आम्रपाली दुबे से लेकर अक्षरा सिंह तक, जानें कितनी पढ़ी-लिखी हैं ये भोजपुरी एक्ट्रेसेस, एक तो है सिर्फ 12वीं पास

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कई ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो अपनी शानदार एक्टिंग के साथ-साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती हैं. लेकिन, बहुत कम लोग जानते हैं कि ये कितनी पढ़ी-लिखी हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Feb 2026 04:05 PM (IST)
अक्षरा सिंह से लेकर आम्रपाली दुबे तक को उनकी एक्टिंग और ग्लैमरस अंदाज के लिए जाना जाता है. लेकिन, फैंस ये नहीं जानते होंगे कि ये एक्ट्रेसेस कितनी पढ़ी-लिखी हैं.

इस लिस्ट के पहले नंबर पर है एक्ट्रेस अंजना सिंह जिन्होंने अपनी पढ़ाई मुजफ्फरपुर, बिहार के बाबा साहब भीमराव आम्बेडकर कॉलेज से ग्रेजुएशन पुरा किया है.
इस लिस्ट के दुसरे नंबर पर है काव्या सिंह जिन्होंने ने ग्रेजुएशन तक पढ़ाई की और उसके बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया और भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा.
Published at : 13 Feb 2026 04:05 PM (IST)
