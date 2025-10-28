एक्सप्लोरर
हेल्थ इंस्पेक्टर के हजारों पदों पर भर्ती, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं अप्लाई
तमिलनाडु मेडिकल रिक्रूटमेंट बोर्ड ने हेल्थ इंस्पेक्टर के 1429 पदों पर भर्ती की घोषणा की है, जिसमें 18 वर्ष से ऊपर के उम्मीदवार बिना ऊपरी आयु सीमा के आवेदन कर सकते हैं.
अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और हेल्थ सेक्टर में काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह एक अच्छा मौका है. तमिलनाडु मेडिकल रिक्रूटमेंट बोर्ड (TN MRB) ने हेल्थ इंस्पेक्टर के पदों पर बड़ी भर्ती निकाली है.
Published at : 28 Oct 2025 05:51 PM (IST)
