सॉफ्ट लैवेंडर साड़ी और हल्के एम्बेलिश्ड ब्लाउज़ में संदीपा धर बेहद खूबसूरत नज़र आ रही हैं. खुले बाल और सटल मेकअप इस लुक को और भी निखारते हैं. जन्मदिन के मौके पर यह सादा लेकिन एलिगेंट लुक उनकी ग्रेसफुल पर्सनैलिटी को बखूबी दर्शाता है.