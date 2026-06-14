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SSC CGL 2026 के जरिए NCB में SI बनने का मौका, ग्रेजुएट्स को मिलेगी 1 लाख से ज्यादा सैलरी
ग्रेजुएट उम्मीदवारों के लिए सरकारी नौकरी का शानदार मौका. SSC CGL 2026 के जरिए NCB में सब-इंस्पेक्टर और जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर पदों पर भर्ती होगी. जानें चयन प्रक्रिया और आवेदन की पूरी जानकारी.
अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और ग्रेजुएशन पूरा कर चुके हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) में नौकरी पाने का मौका सामने आया है.आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और उम्मीदवार 22 जून 2026 तक आवेदन कर सकेंगे.
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Published at : 14 Jun 2026 07:59 AM (IST)
Tags :JObs
नौकरी
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