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Top 7 Seater Cars India: मई 2026 में इन 10 सात-सीटर कारों का चला जादू, Ertiga से Scorpio तक खरीदारों की बनी पहली पसंद
Top 7 Seater Cars India: मई 2026 में भारत में 7-सीटर कारों की बिक्री में उछाल देखने को मिला. मारुति अर्टिगा, महिंद्रा स्कॉर्पियो, टोयोटा इनोवा, XUV7XO और बोलेरो खरीदारों की पहली पसंद बनकर उभरीं.
भारत बड़े परिवारों का देश है. शादी हो, पहाड़ों की सैर हो या कोई तीर्थ यात्रा सब लोग एक साथ चलते हैं. इसीलिए 7-सीटर गाड़ियां यहां इतनी पसंद की जाती हैं. और मई 2026 के आंकड़ों ने तो सबको हैरान कर दिया. इस एक महीने में पूरे देश में 88,830 सात-सीटर गाड़ियां बिकीं जो पिछले साल मई 2025 की 71,148 गाड़ियों से काफी ज्यादा है. यानी सिर्फ एक साल में पूरे 24.9% की बढ़त. लोग अब बड़ी और आरामदायक गाड़ियों की तरफ तेजी से आ रहे हैं.
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Published at : 15 Jun 2026 09:41 AM (IST)
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