PNB में 750 पदों पर भर्ती का एक और मौका, 1 दिसंबर तक बढ़ी रजिस्ट्रेशन डेट
PNB ने Local Bank Officer भर्ती 2025 के लिए आवेदन की तारीख बढ़ाकर 1 दिसंबर 2025 कर दी है. कुल 750 पदों के लिए कैटेगरी-वाइज वैकेंसी में भी बदलाव किए गए हैं.
पंजाब नेशनल बैंक ने Local Bank Officer (LBO) भर्ती 2025 के लिए बड़ा अपडेट जारी किया है. बैंक ने आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ाकर अब 1 दिसंबर 2025 कर दी है. साथ ही, कैटेगरी-वाइज वैकेंसी में भी बदलाव किए गए हैं. इससे उन उम्मीदवारों को राहत मिली है, जो किसी वजह से समय पर आवेदन नहीं कर पाए थे.
Published at : 27 Nov 2025 07:25 PM (IST)
Tags :JOB PNB LBO Recruitment 2025
