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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाInternational Yoga Day 2026: 12वीं के बाद योग में बना सकते हैं करियर, जानें कौन से कोर्स और कितनी मिलती है सैलरी?

International Yoga Day 2026: 12वीं के बाद योग में बना सकते हैं करियर, जानें कौन से कोर्स और कितनी मिलती है सैलरी?

योग के सेक्टर में करियर बनाने के लिए छात्रों के पास कई शैक्षणिक ऑप्शन मौजूद है. 12वीं पास करने के बाद छात्र योग से जुड़ी डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 21 Jun 2026 05:20 PM (IST)
योग के सेक्टर में करियर बनाने के लिए छात्रों के पास कई शैक्षणिक ऑप्शन मौजूद है. 12वीं पास करने के बाद छात्र योग से जुड़ी डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं.

International Yoga Day 2026: आज यानी 21 जून को दुनियाभर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है. आज के दिन भारत समेत दुनियाभर में योग को लेकर जागरूकता कार्यक्रम, ध्यान शिविर और हेल्थ से जुड़े आयोजन किए जा रहे हैं. योग को हेल्थ के लिए, मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए और बैलेंस लाइफस्टाइल के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. वहीं योग दिवस की शुरुआत भारत से हुई थी. 27 सितंबर 2014 को पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक संबोधन में योग दिवस मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद 21 जून को योग दिवस दुनिया भर में मनाया जाने लगा.

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कभी केवल फिजिकल और मानसिक सेहत तक सीमित माना जाने वाला योग अब युवाओं के लिए करियर का अच्छा ऑप्शन भी बन रहा है. बदलती लाइफस्टाइल बढ़ते तनाव और फिटनेस के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण देश और दुनिया के प्रशिक्षित योग एक्सपर्ट्स की मांग लगातार बढ़ रही है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि 12वीं के बाद योग में स्टूडेंट कैसे करियर बना सकते हैं और कौन से कोर्स कर सकते हैं और इसमें कितनी सैलरी मिलती है.
कभी केवल फिजिकल और मानसिक सेहत तक सीमित माना जाने वाला योग अब युवाओं के लिए करियर का अच्छा ऑप्शन भी बन रहा है. बदलती लाइफस्टाइल बढ़ते तनाव और फिटनेस के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण देश और दुनिया के प्रशिक्षित योग एक्सपर्ट्स की मांग लगातार बढ़ रही है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि 12वीं के बाद योग में स्टूडेंट कैसे करियर बना सकते हैं और कौन से कोर्स कर सकते हैं और इसमें कितनी सैलरी मिलती है.
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योग के सेक्टर में करियर बनाने के लिए छात्रों के पास कई शैक्षणिक ऑप्शन मौजूद है. 12वीं पास करने के बाद छात्र योग से जुड़ी डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं. योग सेक्टर में लोकप्रिय कोर्स में बीएससी योग साइंस, बीए योग एजुकेशन, डिप्लोमा इन योग थेरेपी, सर्टिफिकेट कोर्स इन योग और नेचुरोपैथी एंड योगा एजुकेशन शामिल है.
योग के सेक्टर में करियर बनाने के लिए छात्रों के पास कई शैक्षणिक ऑप्शन मौजूद है. 12वीं पास करने के बाद छात्र योग से जुड़ी डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं. योग सेक्टर में लोकप्रिय कोर्स में बीएससी योग साइंस, बीए योग एजुकेशन, डिप्लोमा इन योग थेरेपी, सर्टिफिकेट कोर्स इन योग और नेचुरोपैथी एंड योगा एजुकेशन शामिल है.
Published at : 21 Jun 2026 05:20 PM (IST)
Tags :
Career In Yoga International Yoga Day 2026 Yoga Day 2026 YOGA DAY Yoga Day In India

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