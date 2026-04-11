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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाKVS Fees Structure 2026: केंद्रीय विद्यालय में कितनी है फीस? क्लास 1 से 12 तक पूरा डिटेल यहां पढ़ें

KVS Fees Structure 2026: केंद्रीय विद्यालय में कितनी है फीस? क्लास 1 से 12 तक पूरा डिटेल यहां पढ़ें

KVS Fees Structure 2026: अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराने की सोच रहे हैं, तो यहां आपको फीस से जुड़ी पूरी जानकारी मिल जाएगी.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 11 Apr 2026 03:57 PM (IST)
KVS Fees Structure 2026: अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराने की सोच रहे हैं, तो यहां आपको फीस से जुड़ी पूरी जानकारी मिल जाएगी.

केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. हर साल बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में दाखिला दिलाने की योजना बनाते हैं. ऐसे में फीस स्ट्रक्चर की सही जानकारी होना बेहद जरूरी है, ताकि एडमिशन के समय किसी तरह की परेशानी न हो.

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केंद्रीय विद्यालयों में फीस अलग-अलग कक्षाओं के अनुसार निर्धारित की जाती है. इसमें एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फीस और विद्यालय विकास निधि (VVN) शामिल होती है.खास बात यह है कि सभी कक्षाओं की फीस तिमाही आधार पर ली जाती है और भुगतान के कई विकल्प उपलब्ध होते हैं.
केंद्रीय विद्यालयों में फीस अलग-अलग कक्षाओं के अनुसार निर्धारित की जाती है. इसमें एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फीस और विद्यालय विकास निधि (VVN) शामिल होती है.खास बात यह है कि सभी कक्षाओं की फीस तिमाही आधार पर ली जाती है और भुगतान के कई विकल्प उपलब्ध होते हैं.
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केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के समय बहुत ही कम शुल्क लिया जाता है. एडमिशन फीस केवल 25 रुपये है, जबकि दोबारा एडमिशन लेने पर 100 रुपये देने होते हैं. यह फीस एक बार ही देनी होती है.
केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के समय बहुत ही कम शुल्क लिया जाता है. एडमिशन फीस केवल 25 रुपये है, जबकि दोबारा एडमिशन लेने पर 100 रुपये देने होते हैं. यह फीस एक बार ही देनी होती है.
Published at : 11 Apr 2026 03:57 PM (IST)
Tags :
Education Kendriya Vidyalaya Fees KVS Fee Structure Class 1 To 12 KVS Online Fee Payment

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