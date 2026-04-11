केंद्रीय विद्यालयों में फीस अलग-अलग कक्षाओं के अनुसार निर्धारित की जाती है. इसमें एडमिशन फीस, ट्यूशन फीस, कंप्यूटर फीस और विद्यालय विकास निधि (VVN) शामिल होती है.खास बात यह है कि सभी कक्षाओं की फीस तिमाही आधार पर ली जाती है और भुगतान के कई विकल्प उपलब्ध होते हैं.