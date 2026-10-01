जिस IIT में पढ़ीं उसी की विदेशी शाखा की संभाली कमान, जानें कौन हैं प्रीति?

इस कैंपस में अक्टूबर 2023 से पढ़ाई शुरू हुई. यहां अंडर ग्रेजुएट स्तर पर अलग-अलग प्रोग्राम शुरू किए गए, जिनमें केमिकल इंजीनियरिंग और डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सब्जेक्ट शामिल है. कैंपस की जिम्मेदारी संभालने के बाद प्रीति ने आईआईटी मद्रास में एक नई भूमिका संभाली. अब वह डीन ग्लोबल इंगेजमेंट के तौर पर संस्थान के अंतरराष्ट्रीय स्तर से जुड़े काम देखती है. आईआईटी मद्रास की वेबसाइट पर उन्हें कैंपस की पूर्व डायरेक्टर इन चार्ज के रूप में लिस्टेड किया गया है.