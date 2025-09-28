हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे की 10 खूबसूरत तस्वीरें, अदाओं से बिखरेती हैं फैशन का जलवा

भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे की 10 खूबसूरत तस्वीरें, अदाओं से बिखरेती हैं फैशन का जलवा

Amrapali Dubey Beautiful Pics: भोजपुरी क्वीन आम्रपाली दुबे अपनी खूबसूरती और स्टाइल से हर बार फैन्स का दिल जीत लेती हैं. उनकी अदाएं और ग्लैमर किसी भी बॉलीवुड एक्ट्रेस को टक्कर देने के लिए काफी हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Sep 2025 12:22 PM (IST)
Amrapali Dubey Beautiful Pics: भोजपुरी क्वीन आम्रपाली दुबे अपनी खूबसूरती और स्टाइल से हर बार फैन्स का दिल जीत लेती हैं. उनकी अदाएं और ग्लैमर किसी भी बॉलीवुड एक्ट्रेस को टक्कर देने के लिए काफी हैं.

भोजपुरी की स्टार एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे अपनी खूबसूरती, स्टाइल और अदाओं से हमेशा सुर्खियों में रहती हैं.उनका हर लुक सोशल मीडिया पर छा जाता है और फैन्स उन्हें दिल से पसंद करते हैं.ग्लैमर और चार्म के मामले में आम्रपाली किसी भी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं हैं.

1/10
1/10
आम्रपाली दुबे भोजपुरी सिनेमा की मशहूर और सफल एक्ट्रेस मानी जाती हैं.उन्होंने अपने ऐक्टिंग,डांस और खूबसूरती से बहुत कम समय में लाखों फैंस का दिल जीत लिया.
आम्रपाली दुबे भोजपुरी सिनेमा की मशहूर और सफल एक्ट्रेस मानी जाती हैं.उन्होंने अपने ऐक्टिंग,डांस और खूबसूरती से बहुत कम समय में लाखों फैंस का दिल जीत लिया.
2/10
2/10
बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था और इसी जुनून को उन्होंने अपना करियर बना लिया. उन्होंने सबसे पहले छोटे पर्दे यानी टीवी की दुनिया में कदम रखा.
बचपन से ही उन्हें एक्टिंग का शौक था और इसी जुनून को उन्होंने अपना करियर बना लिया. उन्होंने सबसे पहले छोटे पर्दे यानी टीवी की दुनिया में कदम रखा.
3/10
3/10
टीवी सीरियल "सात फेरे और रहना है तेरी पलकों की छांव में'' जैसे शोज में उन्होंने काम किया. लेकिन उन्हें असली पहचान भोजपुरी फिल्मों से मिली.
टीवी सीरियल “सात फेरे और रहना है तेरी पलकों की छांव में'' जैसे शोज में उन्होंने काम किया. लेकिन उन्हें असली पहचान भोजपुरी फिल्मों से मिली.
4/10
4/10
भोजपुरी इंडस्ट्री में आम्रपाली दुबे को सुपरस्टार दिनेश लाल यादव 'निरहुआ' के साथ जोड़ी बनाकर काफी लोकप्रियता मिली.
भोजपुरी इंडस्ट्री में आम्रपाली दुबे को सुपरस्टार दिनेश लाल यादव ‘निरहुआ’ के साथ जोड़ी बनाकर काफी लोकप्रियता मिली.
5/10
5/10
दोनों की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री फैंस को बेहद पसंद आती है और यही वजह है कि उन्हें "हिट जोड़ी" कहा जाता है.
दोनों की ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री फैंस को बेहद पसंद आती है और यही वजह है कि उन्हें "हिट जोड़ी" कहा जाता है.
6/10
6/10
उनकी पहली भोजपुरी फिल्म "निरहुआ रिक्शावाला 2" थी, जो सुपरहिट रही.
उनकी पहली भोजपुरी फिल्म “निरहुआ रिक्शावाला 2” थी, जो सुपरहिट रही.
7/10
7/10
इसके बाद उन्होंने लगातार कई सफल फिल्में दीं जिनमें पटना से पाकिस्तान, बम बम बोल रहा है काशी, निरहुआ हिंदुस्तानी, राजा बाबू और शेर सिंह जैसी फिल्में शामिल हैं.
इसके बाद उन्होंने लगातार कई सफल फिल्में दीं जिनमें पटना से पाकिस्तान, बम बम बोल रहा है काशी, निरहुआ हिंदुस्तानी, राजा बाबू और शेर सिंह जैसी फिल्में शामिल हैं.
8/10
8/10
आम्रपाली केवल फिल्मों में ही नहीं बल्कि अपने गानों और डांस नंबर्स से भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं. उनके गाने यूट्यूब पर लाखों-करोड़ों बार देखे जाते हैं.
आम्रपाली केवल फिल्मों में ही नहीं बल्कि अपने गानों और डांस नंबर्स से भी खूब सुर्खियां बटोरती हैं. उनके गाने यूट्यूब पर लाखों-करोड़ों बार देखे जाते हैं.
9/10
भोजपुरी इंडस्ट्री में आम्रपाली को
भोजपुरी इंडस्ट्री में आम्रपाली को "यूट्यूब क्वीन" भी कहा जाता है क्योंकि उनकी फिल्में और गाने सबसे ज्यादा देखे जाते हैं.
10/10
10/10
आज आम्रपाली दुबे भोजपुरी सिनेमा की टॉप हीरोइनों में गिनी जाती हैं. फिल्मों के अलावा वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी तस्वीरें व वीडियो शेयर करके फैन्स से जुड़ी रहती हैं.
आज आम्रपाली दुबे भोजपुरी सिनेमा की टॉप हीरोइनों में गिनी जाती हैं. फिल्मों के अलावा वह सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी तस्वीरें व वीडियो शेयर करके फैन्स से जुड़ी रहती हैं.
Published at : 28 Sep 2025 12:21 PM (IST)
Tags: Bhojpuri Amrapali Dubey NIRAHUA

Embed widget