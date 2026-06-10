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SSC CGL 2026: इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पद पर भर्ती, 1.51 लाख तक सैलरी, ग्रेजुएट्स के लिए बड़ा मौका
SSC CGL 2026 के जरिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पद पर भर्ती का मौका है. ग्रेजुएट उम्मीदवार 22 जून तक ऑनलाइन वेबसाइट ssc.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं.
सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है.कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने SSC CGL 2026 परीक्षा के जरिए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर समेत कई प्रतिष्ठित पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इस भर्ती के माध्यम से चयनित उम्मीदवारों को केंद्र सरकार के आयकर विभाग में नौकरी करने का मौका मिलेगा.
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Published at : 10 Jun 2026 10:12 AM (IST)
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