आयुष अफसर के 1500 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन

आयुष अफसर के 1500 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी, जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आयुष अधिकारी के 1535 पदों पर भर्ती की घोषणा की है, जिसमें योग्य उम्मीदवार 8 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 11 Oct 2025 04:36 PM (IST)
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आयुष अधिकारी के 1535 पदों पर भर्ती की घोषणा की है, जिसमें योग्य उम्मीदवार 8 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) ने हाल ही में आयुष अधिकारी के 1535 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के जरिए नॉन-टीएसपी क्षेत्रों के 1340 और टीएसपी क्षेत्रों के 195 पदों को भरा जाएगा. योग्य और इच्छुक उम्मीदवार अब RSSB की आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि आठ नवंबर 2025 रखी गई है.

यह भर्ती न केवल सरकारी नौकरी पाने का अवसर है, बल्कि आयुष स्वास्थ्य क्षेत्र में करियर बनाने का भी सुनहरा मौका है. इस प्रक्रिया से राज्य में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में काम करने वालों को स्थायी रोजगार मिलने का रास्ता खुलेगा. राजस्थान सरकार ने इस भर्ती के जरिए युवाओं को करियर और भविष्य दोनों में मदद करने का प्रयास किया है.
यह भर्ती न केवल सरकारी नौकरी पाने का अवसर है, बल्कि आयुष स्वास्थ्य क्षेत्र में करियर बनाने का भी सुनहरा मौका है. इस प्रक्रिया से राज्य में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में काम करने वालों को स्थायी रोजगार मिलने का रास्ता खुलेगा. राजस्थान सरकार ने इस भर्ती के जरिए युवाओं को करियर और भविष्य दोनों में मदद करने का प्रयास किया है.
आरएसएसबी आयुष अधिकारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएमएस, बीएचएमएस या बीयूएमएस की डिग्री होना अनिवार्य है. आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आयु में छूट भी दी जाएगी.
आरएसएसबी आयुष अधिकारी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीएमएस, बीएचएमएस या बीयूएमएस की डिग्री होना अनिवार्य है. आयु सीमा की बात करें तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष निर्धारित की गई है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकार द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार आयु में छूट भी दी जाएगी.
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और होमपेज पर उपलब्ध “Rajasthan Ayush Officer Recruitment 2025 Apply Online” लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद अपने लिए रजिस्ट्रेशन करें. रजिस्ट्रेशन करने पर मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन संख्या और पासवर्ड प्राप्त होगा.
ऑनलाइन आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले RSSB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और होमपेज पर उपलब्ध “Rajasthan Ayush Officer Recruitment 2025 Apply Online” लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद अपने लिए रजिस्ट्रेशन करें. रजिस्ट्रेशन करने पर मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन संख्या और पासवर्ड प्राप्त होगा.
इसके बाद आवेदन फॉर्म को पूरा भरें और मांगे गए सभी दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करें. इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सबमिट करें. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 400 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे. उम्मीदवार यह भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं.
इसके बाद आवेदन फॉर्म को पूरा भरें और मांगे गए सभी दस्तावेज स्कैन कर अपलोड करें. इसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कर फॉर्म सबमिट करें. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 600 रुपये और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को 400 रुपये आवेदन शुल्क के रूप में देने होंगे. उम्मीदवार यह भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं.
इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा. पहले चरण में लिखित परीक्षा होगी. इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा. इसके बाद मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा. इन सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले ही अंतिम रूप से आयुष अधिकारी के पदों पर नियुक्त किए जाएंगे.
इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन तीन चरणों में किया जाएगा. पहले चरण में लिखित परीक्षा होगी. इस परीक्षा में सफल होने वाले उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा. इसके बाद मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा. इन सभी चरणों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले ही अंतिम रूप से आयुष अधिकारी के पदों पर नियुक्त किए जाएंगे.
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर आवेदन करें और परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें. लिखित परीक्षा के लिए पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र और अध्ययन सामग्री का उपयोग करके तैयारी करना फायदेमंद होगा. सही योजना और मेहनत से उम्मीदवार इस भर्ती में सफलता हासिल कर सकते हैं.
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय पर आवेदन करें और परीक्षा की तैयारी शुरू कर दें. लिखित परीक्षा के लिए पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र और अध्ययन सामग्री का उपयोग करके तैयारी करना फायदेमंद होगा. सही योजना और मेहनत से उम्मीदवार इस भर्ती में सफलता हासिल कर सकते हैं.
Published at : 11 Oct 2025 04:36 PM (IST)
Education JOB Rajasthan Ayush Officer Recruitment 2025

Embed widget