ISRO में नौकरी का सुनहरा मौका, अहमदाबाद स्पेस सेंटर में निकली भर्ती; 90 हजार से ज्यादा सैलरी

ISRO में नौकरी का सुनहरा मौका, अहमदाबाद स्पेस सेंटर में निकली भर्ती; 90 हजार से ज्यादा सैलरी

ISRO ने अहमदाबाद स्थित स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर में टेक्नीशियन ‘B’ और फार्मासिस्ट ‘A’ पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार 13 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 13 Nov 2025 08:08 AM (IST)
ISRO ने अहमदाबाद स्थित स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर में टेक्नीशियन ‘B’ और फार्मासिस्ट ‘A’ पदों पर भर्ती निकाली है. इच्छुक उम्मीदवार 13 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के स्पेस एप्लीकेशंस सेंटर, अहमदाबाद ने टेक्नीशियन ‘B’ और फार्मासिस्ट ‘A’ पदों पर भर्ती निकाली है. इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 13 नवंबर 2025 तय की गई है.

उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट careers.sac.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. यह मौका खास तौर पर उन युवाओं के लिए है जो देश के अंतरिक्ष मिशनों का हिस्सा बनना चाहते हैं.
उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट careers.sac.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. यह मौका खास तौर पर उन युवाओं के लिए है जो देश के अंतरिक्ष मिशनों का हिस्सा बनना चाहते हैं.
इस भर्ती में दो तरह के पद शामिल हैं टेक्नीशियन 'B' और फार्मासिस्ट 'A'. टेक्नीशियन पद के लिए उम्मीदवार को 10वीं पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटीआई डिग्री हासिल होना जरूरी है.
इस भर्ती में दो तरह के पद शामिल हैं टेक्नीशियन ‘B’ और फार्मासिस्ट ‘A’. टेक्नीशियन पद के लिए उम्मीदवार को 10वीं पास और किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से आईटीआई डिग्री हासिल होना जरूरी है.
जबकि फार्मासिस्ट पद के लिए फार्मेसी में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए. इन पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष रखी गई है. आयु की गणना 13 नवंबर 2025 के आधार पर की जाएगी और आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी.
जबकि फार्मासिस्ट पद के लिए फार्मेसी में फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए. इन पदों के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष रखी गई है. आयु की गणना 13 नवंबर 2025 के आधार पर की जाएगी और आरक्षित वर्गों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट मिलेगी.
सभी वर्गों के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 500 देना होगा. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को परीक्षा के बाद 400 वापस कर दिए जाएंगे, जबकि अन्य उम्मीदवारों को पूरी राशि रिफंड की जाएगी. इस भर्ती में चयन प्रक्रिया कई चरणों में होगी जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ट्रेड या स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा शामिल हैं.
सभी वर्गों के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में 500 देना होगा. सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों को परीक्षा के बाद 400 वापस कर दिए जाएंगे, जबकि अन्य उम्मीदवारों को पूरी राशि रिफंड की जाएगी. इस भर्ती में चयन प्रक्रिया कई चरणों में होगी जिसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ट्रेड या स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षा शामिल हैं.
सैलरी की बात करें तो टेक्नीशियन 'B' पद के लिए वेतन 21,700 से 69,100 प्रति माह और फार्मासिस्ट 'A' के लिए 29,200 से 92,300 प्रति माह तय किया गया है. इसके साथ कर्मचारियों को मेडिकल, हाउस रेंट और अन्य भत्ते भी मिलेंगे.
सैलरी की बात करें तो टेक्नीशियन ‘B’ पद के लिए वेतन 21,700 से 69,100 प्रति माह और फार्मासिस्ट ‘A’ के लिए 29,200 से 92,300 प्रति माह तय किया गया है. इसके साथ कर्मचारियों को मेडिकल, हाउस रेंट और अन्य भत्ते भी मिलेंगे.
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ISRO SAC की वेबसाइट careers.sac.gov.in पर जाकर Recruitment सेक्शन में Technician/Pharmacist 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद 'Apply Online' लिंक पर क्लिक कर आवेदन फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट्स और फोटो अपलोड करना और फीस का भुगतान कर फॉर्म सबमिट करना होगा. आवेदन का प्रिंटआउट अपने पास रखना आवश्यक है.
आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को ISRO SAC की वेबसाइट careers.sac.gov.in पर जाकर Recruitment सेक्शन में Technician/Pharmacist 2025 लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद ‘Apply Online’ लिंक पर क्लिक कर आवेदन फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट्स और फोटो अपलोड करना और फीस का भुगतान कर फॉर्म सबमिट करना होगा. आवेदन का प्रिंटआउट अपने पास रखना आवश्यक है.
Published at : 13 Nov 2025 08:08 AM (IST)
JOB ISRO Recruitment 2025

ENT LIVE
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
फर्स्ट कॉपी सीजन 2 रिव्यू: मुनव्वर फारुकी का शानदार काम, वेब सीरीज मिस कर देगी तो रिग्रेट होगा
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत,और बहुत कुछ
ENT LIVE
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
अमृत ​​मान इंटरव्यू | चमकने के लिए जन्मे | दिलजीत दोसांझ और सिद्धू मूस वाला | संगीत, सफलता और बहुत कुछ
Embed widget