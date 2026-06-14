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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीSSC CGL 2026 के जरिए NCB में SI बनने का मौका, ग्रेजुएट्स को मिलेगी 1 लाख से ज्यादा सैलरी

SSC CGL 2026 के जरिए NCB में SI बनने का मौका, ग्रेजुएट्स को मिलेगी 1 लाख से ज्यादा सैलरी

ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका. SSC CGL 2026 के जरिए NCB में सब-इंस्पेक्टर और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर पदों पर भर्ती होगी. जानें चयन प्रक्रिया और आवेदन की पूरी जानकारी.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 14 Jun 2026 07:59 AM (IST)
ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका. SSC CGL 2026 के जरिए NCB में सब-इंस्पेक्टर और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर पदों पर भर्ती होगी. जानें चयन प्रक्रिया और आवेदन की पूरी जानकारी.

अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) में नौकरी पाने का मौका सामने आया है.आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और उम्मीदवार 22 जून 2026 तक आवेदन कर सकेंगे.

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इस भर्ती के तहत मुख्य रूप से सब-इंस्पेक्टर (SI) और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. इन पदों पर काम करने वाले उम्मीदवारों को जांच, सूचना संग्रह और विभागीय कार्यों की जिम्मेदारी दी जा सकती है.
इस भर्ती के तहत मुख्य रूप से सब-इंस्पेक्टर (SI) और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी. इन पदों पर काम करने वाले उम्मीदवारों को जांच, सूचना संग्रह और विभागीय कार्यों की जिम्मेदारी दी जा सकती है.
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आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है. साथ ही उम्र सीमा की बात करें तो पद के अनुसार अलग हो सकती है. सामान्य तौर पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 से 32 वर्ष तक रखी जा सकती है आरक्षित वर्ग को नियमों के अनुसार छूट मिलेगी.
आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है. साथ ही उम्र सीमा की बात करें तो पद के अनुसार अलग हो सकती है. सामान्य तौर पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 से 32 वर्ष तक रखी जा सकती है आरक्षित वर्ग को नियमों के अनुसार छूट मिलेगी.
Published at : 14 Jun 2026 07:59 AM (IST)
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