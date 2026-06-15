मारुति अर्टिगा हमेशा से ही नंबर 1 पर रही है इस गाड़ी की बात ही अलग है. ये सस्ती के साथ साथ, चलाने में आसान है, और सर्विस की कोई चिंता भी नही है. बता दें की अर्टिगा ने मई 2026 में 20,350 गाड़ियां बेचकर पहला नंबर पक्का किया पिछले साल 16,140 बिकी थीं, यानी 26.1% की बढ़त. हर गली में मारुति का सर्विस सेंटर है, सीएनजी का विकल्प भी है इसीलिए आम आदमी की यह पहली पसंद है.