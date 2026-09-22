पहले DSP, फिर UPSC पास कर बनीं Gen Z IPS, जानें जया शर्मा का सफर

जया ने सिविल सेवा की तैयारी के लिए कोचिंग का सहारा लेने के बजाय सेल्फ स्टडी पर भरोसा किया. तैयारी के दौरान उन्होंने हरियाणा लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा दी और अपने पहले ही प्रयास में 8वीं रैंक हासिल की. सफलता के बाद उनका चयन हरियाणा पुलिस में डीएसपी के पद पर हुआ. खास बात यह रही कि इसी दौरान वह यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की भी तैयारी कर रही थी. यानी एक तरफ राज्य पुलिस सेवा में जगह बना चुकी थी और दूसरी तरफ उनका टारगेट यूपीएससी के जरिए आईपीएस बनने का था.