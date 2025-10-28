पेरू में कमाए 50 हजार तो भारत में हो जाएंगे इतने, जानें करेंसी का पूरा हिसाब और नौकरी के मौके!

पेरू की करेंसी सोल (Sol) है, और 1 पेरूवियन सोल की कीमत इस समय लगभग 26.03 भारतीय रुपये के बराबर है. इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति पेरू में 50,000 सोल कमाता है, तो भारत के हिसाब से यह रकम करीब 13 लाख रुपये से ज्यादा हो जाती है. यानी जो राशि पेरू में एक औसत सैलरी हो सकती है, वह भारत में एक बड़ी कमाई मानी जाएगी.