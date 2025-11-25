इस स्टेट में निकली 1100 असिस्टेंट सर्जन की भर्ती, MBBS वालों के लिए सुनहरा मौका; जानें प्रोसेस

परीक्षा दो पार्ट में होगी पहला तमिल लैंग्वेज एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें 1 घंटे की परीक्षा में 50 मार्क्स होंगे और 40% स्कोर करना जरूरी होगा. दूसरा पार्ट मेडिकल साइंस (UG लेवल) का CBT होगा, जिसकी अवधि 2 घंटे और कुल मार्क्स 100 होंगे. इसके लिए SC, SCA, ST के लिए 30% और अन्य वर्गों के लिए 35% क्वालिफाइंग मार्क्स तय किए गए हैं.