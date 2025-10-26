एक्सप्लोरर
मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, राज्य में निकलीं 454 पदों पर भर्ती, लाखों में मिलेगी सैलरी
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने ग्रुप 2 उपसमूह 3 के 454 पदों के लिए भर्ती शुरू की है. आवेदन 29 अक्टूबर से 12 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन esb.mp.gov.in पर किया जा सकता है.
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड (MPESB) ने ग्रुप 2 उपसमूह 3 के पदों के लिए नई भर्ती की घोषणा कर दी है. इस भर्ती के जरिए राज्य के 44 विभागों में कुल 454 पद भरे जाएंगे. इनमें रेशम संचलनालय, कार्यालय आयुक्त, मध्य प्रदेश स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग, नगर पालिका निगम और अन्य विभाग शामिल हैं.
Published at : 26 Oct 2025 08:03 AM (IST)
नौकरी
