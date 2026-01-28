एक्सप्लोरर
महज 17 साल की उम्र में शिवांगी जोशी को हो गया था प्यार, बॉयफ्रेंड संग मिलकर की थी ऐसी हरकत, हुई थी खूब पिटाई
‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ में नायरा की भूमिका निभाकर पॉपुलैरिटी बटोरने वाली शिवांगी जोशी किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. लेकिन, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है.
शिवांगी जोशी अपनी एक्टिंग और टीवी सीरियल्स के साथ-साथ अपनी लव लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रहती हैं. अभी तक एक्ट्रेस का नाम कई लोगों के संग जुड़ चुका है.
1/7
2/7
Published at : 28 Jan 2026 05:43 PM (IST)
Tags :Shivangi Joshi
मनोरंजन
7 Photos
महज 17 साल की उम्र में शिवांगी जोशी को हो गया था प्यार, बॉयफ्रेंड संग मिलकर की थी ऐसी हरकत
मनोरंजन
9 Photos
बेहद फिल्मी है करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा बसु की लव स्टोरी, ऐसे प्रपोज कर की थी तीसरी शादी
मनोरंजन
7 Photos
Tv पर ग्रैंड वेडिंग के चार महीने बाद अविका गौर ने फिर की शादी, मिलिंद के पेरेंट्स ने कही ये बात
मनोरंजन
7 Photos
कैजुअल लुक में एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई सारा अली खान, गॉगल्स लगाए फुल स्वैग में आई नजर, देखें तस्वीरें
मनोरंजन
8 Photos
'दिल मिल गए' से शुरू हुई एक प्रेम कहानी, अब रियल लाइफ में घर बसाएंगे सिद्धांत और रिद्धिमा!
मनोरंजन
10 Photos
कौन हैं करण वाही, जिसकी दुल्हनिया बनेंगी जेनिफर विंगेट, कभी विराट संग लगाते थे चौके-छक्के
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
भारत को टैरिफ का राजा बताने वाले अमेरिका के बदल गए सुर, EU के साथ डील के बाद बोला- इंडिया टॉप पर...
महाराष्ट्र
अजित पवार की गैर-मौजूदगी में शिवसेना से डील करना सीएम फडणवीस के लिए होगा मुश्किल! जानें- क्यों?
विश्व
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
क्रिकेट
टी20 वर्ल्ड कप से पहले सूर्यकुमार यादव ने रैंकिंग में लगाई बड़ी छलांग, अभिषेक शर्मा को हुआ नुकसान
Advertisement
मनोरंजन
7 Photos
महज 17 साल की उम्र में शिवांगी जोशी को हो गया था प्यार, बॉयफ्रेंड संग मिलकर की थी ऐसी हरकत
मनोरंजन
9 Photos
बेहद फिल्मी है करण सिंह ग्रोवर और बिपाशा बसु की लव स्टोरी, ऐसे प्रपोज कर की थी तीसरी शादी
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion