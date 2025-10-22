हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाफिजी में 1,00,000 कमाने पर भारत में कितने बनेंगे? जानें करेंसी का असली अंतर!

फिजी में 1,00,000 कमाने पर भारत में कितने बनेंगे? जानें करेंसी का असली अंतर!

Fijian Dollar value in India: 1 फिजी डॉलर की कीमत भारत में 38.13 रुपये है. फिजी में 1,00,000 कमाई करने पर भारतीय रुपये में यह 38,13,000 बनती है.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 22 Oct 2025 04:29 PM (IST)
Fijian Dollar value in India: 1 फिजी डॉलर की कीमत भारत में 38.13 रुपये है. फिजी में 1,00,000 कमाई करने पर भारतीय रुपये में यह 38,13,000 बनती है.

आज के समय में विदेशों में नौकरी करना भारतीय युवाओं के लिए शानदार ऑप्शन बन गया है. फिजी जैसे देशों में रोजगार पाने के अवसर बढ़ रहे हैं, खासकर आईटी, हॉस्पिटैलिटी, स्वास्थ्य सेवा और बैंकिंग सेक्टर में.

1/6
लेकिन अक्सर सवाल उठता है कि विदेश में कमाई भारतीय रुपये में कितनी होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम बताते हैं कि फिजी में 1,00,000 फिजियन डॉलर कमाने वाले भारतीय की भारत में वास्तविक आमदनी कितनी होगी.
लेकिन अक्सर सवाल उठता है कि विदेश में कमाई भारतीय रुपये में कितनी होती है. इसी को ध्यान में रखते हुए हम बताते हैं कि फिजी में 1,00,000 फिजियन डॉलर कमाने वाले भारतीय की भारत में वास्तविक आमदनी कितनी होगी.
2/6
फिजी की करेंसी और भारतीय रुपये के बीच का अंतर जानना जरूरी है. फिलहाल 1 फिजियन डॉलर = 38.13 भारतीय रुपये है. इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति फिजी में 1 लाख FJD कमाता है, तो भारत में उसकी कमाई लगभग 38.13 लाख रुपये के बराबर होगी.
फिजी की करेंसी और भारतीय रुपये के बीच का अंतर जानना जरूरी है. फिलहाल 1 फिजियन डॉलर = 38.13 भारतीय रुपये है. इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई व्यक्ति फिजी में 1 लाख FJD कमाता है, तो भारत में उसकी कमाई लगभग 38.13 लाख रुपये के बराबर होगी.
3/6
फिजी में नौकरी के कई फायदे हैं. यहां के सैलरी पैकेज और जीवन स्तर भारतीय परिस्थितियों से अलग हैं. हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में नौकरी करने वाले कर्मचारियों को मासिक सैलरी अच्छी मिलती है.
फिजी में नौकरी के कई फायदे हैं. यहां के सैलरी पैकेज और जीवन स्तर भारतीय परिस्थितियों से अलग हैं. हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में नौकरी करने वाले कर्मचारियों को मासिक सैलरी अच्छी मिलती है.
4/6
आईटी और बैंकिंग सेक्टर में भारतीयों को आकर्षक पैकेज मिलता है. स्वास्थ्य सेवा में डॉक्टर और नर्सों की डिमांड अधिक होने के कारण सैलरी काफी अच्छी है.
आईटी और बैंकिंग सेक्टर में भारतीयों को आकर्षक पैकेज मिलता है. स्वास्थ्य सेवा में डॉक्टर और नर्सों की डिमांड अधिक होने के कारण सैलरी काफी अच्छी है.
5/6
फिजी में काम करने के कई फायदे हैं. सबसे पहला फायदा है हाई पे, जीवन स्तर अच्छा है, आवास, खाने-पीने और अन्य सुविधाओं पर खर्च नियंत्रित रहता है. विदेशी अनुभव से भारतीय रोजगार बाजार में भी भविष्य में अवसर बढ़ जाते हैं. इसके अलावा फिजी में टैक्स नियम सरल हैं, जिससे नेट इनकम ज्यादा रहती है.
फिजी में काम करने के कई फायदे हैं. सबसे पहला फायदा है हाई पे, जीवन स्तर अच्छा है, आवास, खाने-पीने और अन्य सुविधाओं पर खर्च नियंत्रित रहता है. विदेशी अनुभव से भारतीय रोजगार बाजार में भी भविष्य में अवसर बढ़ जाते हैं. इसके अलावा फिजी में टैक्स नियम सरल हैं, जिससे नेट इनकम ज्यादा रहती है.
6/6
भारत में समान पद पर काम करने की तुलना में फिजी में मिलने वाली कमाई कहीं अधिक है. भारत में समान पद पर सैलरी लगभग 12-15 लाख रुपये हो सकती है, जबकि फिजी में 1,00,000 FJD = 38.13 लाख रुपये है.
भारत में समान पद पर काम करने की तुलना में फिजी में मिलने वाली कमाई कहीं अधिक है. भारत में समान पद पर सैलरी लगभग 12-15 लाख रुपये हो सकती है, जबकि फिजी में 1,00,000 FJD = 38.13 लाख रुपये है.
Published at : 22 Oct 2025 04:29 PM (IST)
Tags :
Education Fijian Dollar Exchange Rate India Fijian Dollar Value In India

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ओडिशा में BJP नेता की हत्या मामले में BJD के पूर्व विधायक बिक्रम पांडा गिरफ्तार, CM माझी ने दिया ये आश्वासन
ओडिशा में BJP नेता की हत्या मामले में BJD के पूर्व विधायक बिक्रम पांडा गिरफ्तार, CM माझी ने दिया ये आश्वासन
स्पोर्ट्स
Neeraj Chopra Army: सिर्फ नीरज नहीं, 'लेफ्टिनेंट कर्नल' नीरज चोपड़ा कहिए जनाब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया सम्मान
सिर्फ नीरज नहीं, 'लेफ्टिनेंट कर्नल' नीरज चोपड़ा कहिए जनाब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया सम्मान
बिहार
बिहार चुनाव 2025: चिराग पासवान इस बार चूक गए! अगली बार सीएम की कुर्सी पर ठोकेंगे दावा? खुद दिए ये संकेत
चिराग पासवान इस बार चूक गए! अगली बार सीएम की कुर्सी पर ठोकेंगे दावा? खुद दिए ये संकेत
बॉलीवुड
Rishabh Tandon Death: ऋषभ टंडन का हार्ट अटैक से निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए सिंगर-एक्टर? जानें- नेटवर्थ
ऋषभ टंडन का हार्ट अटैक से निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए सिंगर-एक्टर? जानें- नेटवर्थ
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

दिवाली की रात... 'खून की होली' !
महाराष्ट्र में विपक्षी तकरार, क्या NDA मारेगा बाजी?
Bollywood सितारों ने इस अंदाज में की दिवाली celebrate
MY समीकरण के सहारे Bihar Election के चुनावी रण में उतरे Tejashwi
Nitish Kumar का माला पहनाने वाला वीडियो हो गया वायरल

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ओडिशा में BJP नेता की हत्या मामले में BJD के पूर्व विधायक बिक्रम पांडा गिरफ्तार, CM माझी ने दिया ये आश्वासन
ओडिशा में BJP नेता की हत्या मामले में BJD के पूर्व विधायक बिक्रम पांडा गिरफ्तार, CM माझी ने दिया ये आश्वासन
स्पोर्ट्स
Neeraj Chopra Army: सिर्फ नीरज नहीं, 'लेफ्टिनेंट कर्नल' नीरज चोपड़ा कहिए जनाब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया सम्मान
सिर्फ नीरज नहीं, 'लेफ्टिनेंट कर्नल' नीरज चोपड़ा कहिए जनाब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया सम्मान
बिहार
बिहार चुनाव 2025: चिराग पासवान इस बार चूक गए! अगली बार सीएम की कुर्सी पर ठोकेंगे दावा? खुद दिए ये संकेत
चिराग पासवान इस बार चूक गए! अगली बार सीएम की कुर्सी पर ठोकेंगे दावा? खुद दिए ये संकेत
बॉलीवुड
Rishabh Tandon Death: ऋषभ टंडन का हार्ट अटैक से निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए सिंगर-एक्टर? जानें- नेटवर्थ
ऋषभ टंडन का हार्ट अटैक से निधन, अपने पीछे कितनी संपत्ति छोड़ गए सिंगर-एक्टर? जानें- नेटवर्थ
विश्व
न कोई एयरपोर्ट और न नोट छापने की मशीन... फिर कैसे दुनिया के अमीर देशों में शामिल है 40 हजार की आबादी वाला देश?
न कोई एयरपोर्ट और न नोट छापने की मशीन... फिर कैसे दुनिया के अमीर देशों में शामिल है छोटा-सा देश?
यूटिलिटी
फ्लैट में कैसे लगवा सकते हैं सोलर पैनल? जानें सूर्य घर योजना में अप्लाई करने का नया तरीका
फ्लैट में कैसे लगवा सकते हैं सोलर पैनल? जानें सूर्य घर योजना में अप्लाई करने का नया तरीका
जनरल नॉलेज
Taj Mahal: पूर्णिमा को भी खुला रहने वाला ताजमहल इस दिन क्यों रहता है बंद? जानें इसके पीछे की सच्चाई
पूर्णिमा को भी खुला रहने वाला ताजमहल इस दिन क्यों रहता है बंद? जानें इसके पीछे की सच्चाई
इंडिया
Bihar Chunav: विधायक बनने की रेस में पूर्व सांसद! बिहार के चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे 14 Ex-MP; किस दल ने कितनों को दिया टिकट?
MLA बनने की रेस में पूर्व सांसद! बिहार के चुनावी मैदान में 14 ने लगाया जोर; किस दल ने दिए कितने टिकट?
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget