कौन हैं ईशा सिंह जो पिता की तरह बनी IPS? अब दिल्ली पुलिस में मिली बड़ी जिम्मेदारी

आईपीएस बनने से पहले ईशा ने नेशनल लॉ स्कूल बेंगलुरु से कानून की पढ़ाई की थी. इसके बाद उन्होंने मुंबई हाई कोर्ट से वकालत की. दौरान उन्होंने आम लोगों से जुड़े कई मामलों पर काम किया. वकालत करते हुए उन्हें लगा कि कानून के जरिए लोगों की मदद करने के साथ-साथ प्रशासन का हिस्सा बनकर भी बड़े स्तर पर बदलाव किया जा सकता है. इसके बाद उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की, तैयारी के साथ वह अदालत में प्रैक्टिस भी करती रही.