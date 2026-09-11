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कौन हैं ईशा सिंह जो पिता की तरह बनी IPS? अब दिल्ली पुलिस में मिली बड़ी जिम्मेदारी
आईपीएस ईशा सिंह अभी दिल्ली में डीसीपी वेलफेयर के तौर पर काम कर रही है और उन्हें लीगल सेल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है. आपको बता दें कि ईशा सिंह 2021 बैच की एजीएमयूटी कैडर की अधिकारी है.
दिल्ली पुलिस में तैनात आईपीएस अधिकारी ईशा सिंह को अब एक और अहम जिम्मेदारी दी गई. 2021 बैच की एजीएमयूटी कैडर की अधिकारी ईशा सिंह डीसीपी वेलफेयर के तौर पर काम कर रही है और उन्हें लीगल सेल का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है. कम उम्र में प्रशासनिक और पुलिस सेवा में अपनी पहचान बनाने वाली ईशा सिंह पहले भी चर्चा में रह चुकी है. पुडुचेरी में एक्टर विजय की रैली में वह टीवीके नेता से भीड़ गई थी. इसके बाद उनके सख्त रवैये का वीडियो सामने आया और उन्हें सोशल मीडिया पर लेडी सिंघम कहां जाने लगा.
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Published at : 11 Sep 2026 10:13 AM (IST)
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