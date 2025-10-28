हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरीपेरू में कमाए 50 हजार तो भारत में हो जाएंगे इतने, जानें करेंसी का पूरा हिसाब और नौकरी के मौके!

पेरू में कमाए 50 हजार तो भारत में हो जाएंगे इतने, जानें करेंसी का पूरा हिसाब और नौकरी के मौके!

अगर आप विदेश में काम करने का सपना देख रहे हैं तो साउथ अमेरिका का खूबसूरत देश पेरू (Peru) आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 28 Oct 2025 10:24 PM (IST)
अगर आप विदेश में काम करने का सपना देख रहे हैं तो साउथ अमेरिका का खूबसूरत देश पेरू (Peru) आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है.

यहां न सिर्फ नौकरी के मौके मिलते हैं बल्कि सैलरी का असली मजा भी भारतीयों को तब समझ में आता है, जब वे इसका रुपये में हिसाब लगाते हैं. चलिए जानते हैं कि अगर आप पेरू में 50 हजार सोल (Sol) कमाते हैं, तो वह भारत में कितने रुपये के बराबर होगा और इस देश में जॉब के क्या अवसर हैं.

1/7
पेरू की करेंसी सोल (Sol) है, और 1 पेरूवियन सोल की कीमत इस समय लगभग 26.03 भारतीय रुपये के बराबर है. इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति पेरू में 50,000 सोल कमाता है, तो भारत के हिसाब से यह रकम करीब 13 लाख रुपये से ज्यादा हो जाती है. यानी जो राशि पेरू में एक औसत सैलरी हो सकती है, वह भारत में एक बड़ी कमाई मानी जाएगी.
पेरू की करेंसी सोल (Sol) है, और 1 पेरूवियन सोल की कीमत इस समय लगभग 26.03 भारतीय रुपये के बराबर है. इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति पेरू में 50,000 सोल कमाता है, तो भारत के हिसाब से यह रकम करीब 13 लाख रुपये से ज्यादा हो जाती है. यानी जो राशि पेरू में एक औसत सैलरी हो सकती है, वह भारत में एक बड़ी कमाई मानी जाएगी.
2/7
पेरू साउथ अमेरिका के सबसे तेजी से बढ़ते हुए देशों में से एक है. यहां माइनिंग, टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर में बड़ी संख्या में नौकरियां निकल रही हैं.
पेरू साउथ अमेरिका के सबसे तेजी से बढ़ते हुए देशों में से एक है. यहां माइनिंग, टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर में बड़ी संख्या में नौकरियां निकल रही हैं.
3/7
खास बात यह है कि यहां कई भारतीय कंपनियां भी काम कर रही हैं, जिससे भारतीय प्रोफेशनल्स को जॉब पाने में आसानी होती है.
खास बात यह है कि यहां कई भारतीय कंपनियां भी काम कर रही हैं, जिससे भारतीय प्रोफेशनल्स को जॉब पाने में आसानी होती है.
4/7
आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग और माइनिंग, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर, टीचिंग और लैंग्वेज ट्रेनिंग और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स जैसे सेक्टर्स यहां अच्छे हैं.
आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग और माइनिंग, हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म सेक्टर, टीचिंग और लैंग्वेज ट्रेनिंग और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स जैसे सेक्टर्स यहां अच्छे हैं.
5/7
पेरू में काम करने वालों को कई तरह के फायदे मिलते हैं. जिनमें कम टैक्स स्लैब के कारण ज्यादा बचत, अफोर्डेबल लाइफस्टाइल, यानी खर्च कम और सेविंग ज्यादा, स्थानीय लोग भारतीयों के प्रति काफी फ्रेंडली हैं, कुछ कंपनियां अकॉमोडेशन और ट्रैवल अलाउंस भी देती हैं.
पेरू में काम करने वालों को कई तरह के फायदे मिलते हैं. जिनमें कम टैक्स स्लैब के कारण ज्यादा बचत, अफोर्डेबल लाइफस्टाइल, यानी खर्च कम और सेविंग ज्यादा, स्थानीय लोग भारतीयों के प्रति काफी फ्रेंडली हैं, कुछ कंपनियां अकॉमोडेशन और ट्रैवल अलाउंस भी देती हैं.
6/7
पेरू में काम करने के लिए भारतीयों को वर्क वीजा या एम्प्लॉयमेंट परमिट लेना होता है. कंपनी से ऑफर लेटर मिलने के बाद, डॉक्युमेंट्स जमा कर पेरू एंबेसी से अप्रूवल लिया जाता है.
पेरू में काम करने के लिए भारतीयों को वर्क वीजा या एम्प्लॉयमेंट परमिट लेना होता है. कंपनी से ऑफर लेटर मिलने के बाद, डॉक्युमेंट्स जमा कर पेरू एंबेसी से अप्रूवल लिया जाता है.
7/7
पेरू में 50,000 सोल कमाने का मतलब भारत में 13 लाख रुपये की कमाई है. यहां नौकरी के साथ-साथ सेविंग और अच्छा लाइफस्टाइल दोनों मिल सकते हैं.
पेरू में 50,000 सोल कमाने का मतलब भारत में 13 लाख रुपये की कमाई है. यहां नौकरी के साथ-साथ सेविंग और अच्छा लाइफस्टाइल दोनों मिल सकते हैं.
Published at : 28 Oct 2025 10:24 PM (IST)
Tags :
Peru JOB Peru Jobs For Indians Peru Work Visa For Indians

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
दिल्ली NCR
क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में क्यों नहीं हुई कृत्रिम बारिश? सामने आई वजह
क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में क्यों नहीं हुई कृत्रिम बारिश? सामने आई वजह
इंडिया
Cyclone Montha Alert Live: आंध्र प्रदेश में टकराया मोंथा साइक्लोन, 2-3 घंटे अहम, 7 जिलों में कर्फ्यू; रेलवे ने एक्टिवेट किए वॉर रूम
आंध्र प्रदेश में टकराया मोंथा साइक्लोन, 2-3 घंटे अहम, 7 जिलों में कर्फ्यू; रेलवे ने एक्टिवेट किए वॉर रूम
बॉलीवुड
'द ताज स्टोरी' रिलीज से पहले ही विवाद में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
'द ताज स्टोरी' कानूनी पचड़े में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Dadi Sa की पानी पूरी पार्टी में झूमे Armaan और Abhira
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
अब तक Bigg Boss क्या है खास ? देखे बड़ी खबरें
Bihar Restaurant Incident:Bihar Restaurant Incident:चेकिंग के नाम पर धमकाना ... CCTV फुटेज में कैद हुई दारोगा की काली करतूत
SEBI का बड़ा फैसला! अब महिलाओं और Senior Citizen को निवेश पर Extra फायदा मिलेगा| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
दिल्ली NCR
क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में क्यों नहीं हुई कृत्रिम बारिश? सामने आई वजह
क्लाउड सीडिंग के ट्रायल के बाद भी दिल्ली में क्यों नहीं हुई कृत्रिम बारिश? सामने आई वजह
इंडिया
Cyclone Montha Alert Live: आंध्र प्रदेश में टकराया मोंथा साइक्लोन, 2-3 घंटे अहम, 7 जिलों में कर्फ्यू; रेलवे ने एक्टिवेट किए वॉर रूम
आंध्र प्रदेश में टकराया मोंथा साइक्लोन, 2-3 घंटे अहम, 7 जिलों में कर्फ्यू; रेलवे ने एक्टिवेट किए वॉर रूम
बॉलीवुड
'द ताज स्टोरी' रिलीज से पहले ही विवाद में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
'द ताज स्टोरी' कानूनी पचड़े में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
क्रिकेट
PAK vs SA: शाहीन अफरीदी फिफ्टी से चूके, दक्षिण अफ्रीका ने PAK गेंदबाजों का बनाया भूत, दिया 195 का लक्ष्य
शाहीन अफरीदी फिफ्टी से चूके, दक्षिण अफ्रीका ने PAK गेंदबाजों का बनाया भूत, दिया 195 का लक्ष्य
बिहार
बिहार चुनाव 2025 : जंगलराज के टैग से छुटकारा पाने के लिए महागठबंधन लाया नया प्लान, घोषणा पत्र में ये 19 अहम ऐलान
जंगलराज के टैग से छुटकारा पाने के लिए महागठबंधन लाया नया प्लान, घोषणा पत्र में ये 19 अहम ऐलान
यूटिलिटी
बुजुर्ग पेंशन लेते हैं तो भूलकर भी मत कर देना यह गलती, वरना पैसे देना बंद कर देगी सरकार
बुजुर्ग पेंशन लेते हैं तो भूलकर भी मत कर देना यह गलती, वरना पैसे देना बंद कर देगी सरकार
शिक्षा
मर्चेंट नेवी में जाने के लिए करने होते हैं ये कोर्स, यहां चेक कर लें इंस्टिट्यूट्स की लिस्ट
मर्चेंट नेवी में जाने के लिए करने होते हैं ये कोर्स, यहां चेक कर लें इंस्टिट्यूट्स की लिस्ट
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget