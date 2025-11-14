एक्सप्लोरर
(Source: ECI | ABP NEWS)
कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में सुनहरा मौका, 250 पदों पर भर्ती; 1 लाख 42 हजार मिलेगी सैलरी
कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने 250 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. बीई/बीटेक या एमएससी और GATE स्कोर वाले उम्मीदवार ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं.
अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट ने एक शानदार मौका दिया है. विभाग की ओर से कुल 250 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिजिक्स, केमेस्ट्री से लेकर इंजीनियरिंग के कई विषयों के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं. खास बात यह है कि आवेदन ऑफलाइन मोड में करना होगा.
Published at : 14 Nov 2025 07:59 AM (IST)
नौकरी
