इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को UPSC की तैयारी के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है. यहां पढ़ने वाले छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की संस्कृति मिलती है, जिससे पढ़ाई के साथ तैयारी आसान हो जाती है.इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़कर कई छात्र IAS बने हैं.अभी हाल ही में शक्ति दुबे ने इस विश्वविद्यालय में पढ़कर ही UPSC टॉप रैंक हासिल की है.