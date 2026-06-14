SSC CGL 2026 के जरिए NCB में SI बनने का मौका, ग्रेजुएट्स को मिलेगी 1 लाख से ज्यादा सैलरी

आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है. साथ ही उम्र सीमा की बात करें तो पद के अनुसार अलग हो सकती है. सामान्य तौर पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 से 32 वर्ष तक रखी जा सकती है आरक्षित वर्ग को नियमों के अनुसार छूट मिलेगी.