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Bike Maintenance Tips : बाइक के साइलेंसर से निकल रहा है धुआं? भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां
Bike Maintenance Tips : समय रहते इस समस्या को ठीक नहीं किया गया तो पेट्रोल की खपत बढ़ सकती है, इंजन खराब हो सकता है और प्रदूषण जांच (PUC) में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.
अगर आपकी बाइक के साइलेंसर से काला या सफेद धुआं निकल रहा है, तो इसे सामान्य समस्या समझकर नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. कई लोग सोचते हैं कि थोड़ी बहुत धुआं निकलना आम बात है, लेकिन असल में यह बाइक के इंजन में गड़बड़ी का संकेत हो सकता है. समय रहते इस समस्या को ठीक नहीं किया गया तो पेट्रोल की खपत बढ़ सकती है, इंजन खराब हो सकता है और प्रदूषण जांच (PUC) में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इतना ही नहीं, धुआं छोड़ने वाली बाइक का माइलेज भी कम हो जाता है, जिससे हर महीने ईंधन पर अतिरिक्त खर्च बढ़ जाता है. इसलिए जरूरी है कि समय रहते कारणों को समझा जाए और सही कदम उठाए जाएं. ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर बाइक के साइलेंसर से धुआं निकल रहा है तो भूलकर भी कौन सी 5 गलतियां न करें.
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Published at : 11 Jun 2026 06:00 AM (IST)
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एपी सिंहएडवोकेट
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