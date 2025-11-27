PNB में 750 पदों पर भर्ती का एक और मौका, 1 दिसंबर तक बढ़ी रजिस्ट्रेशन डेट

उम्मीदवार पीएनबी की आधिकारिक वेबसाइट pnbindia.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया सरल है. फॉर्म भरते समय आवश्यक दस्तावेज़ जैसे पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाण पत्र और आरक्षित वर्ग से संबंधित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है. आवेदन शुल्क जमा करने के बाद फॉर्म को सबमिट कर लें और उसका प्रिंट अपने पास सुरक्षित रखें. बैंक ने सलाह दी है कि अंतिम समय में सर्वर स्लो जैसी समस्याओं से बचने के लिए जल्द आवेदन करें.