सुंदर पिचाई ने किया गूगल AI प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स का ऐलान, भारत-अमेरिका इनिशिएटिव के तहत होगी शुरुआत

पिचाई ने कहा कि एआई कनेक्टिविटी के साथ-साथ स्किलिंग में निवेश जरूरी है. इसी उद्देश्य से गूगल का सबसे महत्वाकांक्षी एआई स्किलिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जिसमें नया एआई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट शामिल है. गूगल ने एआई प्रोफेशनल सर्टिफिकेट प्रोग्राम के तहत कुल 7 एआई सर्टिफिकेट कोर्स लॉन्च किए हैं. ये सभी कोर्स 18 फरवरी को लॉन्च किए गए.