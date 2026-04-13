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BRO में निकली 800 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?
बॉर्डर रोड आर्गेनाईजेशन ने 800 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती अभियान के लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
बॉर्डर रोड आर्गेनाईजेशन ने जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स (GREF) में 899 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है.
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Published at : 13 Apr 2026 08:10 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion