उत्तराखंड में निकली नर्सिंग ऑफिसर के बंपर पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स

उम्मीदवारों को सबसे पहले UKMSSB की आधिकारिक वेबसाइट ukmssb.org पर जाना होगा. वहां नई रजिस्ट्रेशन के लिए “New Registration” पर क्लिक करना है और अपनी बुनियादी जानकारी भरकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना है. फिर लॉगिन करके डिटेल्स भरें. इसके बाद उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज जैसे फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं. अंत में आवेदन शुल्क जमा कर फॉर्म सबमिट करना होगा.