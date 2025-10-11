आयुष अफसर के 1500 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन

इसके बाद आवेदन फॉर्म को पूरा भरें और मांगे गए सभी दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करें. इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सबमिट करें. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 400 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे. उम्मीदवार यह भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं.