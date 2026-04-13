मेकअप आर्टिस्ट बनकर शुरू करें अपना पार्लर, हर महीने होगी तगड़ी कमाई

ब्राइडल मेकअप के लिए एक अच्छी क्वालिटी की मेकअप किट की जरूरत होती है, जिसमें फाउंडेशन, कंसीलर, आईशैडो, लिप प्रोडक्ट्स और स्किन केयर शामिल होते हैं. शुरुआत में यह किट लगभग 20,000 रुपये से 80,000 रुपये तक की आ सकती है. वहीं एक ब्राइडल मेकअप का चार्ज 5,000 रुपये से 30,000 रुपये या उससे ज्यादा तक हो सकता है, जो आपके एक्सपीरियंस और शहर पर निर्भर करता है.