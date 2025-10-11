एक्सप्लोरर
आयुष अफसर के 1500 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आयुष अधिकारी के 1535 पदों पर भर्ती की घोषणा की है, जिसमें योग्य उम्मीदवार 8 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने हाल ही में आयुष अधिकारी के 1535 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के जरिए नॉन-टीएसपी क्षेत्रों के 1340 और टीएसपी क्षेत्रों के 195 पदों को भरा जाएगा. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार अब RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि आठ नवंबर 2025 रखी गई है.
