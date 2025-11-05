एक्सप्लोरर
NABARD में होगी ग्रेड A के पदों पर भर्ती, इस डेट से शुरू हो जाएंगे आवेदन; चेक कर लें डिटेल्स
नाबार्ड ने असिस्टेंट मैनेजर (ग्रेड A) के 91 पदों पर भर्ती निकाली है, जिसमें हर महीने एक लाख रुपये तक वेतन मिलेगा. आवेदन प्रक्रिया 8 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर 2025 तक चलेगी.
सरकारी नौकरी की तलाश में जुटे युवाओं के लिए एक शानदार मौका आया है. भारत सरकार के अधीन कार्य करने वाला नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (NABARD) ने असिस्टेंट मैनेजर (ग्रेड A) के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती के तहत कुल 91 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. आवेदन प्रक्रिया 8 नवंबर 2025 से शुरू होगी और 30 नवंबर 2025 तक चलेगी. उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट nabard.org पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 05 Nov 2025 06:28 PM (IST)
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
