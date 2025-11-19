उत्तराखंड में निकली नर्सिंग ऑफिसर के बंपर पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स

एक्सप्लोरर
उत्तराखंड में निकली नर्सिंग ऑफिसर के बंपर पदों पर वैकेंसी, लाखों में मिलेगी सैलरी; पढ़ें डिटेल्स
उत्तराखंड में नर्सिंग ऑफिसर के 587 पदों पर वैकेंसी निकली है. जिनके लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.
उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा चयन बोर्ड यानी UKMSSB ने राज्य में नर्सिंग ऑफिसर के 587 पदों पर भर्ती की घोषणा कर दी है. ये सभी पद चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत भरे जाएंगे, और इसका नोटिफिकेशन 27 नवंबर 2025 को जारी किया गया है. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 27 नवंबर से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 17 दिसंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 19 Nov 2025 09:47 AM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
