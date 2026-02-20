एक्सप्लोरर
सुंदर पिचाई ने किया गूगल AI प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स का ऐलान, भारत-अमेरिका इनिशिएटिव के तहत होगी शुरुआत
भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट 2026 के दौरान सुंदर पिचाई ने एक बड़ा ऐलान किया. उन्होंने इंडिया अमेरिका कनेक्ट इनिशिएटिव के तहत नए गूगल एआई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स की घोषणा की.
गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट 2026 के दौरान एक बड़ा ऐलान किया. उन्होंने इंडिया अमेरिका कनेक्ट इनिशिएटिव के तहत नए गूगल एआई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स की घोषणा की. इस पहल का उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच एआई कनेक्टिविटी को मजबूत करना और स्किलिंग प्रोग्राम के जरिए युवाओं को एआई में दक्ष बनाना है.
Published at : 20 Feb 2026 08:34 AM (IST)
