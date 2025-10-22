फिजी में 1,00,000 कमाने पर भारत में कितने बनेंगे? जानें करेंसी का असली अंतर!

फिजी में काम करने के कई फायदे हैं. सबसे पहला फायदा है हाई पे, जीवन स्तर अच्छा है, आवास, खाने-पीने और अन्य सुविधाओं पर खर्च नियंत्रित रहता है. विदेशी अनुभव से भारतीय रोजगार बाजार में भी भविष्य में अवसर बढ़ जाते हैं. इसके अलावा फिजी में टैक्स नियम सरल हैं, जिससे नेट इनकम ज्यादा रहती है.