एक्सप्लोरर
अक्षरा सिंह की 'मां' की 10 तस्वीरें, 55 की उम्र में भी हैं बेटी से ज्यादा खूबसूरत और ग्लैमरस
भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की खूबसूरती और ग्लैमर पर तो हर कोई फिदा है, लेकिन क्या आप उनकी मां नीलिमा सिंह के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो इन तस्वीरं के जरिए जानें..
भोजपुरी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखती हैं. उनके पिता सिंगर और एक्टर हैं तो वहीं उनकी मां नीलिमा सिंह भी एक एक्ट्रेस हैं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 02 Oct 2025 04:06 PM (IST)
Tags :Akshara Singh Nilima Singh
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
55 की उम्र में बेटी से भी ज्यादा ग्लैमरस और खूबसूरत हैं अक्षरा सिंह की 'मां'
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
डांडिया नाइट में दिखना है चांद सा खूबसूरत, तो अक्षरा के इन मल्टीकलर लहंगों से लें आइडिया
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे की 10 खूबसूरत तस्वीरें, अदाओं से बिखरेती हैं फैशन का जलवा
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
निरहुआ को बचपन में हुआ था प्यार, जाति बनी रास्ते का पत्थर और अधूरी रह गई प्रेम कहानी
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
क्या करके मानेंगी मोनालिसा, डीपनेक ब्लाउज में छलकाया हुस्न, 10 तस्वीरें देख पगलाए फैंस
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
जिम आउटफिट में रानी चटर्जी की 10 खूबसूरत तस्वीरें, फिटनेस देख दीवाने हुए फैंस
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
बेहद ग्लैमरस हैं निधि झा, देखें ये 10 तस्वीरें, बेस्ट फ्रेंड के पति से कर बैठीं प्यार
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
रूस ने भारत को दिया धोखा! पाकिस्तान को भेजेगा फाइटर जेट का इंजन, जानें पूरा मामला
मध्य प्रदेश
RSS के 100 साल पूरे होने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले, 'मेरे परिवार का पीढ़ियों पुराना संबंध'
क्रिकेट
एशिया कप में तबाही मचाने वाले अभिषेक शर्मा जमकर नाचे, युवराज ने भी साथ किया डांस; देखें वीडियो
बॉलीवुड
58 साल की माधुरी दीक्षित की जवानी की तस्वीरें देखी हैं? हुस्न से कहर ढाती थीं धक-धक गर्ल
Advertisement
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
55 की उम्र में बेटी से भी ज्यादा ग्लैमरस और खूबसूरत हैं अक्षरा सिंह की 'मां'
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion