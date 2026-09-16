कौन है राजस्थान की मोनिका यादव? जो 22 साल की उम्र में UPSC पास कर बनीं IAS

वहीं मोनिका का परिवार भी शिक्षा और प्रशासनिक सेवा से जुड़ा रहा है. उनके पिता हरफूल सिंह यादव वरिष्ठ आरएएस अधिकारी हैं, जबकि मां सुनीता यादव ग्रहणी है. तीन भाई बहनों में सबसे बड़ी मोनिका को बचपन से ही पढ़ाई में रुचि थी और पिता के प्रशासनिक करियर ने भी उन्हें सिविल सेवा की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी.