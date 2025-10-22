वायरल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अक्षरा ने ग्रीन कलर की हेवी डिजाइनर साड़ी कैरी की है. जिसके साथ उन्होंने प्लेन मैचिंग ब्लाउज पेयर किया जिसके बाजू में गोल्डन जरी लगी हुई है. हसीना की साड़ी में ये बारीक कारीगरी उनके लुक को और भी निखार रही है.