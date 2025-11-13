एक्सप्लोरर
ISRO में नौकरी का सुनहरा मौका, अहमदाबाद स्पेस सेंटर में निकली भर्ती; 90 हजार से ज्यादा सैलरी
ISRO ने अहमदाबाद स्थित स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर में टेक्नीशियन ‘B’ और फार्मासिस्ट ‘A’ पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार 13 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर, अहमदाबाद ने टेक्नीशियन ‘B’ और फार्मासिस्ट ‘A’ पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 13 नवंबर 2025 तय की गई है.
Published at : 13 Nov 2025 08:08 AM (IST)
Opinion