अक्षरा सिंह की 'मां' की 10 तस्वीरें, 55 की उम्र में भी हैं बेटी से ज्यादा खूबसूरत और ग्लैमरस

अक्षरा सिंह की 'मां' की 10 तस्वीरें, 55 की उम्र में भी हैं बेटी से ज्यादा खूबसूरत और ग्लैमरस

भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की खूबसूरती और ग्लैमर पर तो हर कोई फिदा है, लेकिन क्या आप उनकी मां नीलिमा सिंह के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो इन तस्वीरं के जरिए जानें..

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 02 Oct 2025 04:07 PM (IST)
भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की खूबसूरती और ग्लैमर पर तो हर कोई फिदा है, लेकिन क्या आप उनकी मां नीलिमा सिंह के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो इन तस्वीरं के जरिए जानें..

भोजपुरी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हैं. उनके पिता सिंगर और एक्टर हैं तो वहीं उनकी मां नीलिमा सिंह भी एक एक्ट्रेस हैं.

1/10
अक्षरा सिंह की मां नीलिमा खूबसूरती में अपनी बेटी को कड़ी टक्कर देती नजर आती हैं. यही, वजह है कि वो कई पॉपुलर टीवी शोज में काम कर चुकी हैं.
अक्षरा सिंह की मां नीलिमा खूबसूरती में अपनी बेटी को कड़ी टक्कर देती नजर आती हैं. यही, वजह है कि वो कई पॉपुलर टीवी शोज में काम कर चुकी हैं.
2/10
अक्षरा सिंह की मां नीलिमा को स्टार प्लस के पॉपुलर शो इमली और कलर्स चैनल के पॉपुलर शोज में से एक माना जाने वाला सुहागन में भी देखा जा चुका है.
अक्षरा सिंह की मां नीलिमा को स्टार प्लस के पॉपुलर शो इमली और कलर्स चैनल के पॉपुलर शोज में से एक माना जाने वाला सुहागन में भी देखा जा चुका है.
3/10
इमली में नीलिमा सिंह को आंटी ब्लू राठौर की भूमिका में देखा गया था. लेकिन, रियल लाइफ में वो आंटी लगती नहीं हैं.
इमली में नीलिमा सिंह को आंटी ब्लू राठौर की भूमिका में देखा गया था. लेकिन, रियल लाइफ में वो आंटी लगती नहीं हैं.
4/10
टीवी शोज में नीलिमा ज्यादातर नेगेटिव रोल में दिखाई देती हैं. शो में अक्सर वो खतरनाक सासू मां की भूमिका निभाती नजर आती हैं.
टीवी शोज में नीलिमा ज्यादातर नेगेटिव रोल में दिखाई देती हैं. शो में अक्सर वो खतरनाक सासू मां की भूमिका निभाती नजर आती हैं.
5/10
इमली से पहले नीलिमा को निमकी मुखिया में भी देखा जा चुका है. इसके अलावा वो अनोरी देवी में भी काम कर चुकी हैं.
इमली से पहले नीलिमा को निमकी मुखिया में भी देखा जा चुका है. इसके अलावा वो अनोरी देवी में भी काम कर चुकी हैं.
6/10
रिपोर्ट के अलावा नीलिमा सिंह 55 साल की हैं. लेकिन, वो काफी फिटनेस फ्रिक हैं .
रिपोर्ट के अलावा नीलिमा सिंह 55 साल की हैं. लेकिन, वो काफी फिटनेस फ्रिक हैं .
7/10
नीलिमा अक्सर सोशल मीडिया पर योग और अपने वर्कआउट की वीडियोज को शेयर करती रहती हैं.
नीलिमा अक्सर सोशल मीडिया पर योग और अपने वर्कआउट की वीडियोज को शेयर करती रहती हैं.
8/10
नीलिमा के पति इंद्रजीत सिंह एक सिंगर होने के साथ-साथ एक एक्टर भी हैं. एक्ट्रेस की पूरी फैमिली भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं.
नीलिमा के पति इंद्रजीत सिंह एक सिंगर होने के साथ-साथ एक एक्टर भी हैं. एक्ट्रेस की पूरी फैमिली भोजपुरी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं.
9/10
नीलिमा जब भी अपनी बेटी अक्षरा के संग फोटो शेयर करती हैं तो लोग यही कहते हैं कि दोनों बहनें लगती हैं.
नीलिमा जब भी अपनी बेटी अक्षरा के संग फोटो शेयर करती हैं तो लोग यही कहते हैं कि दोनों बहनें लगती हैं.
10/10
नीलिमा इंस्टाग्राम पर खासा एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 243K फॉलोवर्स हैं.
नीलिमा इंस्टाग्राम पर खासा एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 243K फॉलोवर्स हैं.
Published at : 02 Oct 2025 04:06 PM (IST)
Akshara Singh Nilima Singh

Photo Gallery

