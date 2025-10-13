एक्सप्लोरर
बिहार विधान परिषद में इन पदों पर निकली भर्ती, 20 अक्टूबर है आवेदन की आखिरी तारीख
बिहार विधान परिषद भर्ती 2025, बिहार ड्राइवर भर्ती, बिहार ऑफिस अटेंडेंट भर्ती, बिहार सरकारी नौकरी, बिहार सचिवालय भर्ती, बिहार विधान परिषद जॉब्स, 10वीं पास सरकारी नौकरी
नौकरी की तलाश कर रहे हैं उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है. बिहार विधान परिषद में निकली भर्ती 10वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका है. आइए जानते हैं कैसे आवेदन कर सकते हैं.
1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6
Published at : 13 Oct 2025 04:34 PM (IST)
नौकरी
6 Photos
SEBI में जल्द होगी ऑफिसर ग्रेड-A के पदों पर भर्ती, भरे जाएंगी इतनी पोस्ट, जल्द कर पाएंगे अप्लाई
नौकरी
6 Photos
ग्रेजुएट युवाओं के लिए शानदार मौका, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में निकली इस पद पर वैकेंसी
नौकरी
7 Photos
बिहार में सरकारी नौकरी का सुनहरा मौका, BTSC ने निकाली 4654 पदों पर भर्तियां, जानें आवेदन प्रक्रिया
नौकरी
6 Photos
ESIC में निकली फैकल्टी के पदों पर भर्ती, वॉक-इन-इंटरव्यू से होगा सिलेक्शन, लाखों में है सैलरी
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
'हम समर्थन करते हैं कि भारत में...', जिगरी दोस्त अजरबैजान की ये बात सुनकर शहबाज और जिनपिंग को लगेगी मिर्ची
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'डरा हुआ विपक्ष देश में तानाशाहों को जन्म देता है', मायावती की रैली को लेकर बोले राकेश टिकैत
इंडिया
'महिलाएं रात में बाहर न निकलें', दुर्गापुर गैंगरेप मामले पर अब इस TMC नेता ने दिया विवादित बयान
क्रिकेट
विराट OUT, टेस्ट क्रिकेट की वर्ल्ड इलेवन में किंग कोहली को नहीं मिली जगह; इस दिग्गज ने विश्व क्रिकेट को किया हैरान
Advertisement
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion