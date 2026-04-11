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KVS Fees Structure 2026: केंद्रीय विद्यालय में कितनी है फीस? क्लास 1 से 12 तक पूरा डिटेल यहां पढ़ें
KVS Fees Structure 2026: अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में कराने की सोच रहे हैं, तो यहां आपको फीस से जुड़ी पूरी जानकारी मिल जाएगी.
केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के स्कूलों में एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. हर साल बड़ी संख्या में अभिभावक अपने बच्चों को केंद्रीय विद्यालय में दाखिला दिलाने की योजना बनाते हैं. ऐसे में फीस स्ट्रक्चर की सही जानकारी होना बेहद जरूरी है, ताकि एडमिशन के समय किसी तरह की परेशानी न हो.
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Published at : 11 Apr 2026 03:57 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion