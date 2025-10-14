एक्सप्लोरर
10वीं पास बन सकते हैं पंचायत सचिव, इस राज्य में निकली वैकेंसी; मिलेंगे 50 हजार
10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का शानदार अवसर सामने आया है. तमिलनाडु रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज विभाग ने बंपर पदों पर वैकेंसी निकाली है.
पंचायत सीरीज में पंचायत सचिव का रोल तो बड़ा पसंद आया होगा? लेकिन अब आपके पास असल जिंदगी में इस पद पर विराजमान होने का मौका है. जी हां, तमिलनाडु रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज विभाग (TNRD) ने पंचायत सचिव के 1483 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए पात्र और इच्छुक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे...
Published at : 14 Oct 2025 04:35 PM (IST)
शिक्षा
