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जिस IIT में पढ़ीं उसी की विदेशी शाखा की संभाली कमान, जानें कौन हैं प्रीति?
प्रीति अघालयम ने IIT मद्रास से पढ़ाई की, विदेश में हायर एजुकेशन और रिसर्च की, IIT बॉम्बे में फैकल्टी के तौर पर काम किया और फिर अपने ही इंस्टीट्यूट IIT मद्रास की विदेश स्थित ब्रांच की कमान संभाली.
हर साल IIT से पढ़कर देश के लाखों स्टूडेंट निकलते हैं और किसी बेहतरीन जगह पर जाकर नौकरी करते हैं. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिनका IIT से जुड़ाव डिग्री मिलने के बाद खत्म नहीं होता है. ऐसी ही कहानी प्रीति अघालयम की भी है, जिन्होंने आईआईटी मद्रास से पढ़ाई की, विदेश में हायर एजुकेशन और रिसर्च की, IIT बॉम्बे में फैकल्टी के तौर पर काम किया और फिर अपने ही इंस्टीट्यूट IIT मद्रास की विदेश स्थित ब्रांच की कमान संभाली.
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Published at : 01 Oct 2026 08:27 AM (IST)
Tags :Education News
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