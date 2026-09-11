सत्य निकेतन हादसे के बाद DU के हॉस्टल में बढ़ेंगी सीटें, कुल क्षमता 12754 तक पहुंची

डीयू प्रशासन ने भी सभी कॉलेज प्रिंसिपलों से अपने संस्थानों में छात्रों के लिए मौजूदा आवासीय सुविधाओं की समीक्षा करने को कहा है. जिन कॉलेजों में हॉस्टल का निर्माण पहले से चल रहा है, वहां कामों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही कॉलेजों से नए हॉस्टल बनाने की संभावनाएं तलाशने को भी कहा गया है. इसके लिए उपलब्ध जमीन और जगह सरकारी योजनाओं तथा निर्माण से जुड़ी दूसरी जरूरतों का आकलन कर जल्दी योजना तैयार करने को कहा गया है.