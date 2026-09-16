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कौन है राजस्थान की मोनिका यादव? जो 22 साल की उम्र में UPSC पास कर बनीं IAS
सीकर के लिसाड़िया गांव की रहने वाली मोनिका यादव ने अपने पहले ही प्रयास में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया 403वीं रैंक हासिल की और आईएएस अधिकारी बनने का सपना पूरा किया.
राजस्थान के सीकर जिले के एक छोटे से गांव से निकलकर महज 22 साल की उम्र में यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा पास करना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है. सीकर के लिसाड़िया गांव की रहने वाली मोनिका यादव ने इस उपलब्धि को हासिल किया है. मोनिका यादव ने अपने पहले ही प्रयास में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया 403वीं रैंक हासिल की और आईएएस अधिकारी बनने का सपना पूरा किया. उनकी कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो कम उम्र में ही सिविल सेवा में जाने का टारगेट लेकर तैयारी कर रहे हैं.
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Published at : 16 Sep 2026 08:39 AM (IST)
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