SSC CGL 2026 के जरिए विभिन्न केंद्रीय विभागों में भर्तियां की जाएंगी. इनमें इनकम टैक्स विभाग के अंतर्गत इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पद सबसे प्रमुख पदों में से एक है. इस पद पर चयनित उम्मीदवारों को कर संबंधी मामलों की जांच, दस्तावेजों की जांच और विभागीय कार्यों की जिम्मेदारी संभालनी होती है.