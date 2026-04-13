लाखों में सैलरी पाने का मौका, असिस्टेंट प्रोफेसर समेत कई पदों पर यहां निकली वैकेंसी; बस चाहिए ये क्वालिफिकेशन

योग्यता की बात करें तो संबंधित विषय में पीएचडी डिग्री होना जरूरी है. साथ ही पिछली डिग्रियों में प्रथम श्रेणी या समकक्ष ग्रेड होना चाहिए और शैक्षणिक रिकॉर्ड अच्छा होना जरूरी है. यदि किसी उम्मीदवार की पीएचडी किसी अन्य क्षेत्र में है, लेकिन उसका हालिया शोध विज्ञापित विषय से संबंधित है, तो वह भी आवेदन कर सकता है. यानी शोध कार्य को खास महत्व दिया गया है.