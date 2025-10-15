हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
छठ होट्रेडिशनल लुक चाहिए तो अक्षरा सिंह के साड़ी लुक से लें इंस्पिरेशन, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

छठ होट्रेडिशनल लुक चाहिए तो अक्षरा सिंह के साड़ी लुक से लें इंस्पिरेशन, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

Akshara Singh Traditional Look: अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं.अपनी ऐक्टिंग के अलावा अक्षरा अपनी ट्रैडिशनल लुक के लिए भी जानी जाती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 15 Oct 2025 06:13 PM (IST)
Akshara Singh Traditional Look: अक्षरा सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस हैं.अपनी ऐक्टिंग के अलावा अक्षरा अपनी ट्रैडिशनल लुक के लिए भी जानी जाती हैं.

भोजपुरी इंडस्ट्री की मशहूर और टैलेंटेड एक्ट्रेस अक्षरा सिंह सिर्फ फिल्मों और गानों की दुनिया में ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर अपनी ट्रैडिशनल लुक भी जबरदस्त पकड़ बनाए रखती हैं.

बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्मों की जानी-मानी अभिनेत्री अक्षरा सिंह हमेशा अपने स्टाइल और फैशन सेंस के लिए चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने जो साड़ी लुक पेश किया है, वह उनके फैन्स के बीच बहुत पसंद किया जा रहा है.
बॉलीवुड और भोजपुरी फिल्मों की जानी-मानी अभिनेत्री अक्षरा सिंह हमेशा अपने स्टाइल और फैशन सेंस के लिए चर्चा में रहती हैं. हाल ही में उन्होंने जो साड़ी लुक पेश किया है, वह उनके फैन्स के बीच बहुत पसंद किया जा रहा है.
ट्रैडिशनल लुक के लिए उनकी ये साड़ी लुक बिल्कुल परफेक्ट कहा जा सकता है. इस साड़ी लुक में अक्षरा ने अपनी खूबसूरती और स्टाइल को एक नए अंदाज में पेश किया है.
ट्रैडिशनल लुक के लिए उनकी ये साड़ी लुक बिल्कुल परफेक्ट कहा जा सकता है. इस साड़ी लुक में अक्षरा ने अपनी खूबसूरती और स्टाइल को एक नए अंदाज में पेश किया है.
अक्षरा सिंह की यह साड़ी लुक बहुत ही क्लासिक और एलीगेंट है. इसे पहनकर उनका लुक बेहद ग्रेसफुल और अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है. वो जहां भी जाती हैं, अपने स्टाइल और अंदाज से लोगों का ध्यान खींच ही लेती हैं
अक्षरा सिंह की यह साड़ी लुक बहुत ही क्लासिक और एलीगेंट है. इसे पहनकर उनका लुक बेहद ग्रेसफुल और अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है. वो जहां भी जाती हैं, अपने स्टाइल और अंदाज से लोगों का ध्यान खींच ही लेती हैं
अक्षरा सिंह रेड कलर की डार्क सिल्क साड़ी पहनी हुई है. जिस पर गोल्डन कलर का खूबसूरत सब ब्लाउज पहना हुआ है, चोकर नेक ज्वेलरी के साथ अपने लोग को पूरा किया है
अक्षरा सिंह रेड कलर की डार्क सिल्क साड़ी पहनी हुई है. जिस पर गोल्डन कलर का खूबसूरत सब ब्लाउज पहना हुआ है, चोकर नेक ज्वेलरी के साथ अपने लोग को पूरा किया है
तस्वीर में अक्षरा सिंह ने येलो कलर की खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई है . साथ ही मिनिमाइज ज्वेलरी के साथ उन्होंने अपने लोग को पूरा किया है
तस्वीर में अक्षरा सिंह ने येलो कलर की खूबसूरत सी साड़ी पहनी हुई है . साथ ही मिनिमाइज ज्वेलरी के साथ उन्होंने अपने लोग को पूरा किया है
अक्षरा सिंह इस खूबसूरत ब्लैक साड़ी जिसमें व्हाइट बॉर्डर वर्क किया हुआ है. साथ ही व्हाइट एलिगेंट ज्वेलरी से उनका लुक काफी क्लासी दिख रहा है
अक्षरा सिंह इस खूबसूरत ब्लैक साड़ी जिसमें व्हाइट बॉर्डर वर्क किया हुआ है. साथ ही व्हाइट एलिगेंट ज्वेलरी से उनका लुक काफी क्लासी दिख रहा है
रॉयल ब्लू कलर की साड़ी में अक्षरा बेहद खूबसूरत दिख रही है. हाथों में ब्लू चूड़ियां और मिनिमल ज्वेलरी उनके लोग को पूरा कर रहा है
रॉयल ब्लू कलर की साड़ी में अक्षरा बेहद खूबसूरत दिख रही है. हाथों में ब्लू चूड़ियां और मिनिमल ज्वेलरी उनके लोग को पूरा कर रहा है
रेड कलर की साड़ी में अक्षरा बेहद खूबसूरत दिख रही है. गले में हैवी ज्वेलरी उनके लुक को पूरा कर रहा है.
रेड कलर की साड़ी में अक्षरा बेहद खूबसूरत दिख रही है. गले में हैवी ज्वेलरी उनके लुक को पूरा कर रहा है.
इस ब्लैक विद गोल्डन बॉर्डर साड़ी मे अक्षर बेहद खूबसूरत दिख रही है. कानों में झुमके उनके लुक को बेहद खूबसूरत दिख रहा है
इस ब्लैक विद गोल्डन बॉर्डर साड़ी मे अक्षर बेहद खूबसूरत दिख रही है. कानों में झुमके उनके लुक को बेहद खूबसूरत दिख रहा है
पिंक कलर के इस सिल्क साड़ी में अक्षरा बेहद खूबसूरत दिख रही है उन्होंने व्हाइट और गोल्डन ब्लाउज के साथ साड़ी के लुक को पूरा किया है. साथ ही गोल्डन ज्वेलरी उन्हें बेहद खूबसूरत दिख रहा है.
पिंक कलर के इस सिल्क साड़ी में अक्षरा बेहद खूबसूरत दिख रही है उन्होंने व्हाइट और गोल्डन ब्लाउज के साथ साड़ी के लुक को पूरा किया है. साथ ही गोल्डन ज्वेलरी उन्हें बेहद खूबसूरत दिख रहा है.
Published at : 15 Oct 2025 06:13 PM (IST)
Bhojpuri Akshara Singh

Photo Gallery

विश्व
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
बिहार
Alinagar Vidhan Sabha: संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
क्रिकेट
Ranji Trophy Winners List: रणजी ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार किसने जीता? एक टीम 40 से ज्यादा बार बनी चैंपियन
रणजी ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार किसने जीता? एक टीम 40 से ज्यादा बार बनी चैंपियन
विश्व
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
'शहबाज से अपने जूते चमकवाते हैं ट्रंप...', US राष्ट्रपति की चापलूसी पर पाकिस्तान में ही घिरे PM शरीफ; हो रही थू-थू
बिहार
Alinagar Vidhan Sabha: संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
संगीत के बाद अब सियासत की अग्नि परीक्षा से गुजरेंगी Maithili Thakur, जानें- अलीनगर सीट के सियासी समीकरण
विश्व
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
80 हजार सैनिक लेकर पाकिस्तान से भिड़ा अफगानिस्तान, फिर कैसे कराया सरेंडर, पढ़ें दोनों सेनाओं का मिलिट्री कंपैरिजन
क्रिकेट
Ranji Trophy Winners List: रणजी ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार किसने जीता? एक टीम 40 से ज्यादा बार बनी चैंपियन
रणजी ट्रॉफी को सबसे ज्यादा बार किसने जीता? एक टीम 40 से ज्यादा बार बनी चैंपियन
बॉलीवुड
'मॉम, आप ऐसे डांस नहीं कर सकती हो', मलाइका अरोड़ा के डांस का मजाक उड़ाते हैं बेटे अरहान
'मॉम, आप ऐसे डांस नहीं कर सकती हो', मलाइका अरोड़ा के डांस का मजाक उड़ाते हैं बेटे अरहान
हेल्थ
Side effects of hair color: हर महीने कराते हैं बालों में कलर तो तुरंत कर दें बंद, वरना इतनी तरह के कैंसर बॉडी में बना लेंगे घर
हर महीने कराते हैं बालों में कलर तो तुरंत कर दें बंद, वरना इतनी तरह के कैंसर बॉडी में बना लेंगे घर
इंडिया
दीवाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा, दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की इजाजत पर लगा दी ये शर्तें
दीवाली पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा तोहफा, दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों की इजाजत पर लगा दी ये शर्तें
शिक्षा
NEET PG Counselling Schedule: जल्द शुरू होगी NEET PG काउंसलिंग प्रक्रिया, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई
जल्द शुरू होगी NEET PG काउंसलिंग प्रक्रिया, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई
ENT LIVE
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
जमनापार S2 दिल्ली का स्ट्रीट फूड वायरल मीम्स ऋत्विक सहोरे और अंकिता सहिगल के साथ मस्ती
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Embed widget