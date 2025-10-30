एक्सप्लोरर
सेबी में असिस्टेंट मैनेजर बनने का सुनहरा मौका, 110 पदों पर निकली भर्ती; जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने असिस्टेंट मैनेजर (ग्रेड-ए) के 110 पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार 28 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और वित्तीय क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने असिस्टेंट मैनेजर (ग्रेड-ए) के 110 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 30 Oct 2025 07:55 PM (IST)
नौकरी
6 Photos
सेबी में असिस्टेंट मैनेजर बनने का सुनहरा मौका, 110 पदों पर निकली भर्ती; जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया
नौकरी
6 Photos
एमपी हाईकोर्ट में निकली डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की वैकेंसी, जानें कौन कर सकते हैं अप्लाई
नौकरी
6 Photos
RRB जूनियर इंजीनियर के हजारों पदों पर रजिस्ट्रेशन इस डेट से होंगे शुरू, जानें कितनी मिलेगी सैलरी
नौकरी
6 Photos
राजस्थान में होगी स्टैटिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती, इस उम्र तक के कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन
नौकरी
7 Photos
पेरू में कमाए 50 हजार तो भारत में हो जाएंगे इतने, जानें करेंसी का पूरा हिसाब और नौकरी के मौके!
नौकरी
7 Photos
बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में नौकरी का सुनहरा मौका, 174 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
राष्ट्रपति ने दी नए CJI के नाम को मंजूरी, जस्टिस सूर्य कांत बनेंगे भारत के 53वें चीफ जस्टिस
पंजाब
चंडीगढ़: डॉग की इन नस्लों को पालने पर पाबंदी, घर के हिसाब से संख्या तय, आदेश जारी
क्रिकेट
ऋषभ पंत ने विराट की जर्सी पहन कर किया कमबैक! 'किंग कोहली' से छिन गया '18 नंबर'?
विश्व
क्या एलियंस ने ली अमेरिकी एयरफोर्स बेस में काम कर रहे 3 लोगों की जान? जानें ये मौतें क्यों बन गईं अबूझ पहेली
Advertisement
नौकरी
6 Photos
सेबी में असिस्टेंट मैनेजर बनने का सुनहरा मौका, 110 पदों पर निकली भर्ती; जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया
नौकरी
6 Photos
एमपी हाईकोर्ट में निकली डेटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की वैकेंसी, जानें कौन कर सकते हैं अप्लाई
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion