हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीभोजपुरी सिनेमामरून साड़ी और बैकलेस ब्लाउज में अक्षरा सिंह ने बिखेरा हुस्न का जलवा, एक-एक अदा पर आप भी हार जाएंगे दिल

मरून साड़ी और बैकलेस ब्लाउज में अक्षरा सिंह ने बिखेरा हुस्न का जलवा, एक-एक अदा पर आप भी हार जाएंगे दिल

Akshara Singh Saree Look: भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह की लेटेस्ट फोटोज इस वक्त सोशल मीडिया पर बवाल काट रही हैं. जिसमें वो मरून साड़ी में कहर ढहाती नजर आई.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 14 Oct 2025 10:15 PM (IST)
भोजपुरी सिनेमा की बेबाक एक्ट्रेस अक्षरा सिंह आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस अपने काम के साथ सोशल मीडिया पर भी छाई हुई नजर आती हैं. हाल ही में उन्हें देसी लुक में हुस्न के जलवे बिखेरता हुए देखा गया. आप भी देखिए उनकी फोटोज...

1/7
अक्षरा सिंह ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर देसी लुक की कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में उन्होंने साड़ी पहनी हुई हैं.
2/7
एक्ट्रेस इन तस्वीरों में मरून साड़ी पहनकर कैमरा के लिए सिजलिंग पोज दे रही हैं. हर फोटो में अक्षरा की अलग और कातिल अदा देखने को मिली.
3/7
अक्षरा ने अपनी साड़ी को एक डिजाइन बैकलेस ब्लाउज के साथ पेयर किया है. जो उनके लुक को और ज्यादा गॉर्जियस बना रहा है.
4/7
अक्षरा ने अपना लुक ग्लोसी मेकअप, हैवी नेकलेस और बड़े झुमकों के साथ कंपलीट किया है. एक्ट्रेस ने हाथ में एक कंगन भी पहना है.
5/7
एक्ट्रेस ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा, ‘दिल भी लाल, आउटफिट भी लाल... वाइब तो जाहिर है..’
6/7
अक्षरा की तस्वीरों पर अभी तक हजारों लाइक्स आ चुके हैं. कमेंट सेक्शन उनकी तारीफों से भर गया है.
7/7
बता दें कि अक्षरा सिंह भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेस हैं. जो अभी तक कई सुपरहिट फिल्में और ब्लॉकबस्टर गानों में नजर आ चुकी हैं.
Published at : 14 Oct 2025 10:15 PM (IST)
