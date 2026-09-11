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सत्य निकेतन हादसे के बाद DU के हॉस्टल में बढ़ेंगी सीटें, कुल क्षमता 12754 तक पहुंची
दिल्ली यूनिवर्सिटी और उसके कॉलेजों में आने वाले समय में हॉस्टल की कुल क्षमता बढ़ाकर 12,754 सीटों तक करने की तैयारी है. इसके लिए कई नए हॉस्टल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है.
दिल्ली के सत्य निकेतन में पीजी की इमारत गिरने की घटना के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी ने छात्रों के लिए हॉस्टल सुविधा बढ़ाने की दिशा में कदम उठाया है. यूनिवर्सिटी और उसके कॉलेजों में आने वाले समय में हॉस्टल की कुल क्षमता बढ़ाकर 12,754 सीटों तक करने की तैयारी है. इसके लिए कई नए हॉस्टल प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है, जबकि कॉलेज को भी अपने स्तर पर उपलब्ध आवासीय सुविधाओं की समीक्षा करने और नए हॉस्टल की संभावनाएं तलाशने के निर्देश दिए हैं.
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Published at : 11 Sep 2026 09:56 AM (IST)
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