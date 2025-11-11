हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बैंक में नौकरी पाने का शानदार मौका, इस बैंक में 434 पदों पर निकली भर्ती, जानें आवेदन का प्रोसेस



पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने 434 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार pdcc.bank.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 11 Nov 2025 10:20 AM (IST)
पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने 434 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार pdcc.bank.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

बैंकिंग सेक्टर में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक (PDCC Bank) ने बड़ी भर्ती का ऐलान किया है. बैंक ने 434 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक उम्मीदवार बैंक की वेबसाइट pdcc.bank.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.


इस भर्ती में 70 प्रतिशत पद पुणे जिले के मूल निवासी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखे गए हैं, जबकि 30 प्रतिशत पद महाराष्ट्र के अन्य जिलों के उम्मीदवारों के लिए खुले रहेंगे. अगर बाहर के जिलों से पर्याप्त योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते हैं, तो वे पद भी पुणे के उम्मीदवारों से भरे जाएंगे.


ऑनलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवारों को अपना मूल निवास प्रमाण पत्र (Domicile Certificate) अपलोड करना जरूरी होगा. इसके बिना आवेदन मान्य नहीं माना जाएगा. उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है. इसके साथ ही स्नातक स्तर पर कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त होना आवश्यक है.


इस भर्ती के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 38 वर्ष निर्धारित की गई है. सरकारी नियमों के अनुसार, आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी.


सैलरी की बात करें तो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 25,000 से लेकर 60,000 प्रतिमाह तक का वेतन मिलने की उम्मीद है. साथ ही बैंक अपने कर्मचारियों को भत्ते, मेडिकल सुविधा और प्रमोशन के अवसर भी प्रदान करता है.


पहले चरण में आयोजित ऑनलाइन परीक्षा में उम्मीदवारों की सामान्य जानकारी, गणितीय योग्यता, तर्कशक्ति (Reasoning), बैंकिंग जागरूकता और कंप्यूटर ज्ञान की जांच की जाएगी. परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को दूसरे चरण यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. अंतिम चयन दोनों चरणों के अंकों के आधार पर किया जाएगा.


सबसे पहले बैंक की आधिकारिक वेबसाइट pdcc.bank.in पर जाएं. होमपेज पर “Recruitment 2025” सेक्शन में जाएं और “Apply Online” लिंक पर क्लिक करें. मांगी गई सभी जानकारी जैसे नाम, जन्म तिथि, शिक्षा आदि भरें. पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें.

Published at : 11 Nov 2025 10:20 AM (IST)
Bank Jobs JOB PDCC Bank Recruitment 2025




Embed widget