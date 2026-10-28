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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाSuccess Story: कौन है प्रतीक चहल? जिन्हें 25 की उम्र में पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद में मिली जगह

Success Story: कौन है प्रतीक चहल? जिन्हें 25 की उम्र में पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद में मिली जगह

पाली गांव से ताल्लुक रखने वाले प्रतीक का चयन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में बतौर ट्रेनी हुआ है. एक साधारण किसान परिवार से निकलकर वह देश के सर्वोच्च आर्थिक नीति निर्धारण निकाय तक पहुंचें.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 28 Oct 2026 10:31 PM (IST)
पाली गांव से ताल्लुक रखने वाले प्रतीक का चयन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में बतौर ट्रेनी हुआ है. एक साधारण किसान परिवार से निकलकर वह देश के सर्वोच्च आर्थिक नीति निर्धारण निकाय तक पहुंचें.

Success Story: हरियाणा के छोटे से गांव के रहने वाले 25 वर्षीय प्रतीक चहल ने अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिभा के बल पर एक शानदार उपलब्धि हासिल की है. हांसी तहसील के पाली गांव से ताल्लुक रखने वाले प्रतीक का चयन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में बतौर ट्रेनी हुआ है. एक साधारण किसान परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च आर्थिक नीति निर्धारण निकाय तक पहुंचने का प्रतीक का यह सफर युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है.

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प्रतीक चहल अब प्रधानमंत्री से जुड़े देश के अलग-अलग आर्थिक, वित्तीय और नीतिगत मामलों के अध्ययन व विश्लेषण में अपना योगदान देंगे. आपको बता दें कि प्रतीक चहल ने बहुत कम उम्र में ही देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी हासिल कर लिया है.
प्रतीक चहल अब प्रधानमंत्री से जुड़े देश के अलग-अलग आर्थिक, वित्तीय और नीतिगत मामलों के अध्ययन व विश्लेषण में अपना योगदान देंगे. आपको बता दें कि प्रतीक चहल ने बहुत कम उम्र में ही देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम करने का एक्सपीरियंस भी हासिल कर लिया है.
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प्रतीक ने 23 साल की उम्र में दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर काम किया था. इसके बाद उन्होंने महानिदेशक सीबीआई और फिर केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के साथ काम किया. वहीं अपने पिछले एक्सपीरियंस के बाद अब उनका चयन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के लिए हुआ है.
प्रतीक ने 23 साल की उम्र में दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर काम किया था. इसके बाद उन्होंने महानिदेशक सीबीआई और फिर केंद्र सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग के साथ काम किया. वहीं अपने पिछले एक्सपीरियंस के बाद अब उनका चयन प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के लिए हुआ है.
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कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रतीक की शुरुआती स्कूली शिक्षा हिसार के दिल्ली पब्लिक स्कूल से हुई. वहीं 12वीं की परीक्षा शानदार अंकों से पास करने के बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफंस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया.
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रतीक की शुरुआती स्कूली शिक्षा हिसार के दिल्ली पब्लिक स्कूल से हुई. वहीं 12वीं की परीक्षा शानदार अंकों से पास करने के बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रतिष्ठित सेंट स्टीफंस कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया.
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आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद भारत सरकार की एक स्वतंत्र विशेषज्ञ संस्था है, जो सीधे प्रधानमंत्री को देश की अर्थव्यवस्था, माइक्रो इकोनॉमिक्स और नीतिगत मुद्दों पर सलाह देती है.
आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद भारत सरकार की एक स्वतंत्र विशेषज्ञ संस्था है, जो सीधे प्रधानमंत्री को देश की अर्थव्यवस्था, माइक्रो इकोनॉमिक्स और नीतिगत मुद्दों पर सलाह देती है.
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आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन संविधान के किसी अनुच्छेद या संसद के किसी कानून के तहत नहीं हुआ है, बल्कि यह एक कार्यकारी आदेश के तहत गठित होने वाली स्वतंत्र और अस्थाई निकाय है. यह संस्था समय-समय पर देश की आर्थिक स्थिति की समीक्षा और वार्षिक आर्थिक दृष्टिकोण जैसी रिपोर्ट तैयार करती है.
आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन संविधान के किसी अनुच्छेद या संसद के किसी कानून के तहत नहीं हुआ है, बल्कि यह एक कार्यकारी आदेश के तहत गठित होने वाली स्वतंत्र और अस्थाई निकाय है. यह संस्था समय-समय पर देश की आर्थिक स्थिति की समीक्षा और वार्षिक आर्थिक दृष्टिकोण जैसी रिपोर्ट तैयार करती है.
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इसमें एक अध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक सदस्य और 11 अंशकालिक सदस्य शामिल है. फिलहाल इसके अध्यक्ष प्रोफेसर एस. महेंद्र देव है. वहीं पूर्णकालिक अध्यक्षों में संजय कुमार मिश्रा, संजीव सान्याल और डॉ. शामिका रवि शामिल है. इसके अलावा अंशकालिक सदस्यों में राकेश मोहन, सज्जिद जेड चिनॉय, नीलकंठ मिश्रा, नीलेश शाह, टी.टी. राम मोहन, सौम्य कांति घोष, के.वी.राजू, चेतन घाटे, पामी दुआ. पुलक घोष और गौरव वल्लभ के नाम शामिल है. 
इसमें एक अध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक सदस्य और 11 अंशकालिक सदस्य शामिल है. फिलहाल इसके अध्यक्ष प्रोफेसर एस. महेंद्र देव है. वहीं पूर्णकालिक अध्यक्षों में संजय कुमार मिश्रा, संजीव सान्याल और डॉ. शामिका रवि शामिल है. इसके अलावा अंशकालिक सदस्यों में राकेश मोहन, सज्जिद जेड चिनॉय, नीलकंठ मिश्रा, नीलेश शाह, टी.टी. राम मोहन, सौम्य कांति घोष, के.वी.राजू, चेतन घाटे, पामी दुआ. पुलक घोष और गौरव वल्लभ के नाम शामिल है. 
Published at : 28 Oct 2026 10:31 PM (IST)
Tags :
Education News Success Story

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