10वीं पास बन सकते हैं पंचायत सचिव, इस राज्य में निकली वैकेंसी; मिलेंगे 50 हजार

10वीं पास बन सकते हैं पंचायत सचिव, इस राज्य में निकली वैकेंसी; मिलेंगे 50 हजार

10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का शानदार अवसर सामने आया है. तमिलनाडु रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज विभाग ने बंपर पदों पर वैकेंसी निकाली है.

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 14 Oct 2025 04:35 PM (IST)
10वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का शानदार अवसर सामने आया है. तमिलनाडु रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज विभाग ने बंपर पदों पर वैकेंसी निकाली है.

पंचायत सीरीज में पंचायत सचिव का रोल तो बड़ा पसंद आया होगा? लेकिन अब आपके पास असल जिंदगी में इस पद पर विराजमान होने का मौका है. जी हां, तमिलनाडु रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज विभाग (TNRD) ने पंचायत सचिव के 1483 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है. जिसके लिए पात्र और इच्छुक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे...

1/6
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना आवश्य है. इसके अलावा उम्मीदवार ने कम से कम 8वीं तक तमिल भाषा पढ़ी होनी चाहिए क्योंकि यह पद तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में हैं.
इस भर्ती के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना आवश्य है. इसके अलावा उम्मीदवार ने कम से कम 8वीं तक तमिल भाषा पढ़ी होनी चाहिए क्योंकि यह पद तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों में हैं.
2/6
आयु सीमा जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 32 वर्ष, SC/ST, PWD और विधवा उम्मीदवारों के लिए 18 से 37 वर्ष, और पूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) के लिए 18 से 50 वर्ष निर्धारित की गई है.
आयु सीमा जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 32 वर्ष, SC/ST, PWD और विधवा उम्मीदवारों के लिए 18 से 37 वर्ष, और पूर्व सैनिकों (Ex-Servicemen) के लिए 18 से 50 वर्ष निर्धारित की गई है.
3/6
इन पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रति माह 15,900 से 50,400 रुपये वेतन मिलेगा. इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), मेडिकल सुविधाएं और पेंशन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी.
इन पद पर चयनित उम्मीदवारों को प्रति माह 15,900 से 50,400 रुपये वेतन मिलेगा. इसके अलावा महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), मेडिकल सुविधाएं और पेंशन जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी.
4/6
लिखित परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा सकती है. परीक्षा में 10वीं स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें जनरल नॉलेज, गणित, रीजनिंग और तमिल भाषा शामिल होगी. परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. इसमें उम्मीदवारों को 10वीं सर्टिफिकेट, तमिल भाषा का प्रमाण, आधार कार्ड और कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाने होंगे.
लिखित परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में आयोजित की जा सकती है. परीक्षा में 10वीं स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें जनरल नॉलेज, गणित, रीजनिंग और तमिल भाषा शामिल होगी. परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा. इसमें उम्मीदवारों को 10वीं सर्टिफिकेट, तमिल भाषा का प्रमाण, आधार कार्ड और कैटेगरी सर्टिफिकेट दिखाने होंगे.
5/6
आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट tnrd.tn.gov.in पर जाएं और भर्ती लिंक पर क्लिक करके “Panchayat Secretary Recruitment 2025” चुनें. इसके बाद रजिस्ट्रेशन करें और अपना नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक जानकारी तथा कैटेगरी दर्ज करें.
आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट tnrd.tn.gov.in पर जाएं और भर्ती लिंक पर क्लिक करके “Panchayat Secretary Recruitment 2025” चुनें. इसके बाद रजिस्ट्रेशन करें और अपना नाम, जन्मतिथि, शैक्षणिक जानकारी तथा कैटेगरी दर्ज करें.
6/6
अब पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और सभी आवश्यक प्रमाणपत्र अपलोड करें और निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें. सभी डिटेल्स सही भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें और सबमिट करने से पहले जानकारी की दोबारा जांच कर लें. अंत में आवेदन फॉर्म और फीस रसीद की डिजिटल कॉपी सेव रख लें.
अब पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और सभी आवश्यक प्रमाणपत्र अपलोड करें और निर्धारित आवेदन शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें. सभी डिटेल्स सही भरने के बाद फॉर्म सबमिट करें और सबमिट करने से पहले जानकारी की दोबारा जांच कर लें. अंत में आवेदन फॉर्म और फीस रसीद की डिजिटल कॉपी सेव रख लें.
Published at : 14 Oct 2025 04:35 PM (IST)
Sarkari Naukri JOB Panchayat Secretary Recruitment 2025

