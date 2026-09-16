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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाकौन है राजस्थान की मोनिका यादव? जो 22 साल की उम्र में UPSC पास कर बनीं IAS

कौन है राजस्थान की मोनिका यादव? जो 22 साल की उम्र में UPSC पास कर बनीं IAS

सीकर के लिसाड़िया गांव की रहने वाली मोनिका यादव ने अपने पहले ही प्रयास में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया 403वीं रैंक हासिल की और आईएएस अधिकारी बनने का सपना पूरा किया.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 16 Sep 2026 08:39 AM (IST)
सीकर के लिसाड़िया गांव की रहने वाली मोनिका यादव ने अपने पहले ही प्रयास में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया 403वीं रैंक हासिल की और आईएएस अधिकारी बनने का सपना पूरा किया.

राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर महज 22 साल की उम्र में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है. सीकर के लिसाड़िया गांव की रहने वाली मोनिका यादव ने इस उपलब्धि को हासिल किया है. मोनिका यादव ने अपने पहले ही प्रयास में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया 403वीं रैंक हासिल की और आईएएस अधिकारी बनने का सपना पूरा किया. उनकी कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो कम उम्र में ही सिविल सेवा में जाने का टारगेट लेकर तैयारी कर रहे हैं.

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वहीं मोनिका का परिवार भी शिक्षा और प्रशासनिक सेवा से जुड़ा रहा है. उनके पिता हरफूल सिंह यादव वरिष्ठ आरएएस अधिकारी हैं, जबकि मां सुनीता यादव ग्रहणी है. तीन भाई बहनों में सबसे बड़ी मोनिका को बचपन से ही पढ़ाई में रुचि थी और पिता के प्रशासनिक करियर ने भी उन्हें सिविल सेवा की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी.
वहीं मोनिका का परिवार भी शिक्षा और प्रशासनिक सेवा से जुड़ा रहा है. उनके पिता हरफूल सिंह यादव वरिष्ठ आरएएस अधिकारी हैं, जबकि मां सुनीता यादव ग्रहणी है. तीन भाई बहनों में सबसे बड़ी मोनिका को बचपन से ही पढ़ाई में रुचि थी और पिता के प्रशासनिक करियर ने भी उन्हें सिविल सेवा की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी.
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मोनिका की सफलता सिर्फ यूपीएससी तक सीमित नहीं रही. उन्होंने राजस्थान सिविल सेवा परीक्षा में भी 93वीं रैंक हासिल की. इसके अलावा उन्होंने नेट और जेआरएफ जैसे परीक्षा भी पास की. उनके शैक्षणिक सफर में सीए परीक्षा की सफलता का भी जिक्र मिलता है.
मोनिका की सफलता सिर्फ यूपीएससी तक सीमित नहीं रही. उन्होंने राजस्थान सिविल सेवा परीक्षा में भी 93वीं रैंक हासिल की. इसके अलावा उन्होंने नेट और जेआरएफ जैसे परीक्षा भी पास की. उनके शैक्षणिक सफर में सीए परीक्षा की सफलता का भी जिक्र मिलता है.
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लगातार अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद माेनिका ने यूपीएससी की तैयारी की और पहले ही प्रयास में 403वीं रैंक हासिल कर ली. महज 22 वर्ष की उम्र में यह उपलब्धि हासिल करना उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल है.
लगातार अलग-अलग प्रतियोगी परीक्षा में सफलता हासिल करने के बाद माेनिका ने यूपीएससी की तैयारी की और पहले ही प्रयास में 403वीं रैंक हासिल कर ली. महज 22 वर्ष की उम्र में यह उपलब्धि हासिल करना उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में शामिल है.
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आईएएस बनने के बाद मोनिका की ट्रेनिंग भी उपलब्धियां से भरी रही. उन्होंने लखनऊ स्थित भारतीय रेलवे प्रबंधन संस्थान में 78 सप्ताह की ट्रेनिंग पूरी की. इस दौरान उनके प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया.
आईएएस बनने के बाद मोनिका की ट्रेनिंग भी उपलब्धियां से भरी रही. उन्होंने लखनऊ स्थित भारतीय रेलवे प्रबंधन संस्थान में 78 सप्ताह की ट्रेनिंग पूरी की. इस दौरान उनके प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया.
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वहीं मोनिका की पहचान सिर्फ एक सफल आईएएस अधिकारी के तौर पर नहीं है, बल्कि उनकी सादगी और अपनी संस्कृति से जुड़ाव के लिए भी होती है. राजस्थान की रहने वाली मोनिका का पारंपरिक पहनावे और अपनी जड़ों से जुड़ी रहती है. उनके पारंपरिक देसी लुक वाली तस्वीर भी सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चा में रहती है.
वहीं मोनिका की पहचान सिर्फ एक सफल आईएएस अधिकारी के तौर पर नहीं है, बल्कि उनकी सादगी और अपनी संस्कृति से जुड़ाव के लिए भी होती है. राजस्थान की रहने वाली मोनिका का पारंपरिक पहनावे और अपनी जड़ों से जुड़ी रहती है. उनके पारंपरिक देसी लुक वाली तस्वीर भी सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चा में रहती है.
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मोनिका यादव की शादी आईएएस अधिकारी सुशील यादव से हुई. सुशील यादव राजस्थान कैडर के 2017 बैच के आईएएस अधिकारी है और वर्तमान में बालोतरा के जिला कलेक्टर के तौर पर कार्यरत है.
मोनिका यादव की शादी आईएएस अधिकारी सुशील यादव से हुई. सुशील यादव राजस्थान कैडर के 2017 बैच के आईएएस अधिकारी है और वर्तमान में बालोतरा के जिला कलेक्टर के तौर पर कार्यरत है.
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दोनों का पेशा एक ही होने के साथ-साथ प्रशासन और जनसेवा के प्रति उनकी रुचि भी समान है. शादी के बाद भी दोनों अपनी अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं. मार्च 2020 में दोनों एक बेटी के माता-पिता भी बने.
दोनों का पेशा एक ही होने के साथ-साथ प्रशासन और जनसेवा के प्रति उनकी रुचि भी समान है. शादी के बाद भी दोनों अपनी अपनी प्रशासनिक जिम्मेदारी निभा रहे हैं. मार्च 2020 में दोनों एक बेटी के माता-पिता भी बने.
Published at : 16 Sep 2026 08:39 AM (IST)
Tags :
Success Story IAS Monica Yadav IAS Monica Yadav Success Story

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