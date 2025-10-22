एक्सप्लोरर
हरी साड़ी और हाथों पर मेहंदी... छठ से पहले सुहागन की तरह सजीं अक्षरा सिंह, देखें तस्वीरें
Akshara Singh New Look: भोजपुरी इंडस्ट्री की स्टार अक्षरा सिंह ने अपने नए लुक से फैंस का मन मोह लिया है. उन्होंने छठ पूजा से पहले सुहागनों की तरह तैयार होकर अपनी तस्वीरें शेयर की हैं.
दिवाली के बाद अब छठ महापर्व का आगाज जल्द ही होने वाला है. इससे पहले अक्षरा सिंह ने अपने न्यू लुक से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. हरी साड़ी में मेहंदी लगाए उनका ये नया लुक सबका दिल जीत रहा है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 22 Oct 2025 10:28 PM (IST)
Tags :Akshara Singh Chhath Puja 2025
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
रवि किशन ने दीयों संग दिए पोज, पति के साथ कोजी हुईं मोनालिसा, देखें तस्वीरें
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
करोड़ों के मालिक हैं खेसारी, फिल्मों के अलावा और कहां-कहां से कमाते हैं पैसा? जानें
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
करोड़ों की मालकिन अक्षरा सिंह कहां से ज्यादा पैसा कमाती हैं? फिल्मों से या स्टेज शो से?
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
खेसारी लाल यादव की बीवी की 10 तस्वीरें, खूबसूरती में किसी से कम नहीं चंदा यादव
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
सुर्ख लाल जोड़े में दुल्हन सी सजीं मोनालिसा, सिर पर दुपट्टा ओढ़कर दिए गजब के पोज
भोजपुरी सिनेमा
10 Photos
ट्रेडिशनल लुक के लिए बिलकुल परफेक्ट है अक्षरा सिंह के ये साड़ी लुक, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
मरून साड़ी और बैकलेस ब्लाउज में अक्षरा ने बिखेरा हुस्न का जलवा, तस्वीरें हुई वायरल
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
क्या सतीश जारकीहोली होंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री? सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र ने नवंबर क्रांति पर संकेत देते हुए दिया बड़ा बयान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए महायुति का फॉर्मूला तय, BJP ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे दूसरा वनडे? एडिलेड में इन 11 खिलाड़ियों के साथ उतरेगी टीम इंडिया
टेलीविजन
जल्द आ रहा 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 3', फिर दिखेंगे जन्नत जुबैर, कृष्णा अभिषेक समेत ये सितारे
Advertisement
भोजपुरी सिनेमा
7 Photos
रवि किशन ने दीयों संग दिए पोज, पति के साथ कोजी हुईं मोनालिसा, देखें तस्वीरें
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion