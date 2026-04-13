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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाBRO में निकली 800 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

BRO में निकली 800 से ज्यादा पदों पर भर्ती, जानें कैसे कर सकते हैं अप्लाई?

बॉर्डर रोड आर्गेनाईजेशन ने 800 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती अभियान के लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 13 Apr 2026 08:10 PM (IST)
बॉर्डर रोड आर्गेनाईजेशन ने 800 से ज्यादा पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. इस भर्ती अभियान के लिए उम्मीदवार आधिकारिक साइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.

बॉर्डर रोड आर्गेनाईजेशन ने जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स (GREF) में 899 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है.

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इस भर्ती में कई तकनीकी और गैर-तकनीकी पद शामिल हैं. अप्रैल 2026 से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bro.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे.
इस भर्ती में कई तकनीकी और गैर-तकनीकी पद शामिल हैं. अप्रैल 2026 से आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट bro.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे.
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इस भर्ती में अलग-अलग ट्रेड्स के लिए पद निकाले गए हैं. ड्राफ्ट्समैन, हिंदी टाइपिस्ट, स्टोर कीपर टेक्निकल, ऑपरेटर कम्युनिकेशन, ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मशीनरी और इलेक्ट्रिशियन जैसे पदों पर कुल 899 रिक्तियां भरी जाएंगी.
इस भर्ती में अलग-अलग ट्रेड्स के लिए पद निकाले गए हैं. ड्राफ्ट्समैन, हिंदी टाइपिस्ट, स्टोर कीपर टेक्निकल, ऑपरेटर कम्युनिकेशन, ऑपरेटर एक्सकेवेटिंग मशीनरी और इलेक्ट्रिशियन जैसे पदों पर कुल 899 रिक्तियां भरी जाएंगी.
Published at : 13 Apr 2026 08:10 PM (IST)
Tags :
JObs BRO Recruitment 2026 GREF Vacancy 2026 Border Roads Organisation Jobs

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