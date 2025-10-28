एक्सप्लोरर
पेरू में कमाए 50 हजार तो भारत में हो जाएंगे इतने, जानें करेंसी का पूरा हिसाब और नौकरी के मौके!
अगर आप विदेश में काम करने का सपना देख रहे हैं तो साउथ अमेरिका का खूबसूरत देश पेरू (Peru) आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है.
यहां न सिर्फ नौकरी के मौके मिलते हैं बल्कि सैलरी का असली मजा भी भारतीयों को तब समझ में आता है, जब वे इसका रुपये में हिसाब लगाते हैं. चलिए जानते हैं कि अगर आप पेरू में 50 हजार सोल (Sol) कमाते हैं, तो वह भारत में कितने रुपये के बराबर होगा और इस देश में जॉब के क्या अवसर हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 28 Oct 2025 10:24 PM (IST)
नौकरी
7 Photos
पेरू में कमाए 50 हजार तो भारत में हो जाएंगे इतने, जानें करेंसी का पूरा हिसाब और नौकरी के मौके!
नौकरी
7 Photos
बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में नौकरी का सुनहरा मौका, 174 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स
नौकरी
6 Photos
IIT जम्मू में निकली जूनियर रिसर्च फेलो की वैकेंसी, ये कैंडिडेट्स कर सकते हैं अप्लाई; मिलेंगे इतने रुपये
नौकरी
6 Photos
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, राज्य में निकलीं 454 पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी
नौकरी
6 Photos
दिल्ली मेट्रो में होगी सिस्टम सुपरवाइजर और टेक्निशियन के पदों पर भर्ती, 65 हजार मिलेगी सैलरी
नौकरी
6 Photos
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में निकली 340 इंजीनियर पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन और कब तक मिलेगा मौका!
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
दिल्ली NCR
क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में क्यों नहीं हुई कृत्रिम बारिश? सामने आई वजह
इंडिया
आंध्र प्रदेश में टकराया मोंथा साइक्लोन, 2-3 घंटे अहम, 7 जिलों में कर्फ्यू; रेलवे ने एक्टिवेट किए वॉर रूम
बॉलीवुड
'द ताज स्टोरी' कानूनी पचड़े में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
Advertisement
नौकरी
7 Photos
पेरू में कमाए 50 हजार तो भारत में हो जाएंगे इतने, जानें करेंसी का पूरा हिसाब और नौकरी के मौके!
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion