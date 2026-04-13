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मेकअप आर्टिस्ट बनकर शुरू करें अपना पार्लर, हर महीने होगी तगड़ी कमाई
ब्यूटी इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है और मेकअप आर्टिस्ट का करियर युवाओं के लिए कम लागत में अच्छा कमाने का मौका दे रहा है.सही ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और थोड़े निवेश से आप अपना पार्लर शुरू कर सकते हैं.
आज के समय में शादी, पार्टी, फोटोशूट और सोशल मीडिया के बढ़ते ट्रेंड के कारण मेकअप आर्टिस्ट की डिमांड लगातार बढ़ रही है. खासकर ब्राइडल मेकअप में अच्छी कमाई होती है. अगर आप इस फील्ड में कदम रखना चाहते हैं, तो सही कोर्स, ट्रेनिंग और मार्केट की समझ बेहद जरूरी है.
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Published at : 13 Apr 2026 06:35 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion