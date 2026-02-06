हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
आम्रपाली दुबे और मोनालिसा नहीं तो कौन है भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे अमीर एक्ट्रेस, जानें नेटवर्थ भी

आम्रपाली दुबे और मोनालिसा नहीं तो कौन है भोजपुरी इंडस्ट्री की सबसे अमीर एक्ट्रेस, जानें नेटवर्थ भी

भोजपुरी इंडस्ट्री में कई ऐसी हसीनाएं हैं जो अपनी एक्टिंग और ग्लैमरस अंदाज को लेकर चर्चा में रहती हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इन एक्ट्रेसेस में सबसे अमीर कौन है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Feb 2026 02:27 PM (IST)
भोजपुरी इंडस्ट्री में कई ऐसी हसीनाएं हैं जो अपनी एक्टिंग और ग्लैमरस अंदाज को लेकर चर्चा में रहती हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इन एक्ट्रेसेस में सबसे अमीर कौन है.

आम्रपाली दुबे से लेकर मोनालिसा तक की गिनती भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेस में होती है. लेकिन, बहुत कम लोग जानते होंगे कि ये दोनों भोजपुरी की सबसे अमीर एक्ट्रेस नहीं हैं.

इस लिस्ट में सबसे पहला नाम अक्षरा सिंह का है. ट्रिंग वेबसाइट के अनुसार उनकी कुल नेट वर्थ लगभग 50-60 करोड़ रुपये है.
इस लिस्ट में सबसे पहला नाम अक्षरा सिंह का है. ट्रिंग वेबसाइट के अनुसार उनकी कुल नेट वर्थ लगभग 50-60 करोड़ रुपये है.
इस लिस्ट में रानी चटर्जी का भी नाम शामिल है. एक्ट्रेस को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक्शन वुमन भी कहा जाता है. रानी की नेटवर्थ 43 करोड़ रुपये है, वे हर फिल्म में 8-10 लाख चार्ज करती हैं.
इस लिस्ट में रानी चटर्जी का भी नाम शामिल है. एक्ट्रेस को भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक्शन वुमन भी कहा जाता है. रानी की नेटवर्थ 43 करोड़ रुपये है, वे हर फिल्म में 8-10 लाख चार्ज करती हैं.
Published at : 06 Feb 2026 02:27 PM (IST)
Akshara Singh Bhojpuri Actress

