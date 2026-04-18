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UP Balvatika New Curriculum: यूपी में नन्हे बच्चों की पढ़ाई बदली, 3 से 6 साल के लिए नया बालवाटिका कोर्स लागू
उत्तर प्रदेश में छोटे बच्चों की शुरुआती शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए नया बाल वाटिका पाठ्यक्रम शुरू किया गया है. इसमें खेल, कहानी, कला और गतिविधियों के जरिए सीखने पर जोर दिया जाएगा.जानें नये नियम.
उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 से 6 साल तक के बच्चों की पढ़ाई को आसान और दिलचस्प बनाने के लिए नई पहल की है. अब छोटे बच्चों को पुराने तरीके की जगह मजेदार और समझदारी से पढ़ाया जाएगा, जिससे उनका हर तरह से विकास हो सके.
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Published at : 18 Apr 2026 06:55 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
Opinion