मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, राज्य में निकलीं 454 पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी

मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, राज्य में निकलीं 454 पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्रुप 2 उपसमूह 3 के 454 पदों के लिए भर्ती शुरू की है. आवेदन 29 अक्टूबर से 12 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन esb.mp.gov.in पर किया जा सकता है.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 26 Oct 2025 08:03 AM (IST)
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्रुप 2 उपसमूह 3 के 454 पदों के लिए भर्ती शुरू की है. आवेदन 29 अक्टूबर से 12 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन esb.mp.gov.in पर किया जा सकता है.

मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने ग्रुप 2 उपसमूह 3 के पदों के लिए नई भर्ती की घोषणा कर दी है. इस भर्ती के जरिए राज्य के 44 विभागों में कुल 454 पद भरे जाएंगे. इनमें रेशम संचलनालय, कार्यालय आयुक्त, मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग, नगर पालिका निगम और अन्य विभाग शामिल हैं.

आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो गया है और आवेदन प्रक्रिया 29 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है. इच्छुक उम्मीदवार बोर्ड की वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 नवंबर 2025 है. इसके अलावा, यदि आवेदन पत्र में कोई सुधार करना हो तो 17 नवंबर तक कर सकते हैं. परीक्षा 13 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी.
आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो गया है और आवेदन प्रक्रिया 29 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है. इच्छुक उम्मीदवार बोर्ड की वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन करने की अंतिम तिथि 12 नवंबर 2025 है. इसके अलावा, यदि आवेदन पत्र में कोई सुधार करना हो तो 17 नवंबर तक कर सकते हैं. परीक्षा 13 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी.
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना जरूरी है. ग्रेजुएशन किसी भी विषय में हो सकती है. इसके अलावा बायोमेडिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, बायोमेट्रिक इंजीनियर, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट और बीएससी के पास डिग्री वाले उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं.
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री होना जरूरी है. ग्रेजुएशन किसी भी विषय में हो सकती है. इसके अलावा बायोमेडिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, बायोमेट्रिक इंजीनियर, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट और बीएससी के पास डिग्री वाले उम्मीदवार भी अप्लाई कर सकते हैं.
उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए. महिला उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 45 वर्ष तक निर्धारित है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट दी जाएगी.
उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए. महिला उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 45 वर्ष तक निर्धारित है. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट दी जाएगी.
चयनित उम्मीदवारों को पदानुसार 19,500 रुपये से लेकर 1,77,000 रुपये तक सैलरी दी जाएगी.
चयनित उम्मीदवारों को पदानुसार 19,500 रुपये से लेकर 1,77,000 रुपये तक सैलरी दी जाएगी.
इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों की योग्यता, ज्ञान और समझ क्षमता को परखा जाएगा.
इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा. लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों की योग्यता, ज्ञान और समझ क्षमता को परखा जाएगा.
सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं. ‘Recruitment’ सेक्शन में ग्रुप 2 उपसमूह 3 का लिंक खोजें और क्लिक करें. सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें उम्मीदवार अपनी बेसिक जानकारी भरेंगे.
सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट esb.mp.gov.in पर जाएं. ‘Recruitment’ सेक्शन में ग्रुप 2 उपसमूह 3 का लिंक खोजें और क्लिक करें. सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें उम्मीदवार अपनी बेसिक जानकारी भरेंगे.
Published at : 26 Oct 2025 08:03 AM (IST)
Embed widget