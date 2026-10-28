इसमें एक अध्यक्ष, 3 पूर्णकालिक सदस्य और 11 अंशकालिक सदस्य शामिल है. फिलहाल इसके अध्यक्ष प्रोफेसर एस. महेंद्र देव है. वहीं पूर्णकालिक अध्यक्षों में संजय कुमार मिश्रा, संजीव सान्याल और डॉ. शामिका रवि शामिल है. इसके अलावा अंशकालिक सदस्यों में राकेश मोहन, सज्जिद जेड चिनॉय, नीलकंठ मिश्रा, नीलेश शाह, टी.टी. राम मोहन, सौम्य कांति घोष, के.वी.राजू, चेतन घाटे, पामी दुआ. पुलक घोष और गौरव वल्लभ के नाम शामिल है.