8वें वेतन आयोग में कंसल्टेंट नियुक्त किए जा रहे हैं, जो सरकार को कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और भत्तों की नई व्यवस्था बनाने में मदद करेंगे. ये कंसल्टेंट फाइनेंस, कानून, मानव संसाधन और अन्य संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ होंगे, जो वेतन, भत्तों और पेंशन से जुड़े जरूरी मुद्दों पर आयोग को सलाह देंगे.