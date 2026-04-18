उत्तर प्रदेश में अब छोटे बच्चों की पढ़ाई नए अंदाज में होगी. सरकार ने 3 से 6 साल के बच्चों के लिए नया बालवाटिका पाठ्यक्रम लागू कर दिया है. इसका मकसद बच्चों को शुरुआत से अच्छी शिक्षा देना है.