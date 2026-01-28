हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ये ​हैं IAS Officers की फैक्ट्री कहलाने वाली यूनिवर्सिटी​ज, यहां से पढ़कर निकले देश के टॉप अफसर

ये ​हैं IAS Officers की फैक्ट्री कहलाने वाली यूनिवर्सिटी​ज, यहां से पढ़कर निकले देश के टॉप अफसर

भारत में कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्हें UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिए सबसे बेहतर माना जाता है.इन संस्थानों से पढ़े छात्रों ने IAS बनकर देश का नाम रोशन किया है.जानते हैं उन यूनिवर्सिटीज के बारे में.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 28 Jan 2026 10:18 AM (IST)
भारत में कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्हें UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिए सबसे बेहतर माना जाता है.इन संस्थानों से पढ़े छात्रों ने IAS बनकर देश का नाम रोशन किया है.जानते हैं उन यूनिवर्सिटीज के बारे में.

भारत में कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्हें UPSC सिविल सेवा परीक्षा के लिए सबसे बेहतर माना जाता है. इन संस्थानों से पढ़े छात्रों ने IAS बनकर देश का नाम रोशन किया है. जानते हैं उन यूनिवर्सिटी के बारे में.

यही वजह है कि इन विश्वविद्यालयों से हर साल बड़ी संख्या में छात्र IAS अधिकारी बनकर सामने आते हैं. मजबूत शैक्षणिक आधार, प्रतिस्पर्धी माहौल और निरंतर मार्गदर्शन इन्हें खास बनाता है.आज हम आपको ऐसी ही टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें देशभर में UPSC का हब माना जाता है.
यही वजह है कि इन विश्वविद्यालयों से हर साल बड़ी संख्या में छात्र IAS अधिकारी बनकर सामने आते हैं. मजबूत शैक्षणिक आधार, प्रतिस्पर्धी माहौल और निरंतर मार्गदर्शन इन्हें खास बनाता है.आज हम आपको ऐसी ही टॉप यूनिवर्सिटीज के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें देशभर में UPSC का हब माना जाता है.
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को UPSC की तैयारी के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है. यहां पढ़ने वाले छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की संस्कृति मिलती है, जिससे पढ़ाई के साथ तैयारी आसान हो जाती है.इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़कर कई छात्र IAS बने हैं.अभी हाल ही में शक्ति दुबे ने इस विश्वविद्यालय में पढ़कर ही UPSC टॉप रैंक हासिल की है.
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को UPSC की तैयारी के लिए सबसे अनुकूल माना जाता है. यहां पढ़ने वाले छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की संस्कृति मिलती है, जिससे पढ़ाई के साथ तैयारी आसान हो जाती है.इलाहाबाद विश्वविद्यालय से पढ़कर कई छात्र IAS बने हैं.अभी हाल ही में शक्ति दुबे ने इस विश्वविद्यालय में पढ़कर ही UPSC टॉप रैंक हासिल की है.
Published at : 28 Jan 2026 10:18 AM (IST)
Education Top Universities IAS Success

शिक्षा फोटो गैलरी

