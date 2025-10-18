हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीभोजपुरी सिनेमाकरोड़ों की मालकिन अक्षरा सिंह कहां से ज्यादा पैसा कमाती हैं? फिल्मों से या स्टेज शो से?

करोड़ों की मालकिन अक्षरा सिंह कहां से ज्यादा पैसा कमाती हैं? फिल्मों से या स्टेज शो से?

Akshara Singh Networth: अक्षरा सिंह भोजपुरी की फेमस एक्ट्रेस हैं. वो न सिर्फ अपनी एक्टिंग से बल्कि सिंगिंग से भी फैंस का दिल जीत लेती हैं. यही वजह है कि इतनी कम उम्र में ही वो करोड़ों कमा चुकी हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 18 Oct 2025 02:08 PM (IST)
Akshara Singh Networth: अक्षरा सिंह भोजपुरी की फेमस एक्ट्रेस हैं. वो न सिर्फ अपनी एक्टिंग से बल्कि सिंगिंग से भी फैंस का दिल जीत लेती हैं. यही वजह है कि इतनी कम उम्र में ही वो करोड़ों कमा चुकी हैं.

भोजपुरी इंडस्ट्री की एक्ट्रेस अक्षरा सिंह अक्सर अपनी अदाओं को लेकर लाइमलाइट में रहती हैं. आज हम आपको बताएंगे अदाकारा के लैविश लाइफस्टाइल के पीछे क्या है राज. कहां से होती है अक्षरा सिंह की तगड़ी कमाई.

1/7
अक्षरा सिंह ने बहुत ही कम उम्र में अपनी अलग पहचान बना ली है. अदाकारा आज इस मुकाम पर हैं कि अब उन्हें किसी इंट्रो की भी जरूरत नहीं पड़ती है. मेहनत और टेलेंट के दम पर हसीना काफी लैविश लाइफ एंजॉय करती हैं.
अक्षरा सिंह ने बहुत ही कम उम्र में अपनी अलग पहचान बना ली है. अदाकारा आज इस मुकाम पर हैं कि अब उन्हें किसी इंट्रो की भी जरूरत नहीं पड़ती है. मेहनत और टेलेंट के दम पर हसीना काफी लैविश लाइफ एंजॉय करती हैं.
2/7
सोशल मीडिया पर अक्षरा सिंह काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर ही अपने स्टाइलिश आउटफिट्स और ग्लैमरस लुक्स से यूजर्स को अपना दीवाना बना लेती हैं. हसीना के इन्हीं अदाओं पर फैंस हमेशा अपना दिल हार बैठते हैं.
सोशल मीडिया पर अक्षरा सिंह काफी एक्टिव रहती हैं और अक्सर ही अपने स्टाइलिश आउटफिट्स और ग्लैमरस लुक्स से यूजर्स को अपना दीवाना बना लेती हैं. हसीना के इन्हीं अदाओं पर फैंस हमेशा अपना दिल हार बैठते हैं.
3/7
अक्षरा सिंह ने 2010 में अपने करियर की शुरुआत की. सत्यमेव जयते में उन्हें रवि किशन के साथ देखा गया था. पहली ही फिल्म से उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना डंका बजा दिया और तब से लेकर आज तक उनकी हिट फिल्मों का सिलसिला जारी है. अब बतौर एक्ट्रेस ही नहीं उन्होंने सिंगर के रूप में भी अपनी अलग पहचान बना ली है.
अक्षरा सिंह ने 2010 में अपने करियर की शुरुआत की. सत्यमेव जयते में उन्हें रवि किशन के साथ देखा गया था. पहली ही फिल्म से उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना डंका बजा दिया और तब से लेकर आज तक उनकी हिट फिल्मों का सिलसिला जारी है. अब बतौर एक्ट्रेस ही नहीं उन्होंने सिंगर के रूप में भी अपनी अलग पहचान बना ली है.
4/7
फिल्मों के अलावा अक्षरा सिंह कई म्यूजिक विडियोज में भी नजर आ चुकी हैं. दर्शकों को उनकी एक्टिंग के साथ उनकी गायकी भी बहुत पसंद आती है. दर्शकों को उनकी फिल्मों और विडियोज का लंबे समय से इंतजार होता है और जैसे ही उनके प्रोजेक्ट्स रिलीज होते है तुरंत अक्षरा सिंह सुर्खियों में छा जाती हैं.
फिल्मों के अलावा अक्षरा सिंह कई म्यूजिक विडियोज में भी नजर आ चुकी हैं. दर्शकों को उनकी एक्टिंग के साथ उनकी गायकी भी बहुत पसंद आती है. दर्शकों को उनकी फिल्मों और विडियोज का लंबे समय से इंतजार होता है और जैसे ही उनके प्रोजेक्ट्स रिलीज होते है तुरंत अक्षरा सिंह सुर्खियों में छा जाती हैं.
5/7
बता दें, स्टेज शोज, फिल्मों और म्यूजिक विडियोज के जरिए अक्षरा सिंह तगड़ी कमाई करती है. इतना ही नहीं ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया प्रमोशंस के साथ भी वो खूब सरा नोट छापती हैं. जबरदस्त फैन फॉलोविंग वाली इस हसीना की लैविश लाइफ की झलक सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है.
बता दें, स्टेज शोज, फिल्मों और म्यूजिक विडियोज के जरिए अक्षरा सिंह तगड़ी कमाई करती है. इतना ही नहीं ब्रांड एंडोर्समेंट और सोशल मीडिया प्रमोशंस के साथ भी वो खूब सरा नोट छापती हैं. जबरदस्त फैन फॉलोविंग वाली इस हसीना की लैविश लाइफ की झलक सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है.
6/7
रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षरा सिंह स्टेज शोज करने के लिए 5 से 7 लाख रुपए चार्ज करती हैं. तो वहीं हसीना अपने एक फिल्म के लिए प्रभात खबर की रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 20 लाख रुपए चार्ज करती हैं.
रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षरा सिंह स्टेज शोज करने के लिए 5 से 7 लाख रुपए चार्ज करती हैं. तो वहीं हसीना अपने एक फिल्म के लिए प्रभात खबर की रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 20 लाख रुपए चार्ज करती हैं.
7/7
प्रभात खबर की रिपोर्ट के अनुसार अक्षरा सिंह 50 से 55 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन हैं. स्कॉर्पियो और फॉरच्यूनर जैसी महंगी गाड़ियां अदाकारा के गैरेज की शोभा बढ़ा रही हैं. इन दिनों हसीना अपने नए गाने 'चल जाईब मायके' को लेकर चर्चा में हैं.
प्रभात खबर की रिपोर्ट के अनुसार अक्षरा सिंह 50 से 55 करोड़ रुपए की संपत्ति की मालकिन हैं. स्कॉर्पियो और फॉरच्यूनर जैसी महंगी गाड़ियां अदाकारा के गैरेज की शोभा बढ़ा रही हैं. इन दिनों हसीना अपने नए गाने 'चल जाईब मायके' को लेकर चर्चा में हैं.
Published at : 18 Oct 2025 02:08 PM (IST)
Tags :
Akshara Singh Chal Jaib Mayke

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम! लगा दिया 25 फीसदी टैक्स; अब किस सेक्टर पर पड़ी मार?
ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम! लगा दिया 25 फीसदी टैक्स; अब किस सेक्टर पर पड़ी मार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
इंडिया
बिहार जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बिहार जाने वाली गरीब रथ में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
इंडिया
चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?
चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

पवन सिंह विवाद, खेसरी लाल यादव, बिहार चुनाव, भोजपुरी से बॉलीवुड तक | आम्रपाली दुबे
Upendra Kushwaha की सभा में इंतजाम फेल, खाने के चक्कर में भीड़ हुई बेकाबू!
Diwali से पहले दिल्ली-NCR जाम! Gurugram हाईवे पर रेंगती रही सैकड़ों गाड़ियां
सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन में सस्पेंस बरकरार
Coimbatore Terror: खौफ का दूसरा नाम बना Rolex हाथी, 4 किसानों को उतारा था मौत के घाट, अब हुआ कैद

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघः राष्ट्र निर्माण के नए क्षितिज की यात्रा
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम! लगा दिया 25 फीसदी टैक्स; अब किस सेक्टर पर पड़ी मार?
ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम! लगा दिया 25 फीसदी टैक्स; अब किस सेक्टर पर पड़ी मार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
इंडिया
बिहार जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
बिहार जाने वाली गरीब रथ में लगी भीषण आग, धू-धू कर जली बोगी, यात्रियों को बचाया गया; Video
इंडिया
चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?
चीन की PL-15 मिसाइल हो जाएगी फुस्स! भारत बनाएगा इसका एडवांस वर्जन; कितनी खतरनाक होगी Astra-II?
बॉलीवुड
'थामा' से साल के टॉप 5 एक्टर्स की लिस्ट मे शामिल हो पाएंगे आयुष्मान? जानें- किस अभिनेता को देनी होगी मात
साल के टॉप 5 एक्टर्स की लिस्ट मे शामिल हो पाएंगे आयुष्मान? जानें- किस अभिनेता को देनी होगी मात
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: श्रद्धालुओं से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलटी, 6 की मौत और 10 से ज्यादा घायल
महाराष्ट्र: श्रद्धालुओं से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलटी, 6 की मौत और 10 से ज्यादा घायल
जनरल नॉलेज
Rohit Sharma Property: देश-विदेश में कहां हैं रोहित शर्मा की प्रॉपर्टी, जानें वो कितने अमीर?
देश-विदेश में कहां हैं रोहित शर्मा की प्रॉपर्टी, जानें वो कितने अमीर?
हेल्थ
गैस और हार्ट अटैक में क्या है फर्क? कंफ्यूजन से बचने के लिए जानें ये जरूरी तरीके
गैस और हार्ट अटैक में क्या है फर्क? कंफ्यूजन से बचने के लिए जानें ये जरूरी तरीके
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Embed widget