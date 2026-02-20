सुंदर पिचाई ने किया गूगल AI प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स का ऐलान, भारत-अमेरिका इनिशिएटिव के तहत होगी शुरुआत

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षासुंदर पिचाई ने किया गूगल AI प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स का ऐलान, भारत-अमेरिका इनिशिएटिव के तहत होगी शुरुआत

By : कविता गाडरी  | Updated at : 20 Feb 2026 08:34 AM (IST)
गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित एआई समिट 2026 के दौरान एक बड़ा ऐलान किया. उन्होंने इंडिया अमेरिका कनेक्ट इनिशिएटिव के तहत नए गूगल एआई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स की घोषणा की. इस पहल का उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच एआई कनेक्टिविटी को मजबूत करना और स्किलिंग प्रोग्राम के जरिए युवाओं को एआई में दक्ष बनाना है.

इन कोर्स को लेकर सुंदर पिचाई ने बताया कि इंडिया-अमेरिका कनेक्ट इनिशिएटिव के तहत भारत और अमेरिका के बीच नए सब-सी केबल रूट तैयार किए जाएंगे, जिससे एआई कनेक्टिविटी बढ़ेगी और कई लोगों तक इसका लाभ पहुंचेगा.
पिचाई ने कहा कि एआई कनेक्टिविटी के साथ-साथ स्किलिंग में निवेश जरूरी है. इसी उद्देश्य से गूगल का सबसे महत्वाकांक्षी एआई स्किलिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसमें नया एआई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट शामिल है. गूगल ने एआई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम के तहत कुल 7 एआई सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किए हैं. ये सभी कोर्स 18 फरवरी को लॉन्च किए गए.
