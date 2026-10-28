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Success Story: कौन है प्रतीक चहल? जिन्हें 25 की उम्र में पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद में मिली जगह
पाली गांव से ताल्लुक रखने वाले प्रतीक का चयन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में बतौर ट्रेनी हुआ है. एक साधारण किसान परिवार से निकलकर वह देश के सर्वोच्च आर्थिक नीति निर्धारण निकाय तक पहुंचें.
Success Story: हरियाणा के छोटे से गांव के रहने वाले 25 वर्षीय प्रतीक चहल ने अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिभा के बल पर एक शानदार उपलब्धि हासिल की है. हांसी तहसील के पाली गांव से ताल्लुक रखने वाले प्रतीक का चयन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में बतौर ट्रेनी हुआ है. एक साधारण किसान परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च आर्थिक नीति निर्धारण निकाय तक पहुंचने का प्रतीक का यह सफर युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है.
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Published at : 28 Oct 2026 10:31 PM (IST)
Tags :Education News Success Story
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