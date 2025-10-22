हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीभोजपुरी सिनेमाहरी साड़ी और हाथों पर मेहंदी... छठ से पहले सुहागन की तरह सजीं अक्षरा सिंह, देखें तस्वीरें

हरी साड़ी और हाथों पर मेहंदी... छठ से पहले सुहागन की तरह सजीं अक्षरा सिंह, देखें तस्वीरें

Akshara Singh New Look: भोजपुरी इंडस्ट्री की स्टार अक्षरा सिंह ने अपने नए लुक से फैंस का मन मोह लिया है. उन्होंने छठ पूजा से पहले सुहागनों की तरह तैयार होकर अपनी तस्वीरें शेयर की हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 22 Oct 2025 10:31 PM (IST)
Akshara Singh New Look: भोजपुरी इंडस्ट्री की स्टार अक्षरा सिंह ने अपने नए लुक से फैंस का मन मोह लिया है. उन्होंने छठ पूजा से पहले सुहागनों की तरह तैयार होकर अपनी तस्वीरें शेयर की हैं.

दिवाली के बाद अब छठ महापर्व का आगाज जल्द ही होने वाला है. इससे पहले अक्षरा सिंह ने अपने न्यू लुक से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. हरी साड़ी में मेहंदी लगाए उनका ये नया लुक सबका दिल जीत रहा है.

1/7
भोजपुरी इंडस्ट्री की सेंसेशन अक्षरा सिंह अक्सर ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं. आज हसीना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लेटेस्ट तस्वीरों से सबका दिल अपने कब्जे में कर लिया.
भोजपुरी इंडस्ट्री की सेंसेशन अक्षरा सिंह अक्सर ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं. आज हसीना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर लेटेस्ट तस्वीरों से सबका दिल अपने कब्जे में कर लिया.
2/7
छठ पूजा से पहले एक्ट्रेस ने सुहागनों की तरह सज-संवरकर अपनी तस्वीरें इंटरनेट पर शेयर की. पोस्ट शेयर करने के महज कुछ ही मिनटों में ये वायरल हो गई हैं और अब अक्षरा सिंह का नाम सबकी जुबान पर है.
छठ पूजा से पहले एक्ट्रेस ने सुहागनों की तरह सज-संवरकर अपनी तस्वीरें इंटरनेट पर शेयर की. पोस्ट शेयर करने के महज कुछ ही मिनटों में ये वायरल हो गई हैं और अब अक्षरा सिंह का नाम सबकी जुबान पर है.
3/7
वैसे तो एक्ट्रेस हमेशा ही अपने खूबसूरती और ग्लैमर का जलवा बिखेरती हैं. लेकिन इस बार उनका लुक काफी अलग है जिसे दर्शक खूब प्यार दे रहे हैं. छठ पूजा के मौके पर आप एक्ट्रेस का ये लुक री-क्रिएट कर सकती हैं.
वैसे तो एक्ट्रेस हमेशा ही अपने खूबसूरती और ग्लैमर का जलवा बिखेरती हैं. लेकिन इस बार उनका लुक काफी अलग है जिसे दर्शक खूब प्यार दे रहे हैं. छठ पूजा के मौके पर आप एक्ट्रेस का ये लुक री-क्रिएट कर सकती हैं.
4/7
वायरल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अक्षरा ने ग्रीन कलर की हेवी डिजाइनर साड़ी कैरी की है. जिसके साथ उन्होंने प्लेन मैचिंग ब्लाउज पेयर किया जिसके बाजू में गोल्डन जरी लगी हुई है. हसीना की साड़ी में ये बारीक कारीगरी उनके लुक को और भी निखार रही है.
वायरल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अक्षरा ने ग्रीन कलर की हेवी डिजाइनर साड़ी कैरी की है. जिसके साथ उन्होंने प्लेन मैचिंग ब्लाउज पेयर किया जिसके बाजू में गोल्डन जरी लगी हुई है. हसीना की साड़ी में ये बारीक कारीगरी उनके लुक को और भी निखार रही है.
5/7
इसके साथ सिंगर–एक्ट्रेस ने हैवी ज्वेलरी भी कैरी की है. चेहरे पर सॉफ्ट मेकअप और आंखों पर आईलाइनर लगाकर उनका ये लुक वाकई आपका दिल जीत लेगा. एक्ट्रेस की ये ज्वेलरी उनके आउटफिट को बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लिमेंट कर रही है.
इसके साथ सिंगर–एक्ट्रेस ने हैवी ज्वेलरी भी कैरी की है. चेहरे पर सॉफ्ट मेकअप और आंखों पर आईलाइनर लगाकर उनका ये लुक वाकई आपका दिल जीत लेगा. एक्ट्रेस की ये ज्वेलरी उनके आउटफिट को बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लिमेंट कर रही है.
6/7
अक्षरा सिंह ने अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए अपने हाथों पर लगी मेंहदी भी फ्लॉन्ट की है. छठ पूजा से पहले उनका ये स्पेशल लुक फैंस को बहुत पसंद आ रहा है और एक बार फिर हसीना ने अपने सादगी भरे अंदाज से लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई.
अक्षरा सिंह ने अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए अपने हाथों पर लगी मेंहदी भी फ्लॉन्ट की है. छठ पूजा से पहले उनका ये स्पेशल लुक फैंस को बहुत पसंद आ रहा है और एक बार फिर हसीना ने अपने सादगी भरे अंदाज से लोगों के दिल में अपनी जगह बनाई.
7/7
बालों में गजरा लगाकर अक्षरा सिंह ने अपना लुक फाइनल किया है. इसके साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा- 'छठ वाइब्स.'
बालों में गजरा लगाकर अक्षरा सिंह ने अपना लुक फाइनल किया है. इसके साथ कैप्शन में उन्होंने लिखा- 'छठ वाइब्स.'
Published at : 22 Oct 2025 10:28 PM (IST)
Tags :
Akshara Singh Chhath Puja 2025

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
IND vs AUS: रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? एडिलेड में इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी टीम इंडिया
रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? एडिलेड में इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी टीम इंडिया
टेलीविजन
जल्द आ रहा 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3', फिर दिखेंगे जन्नत जुबैर, कृष्णा अभिषेक समेत ये सितारे
जल्द आ रहा 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3', फिर दिखेंगे जन्नत जुबैर, कृष्णा अभिषेक समेत ये सितारे
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

ABP Report: महागठबंधन में 'दरार' अभी बाकी है?
Bihar Election 2025: वादों की बौछार, कौन जीतेगा बिहार?
Deepika-Ranveer ने सबके सामने सोशल मीडिया पर रिवील की Dua की तस्वीर
Dashrath Manjhi के बेटे को नहीं मिला टिकट, Delhi से मायूस होकर लौटे
बिहार में 'ऑपरेशन लोटस'! | Bihar Election

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
IND vs AUS: रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? एडिलेड में इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी टीम इंडिया
रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? एडिलेड में इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी टीम इंडिया
टेलीविजन
जल्द आ रहा 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3', फिर दिखेंगे जन्नत जुबैर, कृष्णा अभिषेक समेत ये सितारे
जल्द आ रहा 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3', फिर दिखेंगे जन्नत जुबैर, कृष्णा अभिषेक समेत ये सितारे
जनरल नॉलेज
Currency Printing: दुनिया के ये देश नहीं छापते अपने नोट, कुछ इस तरह करते हैं अपनी करेंसी का प्रबंध
दुनिया के ये देश नहीं छापते अपने नोट, कुछ इस तरह करते हैं अपनी करेंसी का प्रबंध
जनरल नॉलेज
Purest Food: दुनिया में खाने की वह कौन सी चीज, जो पूरी तरह शुद्ध? क्या आपकी रसोई में इसे मिली जगह
दुनिया में खाने की वह कौन सी चीज, जो पूरी तरह शुद्ध? क्या आपकी रसोई में इसे मिली जगह
बिजनेस
यूएस टैरिफ का भारतीय इकोनॉमी पर होने वाला है बड़ा असर, वर्ल्ड बैंक ने किया आगाह
यूएस टैरिफ का भारतीय इकोनॉमी पर होने वाला है बड़ा असर, वर्ल्ड बैंक ने किया आगाह
धर्म
Bhai Dooj 2025: भाई नहीं तो बहनें कैसे मनाएं त्योहार! जानें खास तरीके, परंपराएं और महत्व
भाई नहीं तो बहनें कैसे मनाएं त्योहार! जानें खास तरीके, परंपराएं और महत्व
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget