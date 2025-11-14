कैबिनेट सेक्रेटेरिएट में सुनहरा मौका, 250 पदों पर भर्ती; 1 लाख 42 हजार मिलेगी सैलरी

इस भर्ती में सबसे अधिक पद कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए निकाले गए हैं. इसके अलावा डेटा साइंस, एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स, सिविल, मैकेनिकल और अन्य विषयों के उम्मीदवारों के लिए भी मौके हैं. कुल पदों का वितरण इस प्रकार है. कंप्यूटर साइंस और आईटी में 124, डेटा साइंस और एआई में 10, इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन में 95, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4, जबकि फिजिक्स, केमेस्ट्री, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और जियोलॉजी में कुल 19 पद रखे गए हैं.