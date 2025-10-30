सेबी में असिस्टेंट मैनेजर बनने का सुनहरा मौका, 110 पदों पर निकली भर्ती; जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया

इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है. हालांकि, एससी और एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष तथा ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी. दिव्यांग उम्मीदवारों को भी नियमानुसार छूट का लाभ मिलेगा.