उत्तराखंड में निकली नर्सिंग ऑफिसर के बंपर पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स

उत्तराखंड में निकली नर्सिंग ऑफिसर के बंपर पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स

उत्तराखंड में निकली नर्सिंग ऑफिसर के बंपर पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स

उत्तराखंड में नर्सिंग ऑफिसर के 587 पदों पर वैकेंसी निकली है. जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 19 Nov 2025 09:47 AM (IST)
उत्तराखंड में नर्सिंग ऑफिसर के 587 पदों पर वैकेंसी निकली है. जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा चयन बोर्ड यानी UKMSSB ने राज्य में नर्सिंग ऑफिसर के 587 पदों पर भर्ती की घोषणा कर दी है. ये सभी पद चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत भरे जाएंगे, और इसका नोटिफिकेशन 27 नवंबर 2025 को जारी किया गया है. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 27 नवंबर से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 17 दिसंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं.

1/6
भर्ती के तहत कुल 587 पदों को चार हिस्सों में बांटा गया है. इनमें नर्सिंग अधिकारी (पुरुष/महिला) के सामान्य पदों की संख्या सबसे ज्यादा 336 है. इसके बाद नर्सिंग अधिकारी (पुरुष) डिप्लोमा धारकों के लिए 144 पद रखे गए हैं. वहीं नर्सिंग अधिकारी (महिला) डिग्री धारकों के लिए 75 और नर्सिंग अधिकारी (पुरुष) डिग्री धारकों के लिए 32 पद उपलब्ध हैं.
भर्ती के तहत कुल 587 पदों को चार हिस्सों में बांटा गया है. इनमें नर्सिंग अधिकारी (पुरुष/महिला) के सामान्य पदों की संख्या सबसे ज्यादा 336 है. इसके बाद नर्सिंग अधिकारी (पुरुष) डिप्लोमा धारकों के लिए 144 पद रखे गए हैं. वहीं नर्सिंग अधिकारी (महिला) डिग्री धारकों के लिए 75 और नर्सिंग अधिकारी (पुरुष) डिग्री धारकों के लिए 32 पद उपलब्ध हैं.
2/6
योग्यता की बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए उम्मीदवारों के पास भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से B.Sc Nursing, Post Basic B.Sc Nursing या General Nursing and Midwifery यानी GNM का डिप्लोमा होना अनिवार्य है. इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि उम्मीदवार का पंजीकरण उत्तराखंड नर्सेज एंड मिडवाइव्स काउंसिल, देहरादून में सक्रिय रूप से किया गया हो.
योग्यता की बात करें तो नर्सिंग ऑफिसर के लिए उम्मीदवारों के पास भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से B.Sc Nursing, Post Basic B.Sc Nursing या General Nursing and Midwifery यानी GNM का डिप्लोमा होना अनिवार्य है. इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि उम्मीदवार का पंजीकरण उत्तराखंड नर्सेज एंड मिडवाइव्स काउंसिल, देहरादून में सक्रिय रूप से किया गया हो.
3/6
आवेदन शुल्क की बात करें तो बोर्ड ने अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार फीस तय की है. सामान्य और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को 300 रुपये शुल्क देना होगा. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 150 रुपये रखा गया है.
आवेदन शुल्क की बात करें तो बोर्ड ने अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार फीस तय की है. सामान्य और ओबीसी श्रेणी के उम्मीदवारों को 300 रुपये शुल्क देना होगा. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 150 रुपये रखा गया है.
4/6
दिव्यांग उम्मीदवार भी 150 रुपये शुल्क देकर आवेदन कर सकते हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, इसलिए फॉर्म भरने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज और योग्यता की जांच अवश्य कर लें.
दिव्यांग उम्मीदवार भी 150 रुपये शुल्क देकर आवेदन कर सकते हैं. ध्यान देने वाली बात यह है कि यह शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, इसलिए फॉर्म भरने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज और योग्यता की जांच अवश्य कर लें.
5/6
चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 7 का वेतन मिलेगा, जो 44,900 रुपये से शुरू होकर 1,42,400 रुपये प्रतिमाह तक जा सकता है.
चयनित उम्मीदवारों को सातवें वेतन आयोग के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 7 का वेतन मिलेगा, जो 44,900 रुपये से शुरू होकर 1,42,400 रुपये प्रतिमाह तक जा सकता है.
6/6
उम्मीदवारों को सबसे पहले UKMSSB की आधिकारिक वेबसाइट ukmssb.org पर जाना होगा. वहां नई रजिस्ट्रेशन के लिए “New Registration” पर क्लिक करना है और अपनी बुनियादी जानकारी भरकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना है. फिर लॉगिन करके डिटेल्स भरें. इसके बाद उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज जैसे फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं. अंत में आवेदन शुल्क जमा कर फॉर्म सबमिट करना होगा.
उम्मीदवारों को सबसे पहले UKMSSB की आधिकारिक वेबसाइट ukmssb.org पर जाना होगा. वहां नई रजिस्ट्रेशन के लिए “New Registration” पर क्लिक करना है और अपनी बुनियादी जानकारी भरकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना है. फिर लॉगिन करके डिटेल्स भरें. इसके बाद उम्मीदवारों को अपने दस्तावेज जैसे फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं. अंत में आवेदन शुल्क जमा कर फॉर्म सबमिट करना होगा.
Published at : 19 Nov 2025 09:47 AM (IST)
