी टीवी जगत में भी बिखेरा है. अक्सर ही वो अपने ग्लैमरस तस्वीरों को लेकर चर्चा में रहती हैं. अब एक बार फिर उनकी इन सिजलिंग पिक्चर्स ने दर्शकों की धड़कने तेज कर दी हैं.

भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी-मानी हसीना मोनालिसा ने एक बार फिर अपनी तस्वीरों से सभी को अपना दीवाना बना लिया है. हाल ही में हसीना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर कुछ तस्वीरें शेयर की जिसने इंटरनेट का पारा बढ़ा दिया.
इन तस्वीरों में मोनालिसा का ग्लैमरस और सिजलिंग अवतार देख उनसे नजरें हटा पाना मुश्किल है. अपने इस लेटेस्ट फोटोशूट में एक्ट्रेस बेहद खूबसूरत लग रही हैं.
वायरल तस्वीरों में आप भी हसीना के हुस्न का जलवा देख मदहोश हो जाएंगे. अपने की स्टाइलिश आउटफिट में उन्होंने एक से बढ़कर एक पोज दे कर कई पिक्चर्स शेयर किए हैं
इन तस्वीरों में हसीना की ऐसी खूबसूरती और अंदाज देख फैंस अपनी नजरें उनसे हटा नहीं पा रहे हैं. अदाकारा की पोस्ट पर लाइक्स और कॉमेंट्स का सैलाब आ गया है और लोग जमकर इन फोटोज पर अपना प्यार बरसा रहे हैं.
एक्ट्रेस ने यहां डीप नेक ब्लाउज कैरी किया है. जिसमें बारीक कारीगरी की गई है इसके साथ ही लगे मोती इस ब्लाउज की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं.
अपनी इस स्टाइलिश ब्लाउज के साथ मोनालिसा ने ग्रीन कलर का स्लिट स्कर्ट पेयर किया है. ओवरऑल ये आउटफिट हसीना पर काफी जच रहा है. इसके जरिए खूबसूरती से उन्होंने अपनी कर्वी बॉडी फ्लॉन्ट की है.
एक्सेसरीज पर गौर करें तो हसीना ने अपने आउटफिट के कंट्रास्टिंग कलर के हिसाब से व्हाइट कलर का कड़ा पहना है. एक साथ ही उन्होंने बड़ी सी स्टोन की अंगूठी भी कैरी पहनी है. अपने लुक को उन्होंने चंकी इयरिंग्स के साथ कंप्लीट किया.
अपने बालों को उन्होंने सॉफ्ट कर्ल्स करते हुए हायरपिन से सजाया है. ओवरऑल हसीना इस अवतार में बेहद ग्लैमरस लगते हुए कहर ढा रही हैं. उनकी आउटफिट, ज्वेलरी, मेकअप और हेयरटाइल सभी बिल्कुल परफेक्ट हैं.
42 की उम्र की ये एक्ट्रेस आज भी अपने हुस्न का जलवा इस कदर बिखेरती हैं कि उनकी उम्र का पता लगा पाना मुश्किल होता है. अब एक बार फिर उन्होंने अपनी इन लेटेस्ट तस्वीरों लाइमलाइट चुराई है.
वैसे तो मोनालिसा ने कई सुपरहिट भोजपुरी फिल्मों में काम किया है लेकिन उन्होंने हिंदी टीवी शोज जैसे 'जादू तेरी नजर' और 'नमक इश्क का' से खूब वाहवाही बटोरीं. इसके साथ ही एक्ट्रेस 'बिग बॉस 10' का भी हिस्सा रह चुकी हैं.
Published at : 23 Sep 2025 09:02 PM (IST)
Embed widget