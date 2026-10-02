कहां से पढ़े हैं 174 लोगों की जान बचाने वाले कैप्टन स्मित मच्छार? जानें डिटेल्स

दरअसल स्मित मच्छार की पढ़ाई की शुरुआत एविएशन से नहीं हुई थी. उनके लिंकडइन प्रोफाइल के अनुसार उन्होंने वेलिंगकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया. उन्होंने यह डिग्री 2008 में पूरी की थी. एक पॉडकास्ट में स्मित ने बताया था कि शुरुआत में उन्होंने अपने परिवार के कारोबार से जुड़े टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लिया. इसके बाद उन्होंने मैनेजमेंट की पढ़ाई शुरू की. इसी दौरान एक एविएशन सेमिनार में उन्हें पायलट बनने की दिशा में आगे बढ़ने का विचार आया. उस समय उनकी उम्र करीब 19 साल थी.