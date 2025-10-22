एक्सप्लोरर
फिजी में 1,00,000 कमाने पर भारत में कितने बनेंगे? जानें करेंसी का असली अंतर!
Fijian Dollar value in India: 1 फिजी डॉलर की कीमत भारत में 38.13 रुपये है. फिजी में 1,00,000 कमाई करने पर भारतीय रुपये में यह 38,13,000 बनती है.
आज के समय में विदेशों में नौकरी करना भारतीय युवाओं के लिए शानदार ऑप्शन बन गया है. फिजी जैसे देशों में रोजगार पाने के अवसर बढ़ रहे हैं, खासकर आईटी, हॉस्पिटैलिटी, स्वास्थ्य सेवा और बैंकिंग सेक्टर में.
Published at : 22 Oct 2025 04:29 PM (IST)
शिक्षा
