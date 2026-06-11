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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटोBike Maintenance Tips : बाइक के साइलेंसर से निकल रहा है धुआं? भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां

Bike Maintenance Tips : बाइक के साइलेंसर से निकल रहा है धुआं? भूलकर भी न करें ये 5 गलतियां

Bike Maintenance Tips : समय रहते इस समस्या को ठीक नहीं किया गया तो पेट्रोल की खपत बढ़ सकती है, इंजन खराब हो सकता है और प्रदूषण जांच (PUC) में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 11 Jun 2026 06:00 AM (IST)
Bike Maintenance Tips : समय रहते इस समस्या को ठीक नहीं किया गया तो पेट्रोल की खपत बढ़ सकती है, इंजन खराब हो सकता है और प्रदूषण जांच (PUC) में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है.

अगर आपकी बाइक के साइलेंसर से काला या सफेद धुआं निकल रहा है, तो इसे सामान्य समस्या समझकर नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. कई लोग सोचते हैं कि थोड़ी बहुत धुआं निकलना आम बात है, लेकिन असल में यह बाइक के इंजन में गड़बड़ी का संकेत हो सकता है. समय रहते इस समस्या को ठीक नहीं किया गया तो पेट्रोल की खपत बढ़ सकती है, इंजन खराब हो सकता है और प्रदूषण जांच (PUC) में भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इतना ही नहीं, धुआं छोड़ने वाली बाइक का माइलेज भी कम हो जाता है, जिससे हर महीने ईंधन पर अतिरिक्त खर्च बढ़ जाता है. इसलिए जरूरी है कि समय रहते कारणों को समझा जाए और सही कदम उठाए जाएं. ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर बाइक के साइलेंसर से धुआं निकल रहा है तो भूलकर भी कौन सी 5 गलतियां न करें.

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बाइक के साइलेंसर से काला धुआं निकलने का सबसे आम कारण गंदा एयर फिल्टर होता है. जब इंजन को पूरी मात्रा में हवा नहीं मिलती, तो पेट्रोल पूरी तरह नहीं जल पाता और धुआं बनने लगता है. ऐसे में समय-समय पर एयर फिल्टर की सफाई करें. अगर फिल्टर ज्यादा खराब हो गया है तो उसे बदल देना ही बेहतर होता है. साफ एयर फिल्टर इंजन की परफॉर्मेंस सुधारता है और माइलेज बढ़ाने में भी मदद करता है.
बाइक के साइलेंसर से काला धुआं निकलने का सबसे आम कारण गंदा एयर फिल्टर होता है. जब इंजन को पूरी मात्रा में हवा नहीं मिलती, तो पेट्रोल पूरी तरह नहीं जल पाता और धुआं बनने लगता है. ऐसे में समय-समय पर एयर फिल्टर की सफाई करें. अगर फिल्टर ज्यादा खराब हो गया है तो उसे बदल देना ही बेहतर होता है. साफ एयर फिल्टर इंजन की परफॉर्मेंस सुधारता है और माइलेज बढ़ाने में भी मदद करता है.
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स्पार्क प्लग इंजन में ईंधन को जलाने का काम करता है. अगर यह गंदा या खराब हो जाए तो पेट्रोल सही तरीके से नहीं जलता और धुआं निकलने लगता है. अगर बाइक स्टार्ट होने में परेशानी हो रही है, झटके लग रहे हैं या माइलेज कम हो गया है, तो स्पार्क प्लग की जांच जरूर करवाएं. जरूरत पड़ने पर नया स्पार्क प्लग लगवाएं.
स्पार्क प्लग इंजन में ईंधन को जलाने का काम करता है. अगर यह गंदा या खराब हो जाए तो पेट्रोल सही तरीके से नहीं जलता और धुआं निकलने लगता है. अगर बाइक स्टार्ट होने में परेशानी हो रही है, झटके लग रहे हैं या माइलेज कम हो गया है, तो स्पार्क प्लग की जांच जरूर करवाएं. जरूरत पड़ने पर नया स्पार्क प्लग लगवाएं.
Published at : 11 Jun 2026 06:00 AM (IST)
Tags :
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