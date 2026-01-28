एक्सप्लोरर
ये हैं IAS Officers की फैक्ट्री कहलाने वाली यूनिवर्सिटीज, यहां से पढ़कर निकले देश के टॉप अफसर
भारत में कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्हें UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिए सबसे बेहतर माना जाता है.इन संस्थानों से पढ़े छात्रों ने IAS बनकर देश का नाम रोशन किया है.जानते हैं उन यूनिवर्सिटीज के बारे में.
भारत में कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्हें UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिए सबसे बेहतर माना जाता है. इन संस्थानों से पढ़े छात्रों ने IAS बनकर देश का नाम रोशन किया है. जानते हैं उन यूनिवर्सिटी के बारे में.
1/5
2/5
Published at : 28 Jan 2026 10:18 AM (IST)
Tags :Education Top Universities IAS Success
शिक्षा
5 Photos
ये हैं IAS Officers की फैक्ट्री कहलाने वाली यूनिवर्सिटीज, यहां से पढ़कर निकले देश के टॉप अफसर
शिक्षा
6 Photos
UP में सरकारी नौकरी का मौका, लेखपाल पदों के लिए आवेदन जारी;लास्ट डेट से पहले करें आवेदन?
शिक्षा
7 Photos
हरियाणा में सरकारी नौकरी का मौका, 60 हजार से ज्यादा सैलरी; वेटरनरी डॉक्टरों के लिए निकली वैकेंसी
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
बिजनेस
भारत- EU के बीच ट्रेड डील से इन दो सेक्टर्स को झटका, जानें क्यों होगा नुकसान?
महाराष्ट्र
'दादा के बिना महाराष्ट्र की राजनीति कुछ नहीं', अजित पवार के निधन पर संजय राउत ने जताया दुख
इंडिया
यूपी-बिहार समेत 8 राज्यों में 10 घंटों में होगी बारिश, दिल्ली का कैसा रहेगा मौसम, जानें चेतावनी
क्रिकेट
6,6,6,6,6,6,6,6,6, श्रीलंका के गेंदबाजों की ऐसी धुलाई कभी नहीं देखी होगी, 113 गेंद में बने 191 रन
Advertisement
शिक्षा
5 Photos
ये हैं IAS Officers की फैक्ट्री कहलाने वाली यूनिवर्सिटीज, यहां से पढ़कर निकले देश के टॉप अफसर
डॉ. विनम्र सेन सिंह
Opinion