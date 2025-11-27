हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
PNB में 750 पदों पर भर्ती का एक और मौका, 1 दिसंबर तक बढ़ी रजिस्ट्रेशन डेट

PNB में 750 पदों पर भर्ती का एक और मौका, 1 दिसंबर तक बढ़ी रजिस्ट्रेशन डेट

PNB ने Local Bank Officer भर्ती 2025 के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाकर 1 दिसंबर 2025 कर दी है. कुल 750 पदों के लिए कैटेगरी-वाइज वैकेंसी में भी बदलाव किए गए हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 27 Nov 2025 07:25 PM (IST)
PNB ने Local Bank Officer भर्ती 2025 के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाकर 1 दिसंबर 2025 कर दी है. कुल 750 पदों के लिए कैटेगरी-वाइज वैकेंसी में भी बदलाव किए गए हैं.

पंजाब नेशनल बैंक ने Local Bank Officer (LBO) भर्ती 2025 के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है. बैंक ने आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर अब 1 दिसंबर 2025 कर दी है. साथ ही, कैटेगरी-वाइज वैकेंसी में भी बदलाव किए गए हैं. इससे उन उम्मीदवारों को राहत मिली है, जो किसी वजह से समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे.

PNB की इस भर्ती में कुल 750 पद निकाले गए हैं. बैंक ने नोटिस में साफ कहा है कि आवेदन की लास्ट डेट 23 नवंबर से बढ़ाकर अब 1 दिसंबर कर दी गई है. बैंक का कहना है कि उम्मीदवारों को बेहतर सुविधा देने और अधिक आवेदन जुटाने के लिए यह कदम उठाया गया है. साथ ही, वैकेंसी लिस्ट को भी अपडेट किया गया है. अब उम्मीदवार अपनी कैटेगरी के अनुसार उपलब्ध सीटों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे.
PNB की इस भर्ती में कुल 750 पद निकाले गए हैं. बैंक ने नोटिस में साफ कहा है कि आवेदन की लास्ट डेट 23 नवंबर से बढ़ाकर अब 1 दिसंबर कर दी गई है. बैंक का कहना है कि उम्मीदवारों को बेहतर सुविधा देने और अधिक आवेदन जुटाने के लिए यह कदम उठाया गया है. साथ ही, वैकेंसी लिस्ट को भी अपडेट किया गया है. अब उम्मीदवार अपनी कैटेगरी के अनुसार उपलब्ध सीटों को बेहतर तरीके से समझ सकेंगे.
उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता यह है कि वे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हों. इसके अलावा, उम्मीदवार के पास 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जो किसी Scheduled Commercial Bank या Regional Rural Bank (RRB) में प्राप्त हो.
उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक योग्यता यह है कि वे किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक हों. इसके अलावा, उम्मीदवार के पास 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, जो किसी Scheduled Commercial Bank या Regional Rural Bank (RRB) में प्राप्त हो.
आयु सीमा के अनुसार न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमों के अनुसार छूट मिलेगी. आयु की गणना 1 जुलाई 2025 के आधार पर की जाएगी.
आयु सीमा के अनुसार न्यूनतम आयु 20 वर्ष और अधिकतम आयु 30 वर्ष तय की गई है. आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमों के अनुसार छूट मिलेगी. आयु की गणना 1 जुलाई 2025 के आधार पर की जाएगी.
PNB LBO भर्ती की चयन प्रक्रिया चार चरणों में होगी. सबसे पहले ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट और बैंकिंग अवेयरनेस से उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जाएगा. इसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी. फिर भाषा परीक्षण में उम्मीदवारों की स्थानीय भाषा की दक्षता जांची जाएगी. अंतिम चरण में साक्षात्कार होगा, जिसमें पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल और बैंकिंग समझ का मूल्यांकन किया जाएगा.
PNB LBO भर्ती की चयन प्रक्रिया चार चरणों में होगी. सबसे पहले ऑनलाइन परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट और बैंकिंग अवेयरनेस से उम्मीदवारों का मूल्यांकन किया जाएगा. इसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी. फिर भाषा परीक्षण में उम्मीदवारों की स्थानीय भाषा की दक्षता जांची जाएगी. अंतिम चरण में साक्षात्कार होगा, जिसमें पर्सनैलिटी, कम्युनिकेशन स्किल और बैंकिंग समझ का मूल्यांकन किया जाएगा.
PNB LBO परीक्षा में रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल बैंकिंग अवेयरनेस और स्थानीय भाषा से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे. रीजनिंग में पज़ल, सिलेागिज़्म, कोडिंग-डिकोडिंग और डेटा सफिशिएंसी शामिल होंगे. इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और क्लोज टेस्ट होंगे. क्वांट में प्रतिशत, औसत, DI, गति-दूरी-समय और लाभ-हानि शामिल हैं. जनरल बैंकिंग अवेयरनेस में RBI नीतियां, बैंकिंग शब्दावली और आर्थिक जानकारी शामिल है.
PNB LBO परीक्षा में रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल बैंकिंग अवेयरनेस और स्थानीय भाषा से जुड़े प्रश्न पूछे जाएंगे. रीजनिंग में पज़ल, सिलेागिज़्म, कोडिंग-डिकोडिंग और डेटा सफिशिएंसी शामिल होंगे. इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर और क्लोज टेस्ट होंगे. क्वांट में प्रतिशत, औसत, DI, गति-दूरी-समय और लाभ-हानि शामिल हैं. जनरल बैंकिंग अवेयरनेस में RBI नीतियां, बैंकिंग शब्दावली और आर्थिक जानकारी शामिल है.
उम्मीदवार पीएनबी की आधिकारिक वेबसाइट pnbindia.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया सरल है. फॉर्म भरते समय आवश्यक दस्तावेज़ जैसे पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाण पत्र और आरक्षित वर्ग से संबंधित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है. आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर लें और उसका प्रिंट अपने पास सुरक्षित रखें. बैंक ने सलाह दी है कि अंतिम समय में सर्वर स्लो जैसी समस्याओं से बचने के लिए जल्द आवेदन करें.
उम्मीदवार पीएनबी की आधिकारिक वेबसाइट pnbindia.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया सरल है. फॉर्म भरते समय आवश्यक दस्तावेज़ जैसे पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाण पत्र और आरक्षित वर्ग से संबंधित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है. आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर लें और उसका प्रिंट अपने पास सुरक्षित रखें. बैंक ने सलाह दी है कि अंतिम समय में सर्वर स्लो जैसी समस्याओं से बचने के लिए जल्द आवेदन करें.
Published at : 27 Nov 2025 07:25 PM (IST)
