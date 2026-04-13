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8th pay Commission Consultant Recruitment 2026 : 8वें वेतन आयोग में कंसल्टेंट के पदों पर चल रही भर्ती, सैलरी 1 लाख के पार
8th pay Commission Consultant Recruitment 2026 : सरकार ने आयोग के काम को आगे बढ़ाने के लिए कंसल्टेंट पदों पर भर्ती शुरू कर दी है. यह भर्ती पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होगी.
8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है. सरकार ने आयोग के काम को आगे बढ़ाने के लिए कंसल्टेंट पदों पर भर्ती शुरू कर दी है. यह भर्ती पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होगी, यानी उम्मीदवारों को स्थायी नौकरी नहीं मिलेगी, बल्कि तय समय के लिए काम करना होगा. सरकार ने यह भी साफ किया है कि आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी और उम्मीदवारों का चयन उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर किया जाएगा. इन पदों पर चयनित लोगों को अच्छी सैलरी भी दी जा रही है, जो 90,000 से लेकर 1,80,000 प्रति माह तक हो सकती है.
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Published at : 13 Apr 2026 07:45 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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