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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोTop 7 Seater Cars India: मई 2026 में इन 10 सात-सीटर कारों का चला जादू, Ertiga से Scorpio तक खरीदारों की बनी पहली पसंद

Top 7 Seater Cars India: मई 2026 में इन 10 सात-सीटर कारों का चला जादू, Ertiga से Scorpio तक खरीदारों की बनी पहली पसंद

Top 7 Seater Cars India: मई 2026 में भारत में 7-सीटर कारों की बिक्री में उछाल देखने को मिला. मारुति अर्टिगा, महिंद्रा स्कॉर्पियो, टोयोटा इनोवा, XUV7XO और बोलेरो खरीदारों की पहली पसंद बनकर उभरीं.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 15 Jun 2026 09:41 AM (IST)
Top 7 Seater Cars India: मई 2026 में भारत में 7-सीटर कारों की बिक्री में उछाल देखने को मिला. मारुति अर्टिगा, महिंद्रा स्कॉर्पियो, टोयोटा इनोवा, XUV7XO और बोलेरो खरीदारों की पहली पसंद बनकर उभरीं.

भारत बड़े परिवारों का देश है. शादी हो, पहाड़ों की सैर हो या कोई तीर्थ यात्रा सब लोग एक साथ चलते हैं. इसीलिए 7-सीटर गाड़ियां यहां इतनी पसंद की जाती हैं. और मई 2026 के आंकड़ों ने तो सबको हैरान कर दिया. इस एक महीने में पूरे देश में 88,830 सात-सीटर गाड़ियां बिकीं जो पिछले साल मई 2025 की 71,148 गाड़ियों से काफी ज्यादा है. यानी सिर्फ एक साल में पूरे 24.9% की बढ़त. लोग अब बड़ी और आरामदायक गाड़ियों की तरफ तेजी से आ रहे हैं.

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मारुति अर्टिगा हमेशा से ही नंबर 1 पर रही है इस गाड़ी की बात ही अलग है. ये सस्ती के साथ साथ, चलाने में आसान है, और सर्विस की कोई चिंता भी नही है. बता दें की अर्टिगा ने मई 2026 में 20,350 गाड़ियां बेचकर पहला नंबर पक्का किया पिछले साल 16,140 बिकी थीं, यानी 26.1% की बढ़त. हर गली में मारुति का सर्विस सेंटर है, सीएनजी का विकल्प भी है इसीलिए आम आदमी की यह पहली पसंद है.
मारुति अर्टिगा हमेशा से ही नंबर 1 पर रही है इस गाड़ी की बात ही अलग है. ये सस्ती के साथ साथ, चलाने में आसान है, और सर्विस की कोई चिंता भी नही है. बता दें की अर्टिगा ने मई 2026 में 20,350 गाड़ियां बेचकर पहला नंबर पक्का किया पिछले साल 16,140 बिकी थीं, यानी 26.1% की बढ़त. हर गली में मारुति का सर्विस सेंटर है, सीएनजी का विकल्प भी है इसीलिए आम आदमी की यह पहली पसंद है.
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दूसरे नंबर पर नाम आता है महिंद्रा स्कॉर्पियो का ये गाड़ी स्कॉर्पियो ने 15,774 गाड़ियां बेचकर पूरे 7-सीटर बाज़ार का 17.8% हिस्सा अपने पास रखा पिछले साल 14,401 बिकी थीं, यानी 9.5% की बढ़त. गांव हो या शहर, स्कॉर्पियो की अपनी एक अलग पहचान है जो आज तक कोई नहीं छीन पाया.
दूसरे नंबर पर नाम आता है महिंद्रा स्कॉर्पियो का ये गाड़ी स्कॉर्पियो ने 15,774 गाड़ियां बेचकर पूरे 7-सीटर बाज़ार का 17.8% हिस्सा अपने पास रखा पिछले साल 14,401 बिकी थीं, यानी 9.5% की बढ़त. गांव हो या शहर, स्कॉर्पियो की अपनी एक अलग पहचान है जो आज तक कोई नहीं छीन पाया.
Published at : 15 Jun 2026 09:41 AM (IST)
Tags :
Best Selling 7 Seater Cars Top 7 Seater Cars India Best Cars For Large Families Top Selling Cars India

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