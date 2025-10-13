हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार विधान परिषद में इन पदों पर निकली भर्ती, 20 अक्टूबर है आवेदन की आखिरी तारीख

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 13 Oct 2025 04:34 PM (IST)
नौकरी की तलाश कर रहे हैं उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. बिहार विधान परिषद में निकली भर्ती 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका है. आइए जानते हैं कैसे आवेदन कर सकते हैं.

बिहार में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खबर है बिहार विधान परिषद ने नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है इस भर्ती के तहत ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट के कुल 24 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी अगर आप 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो यह आपके लिए शानदार अवसर है.
कुल 24 पदों पर भर्ती की जाएगी इनमें ड्राइवर और ऑफिस अटेंडेंट के पद शामिल हैं दोनों पदों के लिए अलग-अलग योग्यताएं और काम तय किए गए हैं.
इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 29 सितंबर 2025 से शुरू हो चुकी है उम्मीदवार 20 अक्टूबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने के लिए बिहार विधान परिषद की आधिकारिक वेबसाइट blcsrecruitment.com पर जाना होगा आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए 100 रुपये रखा गया है, जो ऑनलाइन जमा किया जाएगा.
उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है उन्हें हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए साथ ही साइकिल चलाना आना आवश्यक है ड्राइवर पद के लिए उम्मीदवार के पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है तभी आवेदन मान्य होगा.
सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों की आयु 18 से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए महिलाओं और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को 42 वर्ष तक की छूट दी गई है.
ड्राइवर पद के लिए पे लेवल-2 के अनुसार 19,900  रुपये से 63,200 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा. ऑफिस अटेंडेंट पद के लिए लेवल-1 के अनुसार 18,000 रुपये से 56,000  रुपये प्रति माह वेतन तय है इसके साथ अन्य सरकारी भत्ते भी दिए जाएंगे.
Published at : 13 Oct 2025 04:34 PM (IST)
