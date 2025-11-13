ISRO में नौकरी का सुनहरा मौका, अहमदाबाद स्पेस सेंटर में निकली भर्ती; 90 हजार से ज्यादा सैलरी

सभी वर्गों के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 500 देना होगा. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को परीक्षा के बाद 400 वापस कर दिए जाएंगे, जबकि अन्य उम्मीदवारों को पूरी राशि रिफंड की जाएगी. इस भर्ती में चयन प्रक्रिया कई चरणों में होगी जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ट्रेड या स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा शामिल हैं.