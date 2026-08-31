15 लाख के बजट में मिल जाएंगी ये शानदार डीजल कारें, देखें लिस्ट
अगर आप 15 लाख के बजट में किसी शानदार डीजल कार की तलाश में हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन-सी गाड़ी आपके लिए खरीदना बेहतर रहेगा? आइए यहां गाड़ियों के बारे में जानते हैं.
Written By : क़मरजहां | Updated at : 31 Aug 2026 04:12 PM (IST)
अगर आप ऐसी कार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं जिसमें डीजल इंजन के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिले तो 15 लाख रुपये तक के बजट में कुछ अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं. डीजल इंजन आमतौर पर लंबी दूरी और ज्यादा रनिंग करने वाले लोगों के लिए पसंद किया जाता है, जबकि ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शहर के ट्रैफिक में ड्राइविंग को आसान बनाता है.
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15 लाख रुपये तक के बजट में Kia Sonet, Tata Nexon, Mahindra XUV 3XO और Hyundai Venue जैसे मॉडल डीजल ऑटोमैटिक ऑप्शन के तौर पर देखे जा सकते हैं. इन चारों कारों में अलग-अलग तरह के फीचर्स, इंजन आउटपुट और गियरबॉक्स दिए गए हैं.
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इस लिस्ट में Kia Sonet सबसे किफायती डीजल ऑटोमैटिक ऑप्शन के तौर पर सामने आती है. इसके डीजल ऑटोमैटिक HTE (O) वेरिएंट की मुंबई में ऑन-रोड कीमत करीब 11.92 लाख रुपये है. इस पावरट्रेन के कुल सात वेरिएंट मौजूद हैं, हालांकि इसके टॉप वेरिएंट 17 लाख रुपये से ज्यादा कीमत के हो जाते हैं.
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Kia Sonet में 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है. यह इंजन 114 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है. इस कीमत के आसपास डीजल इंजन के साथ टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक मिलना Sonet की खासियत है.
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Tata Nexon भी 15 लाख रुपये के बजट में डीजल ऑटोमैटिक कार चाहने वालों के लिए एक अच्छा विकल्प है. इसके डीजल ऑटोमैटिक मॉडल की शुरुआत Pure Plus वेरिएंट से होती है, जिसकी मुंबई में ऑन-रोड कीमत करीब 13 लाख रुपये बताई गई है. Nexon के डीजल ऑटोमैटिक में कुल 11 वेरिएंट हैं, लेकिन इनमें से कई टॉप वेरिएंट 15 लाख रुपये को पार कर जाते हैं.
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डीजल और ऑटोमैटिक का कॉम्बिनेशन चाहने वालों के लिए Mahindra XUV 3XO भी 15 लाख रुपये के बजट में एक मजबूत ऑप्शन है. इसके डीजल ऑटोमैटिक MX3 वेरिएंट की मुंबई में ऑन-रोड कीमत करीब 13.58 लाख रुपये से शुरू होती है. इसके डीजल ऑटोमैटिक सेटअप में तीन वेरिएंट उपलब्ध हैं, जबकि टॉप AX7 डुअल-टोन वेरिएंट की कीमत 16.5 लाख रुपये से ज्यादा हो जाती है.
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Hyundai Venue इस लिस्ट में डीजल ऑटोमैटिक पावरट्रेन के साथ सबसे ज्यादा शुरुआती कीमत वाले ऑप्शन में शामिल है. इसके डीजल ऑटोमैटिक मॉडल की शुरुआत HX 5 वेरिएंट से होती है, जिसकी मुंबई में ऑन-रोड कीमत करीब 14.47 लाख रुपये बताई गई है. डीजल ऑटोमैटिक के कुल सात वेरिएंट मौजूद हैं, लेकिन HX 5 के अलावा बाकी वेरिएंट 16.5 लाख रुपये से ज्यादा कीमत के हो जाते हैं.
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Venue में भी 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है. यह इंजन 114 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क देता है. इंजन को 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है. यानी अगर आपकी प्रायोरिटी डीजल इंजन के साथ स्मूद ऑटोमैटिक गियरबॉक्स है, तो Venue भी एक विकल्प हो सकती है।