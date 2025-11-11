एक्सप्लोरर
बैंक में नौकरी पाने का शानदार मौका, इस बैंक में 434 पदों पर निकली भर्ती, जानें आवेदन का प्रोसेस
पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने 434 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। उम्मीदवार pdcc.bank.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
बैंकिंग सेक्टर में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक (PDCC Bank) ने बड़ी भर्ती का ऐलान किया है. बैंक ने 434 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया है. इच्छुक उम्मीदवार बैंक की वेबसाइट pdcc.bank.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 11 Nov 2025 10:20 AM (IST)
