अब स्कूलों के 50 मीटर दायरे में नहीं बिकेंगे चिप्स-कोल्ड ड्रिंक? FSSAI का प्रस्ताव

इस प्रस्ताव को लेकर कारोबार से जुड़े संगठनों ने भी चिंता जताई हैं. कंफेडरेशन ऑफ इंडियन फूड ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने अपनी प्रक्रिया में कहा कि कई स्कूल भीड़भाड़ वाले बाजारों के बीच स्थित है. जहां दुकान केवल छात्रों को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी सामान भेजती है. ऐसे में नियमों का पालन और निगरानी करना मुश्किल हो सकता है. संगठन ने यह भी चिंता जताई है कि इस तरह की पाबंदियों से दुकानदारों के कारोबार और आजीविका पर असर पड़ सकता है. वहीं कुछ खाद्य कंपनियों ने स्कूलों में प्रोडक्ट की बिक्री को लेकर अपनी वैश्विक पोषण नीति का हवाला दिया है.