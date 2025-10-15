एक्सप्लोरर
छठ होट्रेडिशनल लुक चाहिए तो अक्षरा सिंह के साड़ी लुक से लें इंस्पिरेशन, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें
Akshara Singh Traditional Look: अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं.अपनी ऐक्टिंग के अलावा अक्षरा अपनी ट्रैडिशनल लुक के लिए भी जानी जाती हैं.
भोजपुरी इंडस्ट्री की मशहूर और टैलेंटेड एक्ट्रेस अक्षरा सिंह सिर्फ फिल्मों और गानों की दुनिया में ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर अपनी ट्रैडिशनल लुक भी जबरदस्त पकड़ बनाए रखती हैं.
Published at : 15 Oct 2025 06:13 PM (IST)
