NABARD में होगी ग्रेड A के पदों पर भर्ती, इस डेट से शुरू हो जाएंगे आवेदन; चेक कर लें डिटेल्स

नाबार्ड इस भर्ती के माध्यम से कुल 91 पद भरने जा रहा है. इनमें से 85 पद रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विस (RDBS) के लिए हैं, जहां किसानों को लोन देने और गांवों में बैंकिंग सिस्टम को मजबूत करने का काम किया जाएगा. इसके अलावा 2 पद लीगल सर्विस के लिए और 4 पद प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस के लिए रखे गए हैं, जिनमें ऑफिस की सुरक्षा और प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी होगी.