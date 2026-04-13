हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026TS Inter Results 2025Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीनौकरी8th pay Commission Consultant Recruitment 2026 : 8वें वेतन आयोग में कंसल्टेंट के पदों पर चल रही भर्ती, सैलरी 1 लाख के पार

8th pay Commission Consultant Recruitment 2026 : 8वें वेतन आयोग में कंसल्टेंट के पदों पर चल रही भर्ती, सैलरी 1 लाख के पार

8th pay Commission Consultant Recruitment 2026 : सरकार ने आयोग के काम को आगे बढ़ाने के लिए कंसल्टेंट पदों पर भर्ती शुरू कर दी है. यह भर्ती पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होगी.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 13 Apr 2026 07:45 AM (IST)
8th pay Commission Consultant Recruitment 2026 : सरकार ने आयोग के काम को आगे बढ़ाने के लिए कंसल्टेंट पदों पर भर्ती शुरू कर दी है. यह भर्ती पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होगी.

8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है. सरकार ने आयोग के काम को आगे बढ़ाने के लिए कंसल्टेंट पदों पर भर्ती शुरू कर दी है. यह भर्ती पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होगी, यानी उम्मीदवारों को स्थायी नौकरी नहीं मिलेगी, बल्कि तय समय के लिए काम करना होगा. सरकार ने यह भी साफ किया है कि आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और उम्मीदवारों का चयन उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाएगा. इन पदों पर चयनित लोगों को अच्छी सैलरी भी दी जा रही है, जो 90,000 से लेकर 1,80,000 प्रति माह तक हो सकती है.

1/6
8वें वेतन आयोग में कंसल्टेंट नियुक्त किए जा रहे हैं, जो सरकार को कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों की नई व्यवस्था बनाने में मदद करेंगे. ये कंसल्टेंट फाइनेंस, कानून, मानव संसाधन और अन्य संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे, जो वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े जरूरी मुद्दों पर आयोग को सलाह देंगे.
8वें वेतन आयोग में कंसल्टेंट नियुक्त किए जा रहे हैं, जो सरकार को कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों की नई व्यवस्था बनाने में मदद करेंगे. ये कंसल्टेंट फाइनेंस, कानून, मानव संसाधन और अन्य संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे, जो वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े जरूरी मुद्दों पर आयोग को सलाह देंगे.
2/6
इस भर्ती में लगभग 20 पद भरे जाएंगे, जो तीन कैटेगरी में बांटे गए हैं, जिसमें सीनियर कंसल्टेंट, कंसल्टेंट और यंग प्रोफेशनल शामिल है.
इस भर्ती में लगभग 20 पद भरे जाएंगे, जो तीन कैटेगरी में बांटे गए हैं, जिसमें सीनियर कंसल्टेंट, कंसल्टेंट और यंग प्रोफेशनल शामिल है.
Published at : 13 Apr 2026 07:45 AM (IST)
Tags :
8th Pay Commission JObs Consultant Recruitment 2026 8th Pay Commission Consultant Recruitment 2026

नौकरी फोटो गैलरी

और देखें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
UPSC Recruitment 2026: UPSC ने निकाली कई पदों पर भर्ती, भारत सरकार के मंत्रालय में मिलेगी पोस्टिंग; जानें डिटेल्स
UPSC ने निकाली कई पदों पर भर्ती, भारत सरकार के मंत्रालय में मिलेगी पोस्टिंग; जानें डिटेल्स
शिक्षा
JEE Main 2026:आंसर-की पर उठे सवाल, NTA ने शुरू की समीक्षा प्रक्रिया; छात्रों से की ये अपील
JEE Main 2026: आंसर-की पर उठे सवाल, NTA ने शुरू की समीक्षा प्रक्रिया; छात्रों से की ये अपील
शिक्षा
Bihar ITICAT 2026 Registration : बिहार आईटीआई के लिए छात्रों को एक और मौका, प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी
बिहार आईटीआई के लिए छात्रों को एक और मौका, प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की तारीख बढ़ी
शिक्षा
Russia Intelligence Agency : स्पाई एजेंट्स को कैसे भर्ती करती है रूस की खुफिया एजेंसी KGB, इसमें कभी पुतिन भी थे जासूस
स्पाई एजेंट्स को कैसे भर्ती करती है रूस की खुफिया एजेंसी KGB, इसमें कभी पुतिन भी थे जासूस
Advertisement

वीडियोज

Saharanpur में बड़ा हादसा, 5 गाड़ियों की टक्कर, कई घायल | ABP NEWS
US Iran Peace Talk Update: फिर बम बरसेंगे या बातचीत का नया रास्ता खुलेगा? | Iarael | Ceasefire |News
Sandeep Chaudhary : शांतिवार्ता फेल...Trump करने लगे जंग की तयारी? |US Iran Peace Talks | Pak
US Iran Peace Talk Update: बातचीत के बीच क्यों भागे JD Vance? बड़ा खुलासा! | Iarael | Ceasefire | US
Janhit: 21 घंटे की वार्ता फेल, क्या अब बारूद बोलेगा?| Iran US Peace Talk | Islamabad | Hormuz

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रेम कुमार
प्रेम कुमारJournalist
वो एक गलती जिसने अमेरिका और इजराइल से न सिर्फ 'जीत' छीन ली, बल्कि दानव बना दिया
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान में नहीं हुआ समझौता तो फूटा ट्रंप का गुस्सा! ईरान को दिया अल्टीमेटम, कहा- 'परमाणु बम...'
पाकिस्तान में नहीं हुआ समझौता तो फूटा ट्रंप का गुस्सा! ईरान को दिया अल्टीमेटम, कहा- 'परमाणु बम...'
दिल्ली NCR
Delhi Weather: दिल्लीवालों का जीना दुश्वार करेगी चिलचिलाती धूप और गर्मी! जानें आज के मौसम का अपडेट
दिल्लीवालों का जीना दुश्वार करेगी चिलचिलाती धूप और गर्मी! जानें आज के मौसम का अपडेट
बॉलीवुड
Asha Bhosle Death News: 'मैं आखिरी मुगल हूं...', जब फिल्म इंडस्ट्री के सीक्रेट्स पर बोली थीं आशा भोसले
'मैं आखिरी मुगल हूं...', जब फिल्म इंडस्ट्री के सीक्रेट्स पर बोली थीं आशा भोसले
आईपीएल 2026
बटलर ने पहले 37 गेंदों में 60 रन ठोका और फिर ये क्या कह दिया- 'मैं 15 साल से खेल रहा हूं मगर...'
बटलर ने पहले 37 गेंदों में 60 रन ठोका और फिर ये क्या कह दिया- 'मैं 15 साल से खेल रहा हूं मगर...'
विश्व
US Iran Peace Talks In Pakistan: 'शांति की उम्मीद...', US-ईरान की नहीं बनी बात, पाकिस्तान की भूमिका पर क्या बोले कमर चीमा?
'शांति की उम्मीद...', US-ईरान की नहीं बनी बात, पाकिस्तान की भूमिका पर क्या बोले कमर चीमा?
विश्व
पाकिस्तान में फेल हुई बात तो पुतिन ने तेहरान के राष्ट्रपति को किया फोन, ईरान-अमेरिका को लेकर रूस का क्या प्लान?
पाकिस्तान में फेल हुई बात तो पुतिन ने तेहरान के राष्ट्रपति को किया फोन, ईरान-अमेरिका को लेकर रूस का क्या प्लान?
हेल्थ
कमर दर्द के साथ दिखें ये बदलाव तो तुरंत कराएं जांच, हो सकती है किडनी फेल
कमर दर्द के साथ दिखें ये बदलाव तो तुरंत कराएं जांच, हो सकती है किडनी फेल
टेक्नोलॉजी
AI चैटबॉट्स से अपनी प्राइवेसी कैसे रखें सुरक्षित? ये सेटिंग्स ऑन नहीं कीं तो खतरे में है आपकी पर्सनल डिटेल्स
AI चैटबॉट्स से अपनी प्राइवेसी कैसे रखें सुरक्षित? ये सेटिंग्स ऑन नहीं कीं तो खतरे में है आपकी पर्सनल डिटेल्स
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget