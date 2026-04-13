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लाखों में सैलरी पाने का मौका, असिस्टेंट प्रोफेसर समेत कई पदों पर यहां निकली वैकेंसी; बस चाहिए ये क्वालिफिकेशन
आईआईटी तिरुपति की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर समेत कई पदों पर भर्ती निकाली गई है. इन पदों पर कैंडिडेट्स को बेहद शानदार सैलरी मिलेगी.
आईआईटी तिरुपति ने फैकल्टी के पदों पर भर्ती निकाली है. यह भर्ती प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर (ग्रेड I और II) के पदों के लिए की जा रही है. आवेदन प्रक्रिया 10 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 9 मई 2026 निर्धारित की गई है.
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Published at : 13 Apr 2026 05:00 PM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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