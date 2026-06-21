एक्सप्लोरर
International Yoga Day 2026: 12वीं के बाद योग में बना सकते हैं करियर, जानें कौन से कोर्स और कितनी मिलती है सैलरी?
योग के सेक्टर में करियर बनाने के लिए छात्रों के पास कई शैक्षणिक ऑप्शन मौजूद है. 12वीं पास करने के बाद छात्र योग से जुड़ी डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं.
International Yoga Day 2026: आज यानी 21 जून को दुनियाभर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है. आज के दिन भारत समेत दुनियाभर में योग को लेकर जागरूकता कार्यक्रम, ध्यान शिविर और हेल्थ से जुड़े आयोजन किए जा रहे हैं. योग को हेल्थ के लिए, मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए और बैलेंस लाइफस्टाइल के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. वहीं योग दिवस की शुरुआत भारत से हुई थी. 27 सितंबर 2014 को पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक संबोधन में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद 21 जून को योग दिवस दुनिया भर में मनाया जाने लगा.
1/6
2/6
Published at : 21 Jun 2026 05:20 PM (IST)
शिक्षा
6 Photos
12वीं के बाद योग में बना सकते हैं करियर, जानें कौन से कोर्स और कितनी मिलती है सैलरी?
शिक्षा
6 Photos
UPSSSC ने बढ़ाई आवेदन की तारीख, 2587 पदों पर होगी भर्ती; जानें कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई
शिक्षा
6 Photos
बुलेट ट्रेन परियोजना में करियर बनाने का मौका, 1.25 लाख रुपये तक मिलेगा वेतन, जानें पूरी डिटेल
शिक्षा
5 Photos
जर्मनी में जॉब करने जा रहे हैं तो कौन-सा वीजा करना होगा अप्लाई, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
शिक्षा
राजस्थान यूनिवर्सिटी में एग्जाम के दौरान बड़ी गड़बड़ी, पेपर की जगह बांट दी आंसर-की
शिक्षा
22.79 लाख स्टूडेंट्स, 1.29 लाख MBBS सीटें... 1 सीट पर 18 दावेदार, जानें कितना मुश्किल है डॉक्टर बनना?
शिक्षा
देशभर में नीट परीक्षा आज, एग्जाम सेंटर पहुंचने से पहले देख लीजिए पूरी चेक लिस्ट
शिक्षा
NEET री-एग्जाम को लेकर NTA तैयार, तैनात किए 6700 ऑब्जर्वर, हर सेंटर पर 40 से 50 पुलिसकर्मी
Advertisement
शिक्षा
6 Photos
12वीं के बाद योग में बना सकते हैं करियर, जानें कौन से कोर्स और कितनी मिलती है सैलरी?