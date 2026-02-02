एक्सप्लोरर
Sandeepa Dhar Birthday: संदीपा धर के 7 शानदार साड़ी लुक्स, जो आपको कर देंगे दीवाना
Sandipa Dhar Birthday: बॉलीवुड एक्ट्रेस संदीपा धर अपने लुक और एलिगेंट फैशन सेंस से भी लोगों का दिल जीत लेती हैं. संदीपा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और एक से बढ़कर एक फोटोज शेयर करती हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस संदीप धर 2 फरवरी को अपना जन्मदिन मना रहीं हैं. वो ना केवल अपनी अदाकारी, बल्कि अपने एलिगेंट फैशन सेंस से भी लोगों का दिल जीतती रहती हैं. कश्मीरी खूबसूरती वाली यह अभिनेत्री फिल्मों और वेब सीरीज़ में अपनी वर्सेटिलिटी के साथ-साथ सोशल मीडिया पर भी काफ़ी लोकप्रिय हैं. ‘इंटरनेट की डांसिंग क्वीन’ कही जाने वाली संदीपा अपने डांस की तरह ही साड़ी को भी बेहद ग्रेस और कॉन्फ़िडेंस के साथ कैरी करती हैं. तो आइए उनके जन्मदिन पर,एक नज़र डालते हैं उनके ऐसे 5 साड़ी लुक्स पर, जो वाकई आपको उनका दीवाना बना देंगे.
1/7
2/7
Published at : 02 Feb 2026 10:14 AM (IST)
Tags :Sandeepa Dhar
मनोरंजन
14 Photos
तारा सुतारिया से ब्रेकअप के बाद वीर पहाड़िया ने सेलिब्रेट किया बर्थडे, जाह्नवी कपूर ने ली स्टाइलिश एंट्री
मनोरंजन
7 Photos
फरवरी में Netflix पर दस्तक देंगी ये फिल्में और सीरीज, लगेगा एंटरटेनमेंट का जबरदस्त तड़का
मनोरंजन
7 Photos
'मुगल-ए-आजम' से 'धुरंधर 2' तक, बॉलीवुड के वो सुपरहिट्स जिन्होंने बजट की सारी हदें कर दीं पार
मनोरंजन
5 Photos
बॉलीवुड में फायरिंग की 'गूंज', रोहित शेट्टी से पहले इन सितारों के घर पर चली गोलियां
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान नहीं खेलेगा भारत संग मैच, फैसले पर बोले पाकिस्तानी- 'मर जाएंगे, लेकिन...'
महाराष्ट्र
बारामती: अजित पवार के अंतिम संस्कार के दौरान 30 लाख के गहने चोरी! 8000 पुलिसकर्मी थे तैनात
विश्व
पाकिस्तान का सपना चूर-चूर, दोस्त ने ही तोड़ा दिल, PAK सेना ही नहीं कंगाली की भी तुर्किए ने बखिया उधेड़ी
स्पोर्ट्स
पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने भारत के खिलाफ मैच बायकॉट करने पर कहा- फैसला टीम का नहीं है, क्या करेंगे बगावत?
Advertisement
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
Opinion