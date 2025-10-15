बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्मों की जानी-मानी अभिनेत्री अक्षरा सिंह हमेशा अपने स्टाइल और फैशन सेंस के लिए चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने जो साड़ी लुक पेश किया है, वह उनके फैन्स के बीच बहुत पसंद किया जा रहा है.