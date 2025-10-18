करोड़ों की मालकिन अक्षरा सिंह कहां से ज्यादा पैसा कमाती हैं? फिल्मों से या स्टेज शो से?

अक्षरा सिंह ने 2010 में अपने करियर की शुरुआत की. सत्यमेव जयते में उन्हें रवि किशन के साथ देखा गया था. पहली ही फिल्म से उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना डंका बजा दिया और तब से लेकर आज तक उनकी हिट फिल्मों का सिलसिला जारी है. अब बतौर एक्ट्रेस ही नहीं उन्होंने सिंगर के रूप में भी अपनी अलग पहचान बना ली है.