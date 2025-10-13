बिहार विधान परिषद में इन पदों पर निकली भर्ती, 20 अक्टूबर है आवेदन की आखिरी तारीख

बिहार में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है बिहार विधान परिषद ने नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है इस भर्ती के तहत ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट के कुल 24 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी अगर आप 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह आपके लिए शानदार अवसर है.