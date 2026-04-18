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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाUP Balvatika New Curriculum: यूपी में नन्हे बच्चों की पढ़ाई बदली, 3 से 6 साल के लिए नया बालवाटिका कोर्स लागू

UP Balvatika New Curriculum: यूपी में नन्हे बच्चों की पढ़ाई बदली, 3 से 6 साल के लिए नया बालवाटिका कोर्स लागू

उत्तर प्रदेश में छोटे बच्चों की शुरुआती शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए नया बाल वाटिका पाठ्यक्रम शुरू किया गया है. इसमें खेल, कहानी, कला और गतिविधियों के जरिए सीखने पर जोर दिया जाएगा.जानें नये नियम.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 18 Apr 2026 06:55 AM (IST)
उत्तर प्रदेश में छोटे बच्चों की शुरुआती शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए नया बाल वाटिका पाठ्यक्रम शुरू किया गया है. इसमें खेल, कहानी, कला और गतिविधियों के जरिए सीखने पर जोर दिया जाएगा.जानें नये नियम.

उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 से 6 साल तक के बच्चों की पढ़ाई को आसान और दिलचस्प बनाने के लिए नई पहल की है. अब छोटे बच्चों को पुराने तरीके की जगह मजेदार और समझदारी से पढ़ाया जाएगा, जिससे उनका हर तरह से विकास हो सके.

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उत्तर प्रदेश में अब छोटे बच्चों की पढ़ाई नए अंदाज में होगी. सरकार ने 3 से 6 साल के बच्चों के लिए नया बालवाटिका पाठ्यक्रम लागू कर दिया है. इसका मकसद बच्चों को शुरुआत से अच्छी शिक्षा देना है.
उत्तर प्रदेश में अब छोटे बच्चों की पढ़ाई नए अंदाज में होगी. सरकार ने 3 से 6 साल के बच्चों के लिए नया बालवाटिका पाठ्यक्रम लागू कर दिया है. इसका मकसद बच्चों को शुरुआत से अच्छी शिक्षा देना है.
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इस नए कोर्स को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार तैयार किया गया है. इसमें बच्चों को रटाने के बजाय खेलते-कूदते और समझते हुए सिखाने की व्यवस्था रखी गई है.
इस नए कोर्स को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार तैयार किया गया है. इसमें बच्चों को रटाने के बजाय खेलते-कूदते और समझते हुए सिखाने की व्यवस्था रखी गई है.
Published at : 18 Apr 2026 06:55 AM (IST)
Tags :
Education UP Balvatika New Curriculum Uttar Pradesh Education News New Study Pattern In UP

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