बाइक के साइलेंसर से काला धुआं निकलने का सबसे आम कारण गंदा एयर फिल्टर होता है. जब इंजन को पूरी मात्रा में हवा नहीं मिलती, तो पेट्रोल पूरी तरह नहीं जल पाता और धुआं बनने लगता है. ऐसे में समय-समय पर एयर फिल्टर की सफाई करें. अगर फिल्टर ज्यादा खराब हो गया है तो उसे बदल देना ही बेहतर होता है. साफ एयर फिल्टर इंजन की परफॉर्मेंस सुधारता है और माइलेज बढ़ाने में भी मदद करता है.