NABARD में होगी ग्रेड A के पदों पर भर्ती, इस डेट से शुरू हो जाएंगे आवेदन; चेक कर लें डिटेल्स

NABARD में होगी ग्रेड A के पदों पर भर्ती, इस डेट से शुरू हो जाएंगे आवेदन; चेक कर लें डिटेल्स

​नाबार्ड ने असिस्टेंट मैनेजर (ग्रेड A) के 91 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें हर महीने एक लाख रुपये तक वेतन मिलेगा. आवेदन प्रक्रिया 8 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर 2025 तक चलेगी.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 05 Nov 2025 06:28 PM (IST)
​नाबार्ड ने असिस्टेंट मैनेजर (ग्रेड A) के 91 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें हर महीने एक लाख रुपये तक वेतन मिलेगा. आवेदन प्रक्रिया 8 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर 2025 तक चलेगी.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 05 Nov 2025 06:28 PM (IST)

सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए एक शानदार मौका आया है. भारत सरकार के अधीन कार्य करने वाला नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) ने असिस्टेंट मैनेजर (ग्रेड A) के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत कुल 91 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. आवेदन प्रक्रिया 8 नवंबर 2025 से शुरू होगी और 30 नवंबर 2025 तक चलेगी. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट nabard.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

नाबार्ड इस भर्ती के माध्यम से कुल 91 पद भरने जा रहा है. इनमें से 85 पद रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस (RDBS) के लिए हैं, जहां किसानों को लोन देने और गांवों में बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने का काम किया जाएगा. इसके अलावा 2 पद लीगल सर्विस के लिए और 4 पद प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस के लिए रखे गए हैं, जिनमें ऑफिस की सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी होगी.
नाबार्ड इस भर्ती के माध्यम से कुल 91 पद भरने जा रहा है. इनमें से 85 पद रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस (RDBS) के लिए हैं, जहां किसानों को लोन देने और गांवों में बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने का काम किया जाएगा. इसके अलावा 2 पद लीगल सर्विस के लिए और 4 पद प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस के लिए रखे गए हैं, जिनमें ऑफिस की सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी होगी.
इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएशन 60 प्रतिशत अंकों के साथ पूरा होना चाहिए. अगर उम्मीदवार के पास पोस्ट-ग्रेजुएशन, MBA, CA, CS, LLB या इंजीनियरिंग की डिग्री है तो वे भी आवेदन कर सकते हैं. लीगल सर्विस के लिए LLB डिग्री और सिक्योरिटी सर्विस के लिए आर्मी या नेवी में कम से कम 5 साल का अनुभव आवश्यक है.
इन पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का ग्रेजुएशन 60 प्रतिशत अंकों के साथ पूरा होना चाहिए. अगर उम्मीदवार के पास पोस्ट-ग्रेजुएशन, MBA, CA, CS, LLB या इंजीनियरिंग की डिग्री है तो वे भी आवेदन कर सकते हैं. लीगल सर्विस के लिए LLB डिग्री और सिक्योरिटी सर्विस के लिए आर्मी या नेवी में कम से कम 5 साल का अनुभव आवश्यक है.
उम्मीदवार की उम्र 1 सितंबर 2025 तक 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए. वहीं SC/ST वर्ग को 5 साल और OBC वर्ग को 3 साल की उम्र में छूट दी जाएगी.
उम्मीदवार की उम्र 1 सितंबर 2025 तक 21 से 30 साल के बीच होनी चाहिए. वहीं SC/ST वर्ग को 5 साल और OBC वर्ग को 3 साल की उम्र में छूट दी जाएगी.
जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 850 तय किया गया है, जबकि SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवारों को केवल 150 का शुल्क देना होगा.​ सबसे खास बात यह है कि परीक्षा देने के बाद फीस वापस मिल जाएगी जनरल वर्ग के उम्मीदवारों को 700 और बाकी वर्गों को पूरा पैसा वापस मिलेगा.
जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 850 तय किया गया है, जबकि SC, ST और दिव्यांग उम्मीदवारों को केवल 150 का शुल्क देना होगा.​ सबसे खास बात यह है कि परीक्षा देने के बाद फीस वापस मिल जाएगी जनरल वर्ग के उम्मीदवारों को 700 और बाकी वर्गों को पूरा पैसा वापस मिलेगा.
नाबार्ड में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में नौकरी मिलने के बाद उम्मीदवार को शुरू में 44,500 रुपए बेसिक पे दिया जाएगा. इसमें DA, HRA, मेडिकल और ट्रेवल अलाउंस जोड़ने पर कुल वेतन लगभग 1 लाख रुपये प्रति माह तक पहुंच जाएगा. अनुभव बढ़ने के साथ यह वेतन 1.8 लाख रुपये प्रति माह तक हो सकता है. 
नाबार्ड में असिस्टेंट मैनेजर के रूप में नौकरी मिलने के बाद उम्मीदवार को शुरू में 44,500 रुपए बेसिक पे दिया जाएगा. इसमें DA, HRA, मेडिकल और ट्रेवल अलाउंस जोड़ने पर कुल वेतन लगभग 1 लाख रुपये प्रति माह तक पहुंच जाएगा. अनुभव बढ़ने के साथ यह वेतन 1.8 लाख रुपये प्रति माह तक हो सकता है. 
नाबार्ड में चयन की प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी.​ पहला चरण प्रीलिम्स परीक्षा का होगा, जिसमें 200 अंकों के 200 प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा दो घंटे की होगी और इसमें रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, गणित, जनरल अवेयरनेस, कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित प्रश्न होंगे. गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी.
नाबार्ड में चयन की प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी की जाएगी.​ पहला चरण प्रीलिम्स परीक्षा का होगा, जिसमें 200 अंकों के 200 प्रश्न पूछे जाएंगे. परीक्षा दो घंटे की होगी और इसमें रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, गणित, जनरल अवेयरनेस, कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित प्रश्न होंगे. गलत उत्तर देने पर 1/4 अंक की नेगेटिव मार्किंग लागू होगी.
आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत आसान है. सबसे पहले उम्मीदवार nabard.org वेबसाइट पर जाएं.​ “Career” सेक्शन में जाकर “Apply Online” लिंक पर क्लिक करें.​ नया रजिस्ट्रेशन करें और नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरें.​ फोटो, सिग्नेचर और सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.​ फीस का भुगतान कर आवेदन सबमिट करें.​ फॉर्म जमा करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालकर ​सेव रखें.
आवेदन करने की प्रक्रिया बहुत आसान है. सबसे पहले उम्मीदवार nabard.org वेबसाइट पर जाएं.​ “Career” सेक्शन में जाकर “Apply Online” लिंक पर क्लिक करें.​ नया रजिस्ट्रेशन करें और नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरें.​ फोटो, सिग्नेचर और सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.​ फीस का भुगतान कर आवेदन सबमिट करें.​ फॉर्म जमा करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालकर ​सेव रखें.
Published at : 05 Nov 2025 06:28 PM (IST)
