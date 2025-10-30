हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सेबी में असिस्टेंट मैनेजर बनने का सुनहरा मौका, 110 पदों पर निकली भर्ती; जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया

सेबी में असिस्टेंट मैनेजर बनने का सुनहरा मौका, 110 पदों पर निकली भर्ती; जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने असिस्टेंट मैनेजर (ग्रेड-ए) के 110 पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार 28 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 30 Oct 2025 07:55 PM (IST)
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने असिस्टेंट मैनेजर (ग्रेड-ए) के 110 पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार 28 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और वित्तीय क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने असिस्टेंट मैनेजर (ग्रेड-ए) के 110 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है.

सेबी की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 28 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन केवल सेबी की आधिकारिक वेबसाइट www.sebi.gov.in पर ही स्वीकार किए जाएंगे.
सेबी की इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 28 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन केवल सेबी की आधिकारिक वेबसाइट www.sebi.gov.in पर ही स्वीकार किए जाएंगे.
इन पदों के लिए उम्मीदवार के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है.
इन पदों के लिए उम्मीदवार के पास भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से संबंधित विषय में ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी है.
इसके अलावा कुछ पदों के लिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा या विशेष योग्यता की भी मांग की गई है. जो उम्मीदवार वित्त, अर्थशास्त्र, प्रबंधन, आईटी या विधि जैसे विषयों से पढ़ाई कर चुके हैं, उनके लिए यह सुनहरा अवसर साबित हो सकता है.
इसके अलावा कुछ पदों के लिए स्नातकोत्तर डिप्लोमा या विशेष योग्यता की भी मांग की गई है. जो उम्मीदवार वित्त, अर्थशास्त्र, प्रबंधन, आईटी या विधि जैसे विषयों से पढ़ाई कर चुके हैं, उनके लिए यह सुनहरा अवसर साबित हो सकता है.
इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है. हालांकि, एससी और एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष तथा ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी. दिव्यांग उम्मीदवारों को भी नियमानुसार छूट का लाभ मिलेगा.
इन पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है. हालांकि, एससी और एसटी उम्मीदवारों को पांच वर्ष तथा ओबीसी उम्मीदवारों को तीन वर्ष की छूट दी जाएगी. दिव्यांग उम्मीदवारों को भी नियमानुसार छूट का लाभ मिलेगा.
आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी के अनुसार तय किया गया है. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 1000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क केवल 100 रुपये रखा गया है.
आवेदन शुल्क उम्मीदवार की श्रेणी के अनुसार तय किया गया है. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को 1000 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा. जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क केवल 100 रुपये रखा गया है.
चयनित उम्मीदवारों को प्रति माह 35,400 की बेसिक सैलरी मिलेगी, जो भत्तों और अन्य लाभों के साथ मिलकर 1 लाख प्रति माह तक पहुंच सकती है.
चयनित उम्मीदवारों को प्रति माह 35,400 की बेसिक सैलरी मिलेगी, जो भत्तों और अन्य लाभों के साथ मिलकर 1 लाख प्रति माह तक पहुंच सकती है.
Published at : 30 Oct 2025 07:55 PM (IST)
