कभी केवल फिजिकल और मानसिक सेहत तक सीमित माना जाने वाला योग अब युवाओं के लिए करियर का अच्छा ऑप्शन भी बन रहा है. बदलती लाइफस्टाइल बढ़ते तनाव और फिटनेस के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण देश और दुनिया के प्रशिक्षित योग एक्सपर्ट्स की मांग लगातार बढ़ रही है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि 12वीं के बाद योग में स्टूडेंट कैसे करियर बना सकते हैं और कौन से कोर्स कर सकते हैं और इसमें कितनी सैलरी मिलती है.