Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीऑटो15 लाख के बजट में मिल जाएंगी ये शानदार डीजल कारें, देखें लिस्ट

15 लाख के बजट में मिल जाएंगी ये शानदार डीजल कारें, देखें लिस्ट

अगर आप 15 लाख के बजट में किसी शानदार डीजल कार की तलाश में हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन-सी गाड़ी आपके लिए खरीदना बेहतर रहेगा? आइए यहां गाड़ियों के बारे में जानते हैं.

Written By : क़मरजहां  | Updated at : 31 Aug 2026 04:12 PM (IST)
अगर आप 15 लाख के बजट में किसी शानदार डीजल कार की तलाश में हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है कि कौन-सी गाड़ी आपके लिए खरीदना बेहतर रहेगा? आइए यहां गाड़ियों के बारे में जानते हैं.

अगर आप ऐसी कार खरीदने की तैयारी कर रहे हैं जिसमें डीजल इंजन के साथ ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिले तो 15 लाख रुपये तक के बजट में कुछ अच्छे ऑप्शन मौजूद हैं. डीजल इंजन आमतौर पर लंबी दूरी और ज्यादा रनिंग करने वाले लोगों के लिए पसंद किया जाता है, जबकि ऑटोमैटिक गियरबॉक्स शहर के ट्रैफिक में ड्राइविंग को आसान बनाता है.

1/7
15 लाख रुपये तक के बजट में Kia Sonet, Tata Nexon, Mahindra XUV 3XO और Hyundai Venue जैसे मॉडल डीजल ऑटोमैटिक ऑप्शन के तौर पर देखे जा सकते हैं. इन चारों कारों में अलग-अलग तरह के फीचर्स, इंजन आउटपुट और गियरबॉक्स दिए गए हैं.
15 लाख रुपये तक के बजट में Kia Sonet, Tata Nexon, Mahindra XUV 3XO और Hyundai Venue जैसे मॉडल डीजल ऑटोमैटिक ऑप्शन के तौर पर देखे जा सकते हैं. इन चारों कारों में अलग-अलग तरह के फीचर्स, इंजन आउटपुट और गियरबॉक्स दिए गए हैं.
2/7
इस लिस्ट में Kia Sonet सबसे किफायती डीजल ऑटोमैटिक ऑप्शन के तौर पर सामने आती है. इसके डीजल ऑटोमैटिक HTE (O) वेरिएंट की मुंबई में ऑन-रोड कीमत करीब 11.92 लाख रुपये है. इस पावरट्रेन के कुल सात वेरिएंट मौजूद हैं, हालांकि इसके टॉप वेरिएंट 17 लाख रुपये से ज्यादा कीमत के हो जाते हैं.
इस लिस्ट में Kia Sonet सबसे किफायती डीजल ऑटोमैटिक ऑप्शन के तौर पर सामने आती है. इसके डीजल ऑटोमैटिक HTE (O) वेरिएंट की मुंबई में ऑन-रोड कीमत करीब 11.92 लाख रुपये है. इस पावरट्रेन के कुल सात वेरिएंट मौजूद हैं, हालांकि इसके टॉप वेरिएंट 17 लाख रुपये से ज्यादा कीमत के हो जाते हैं.
3/7
Kia Sonet में 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है. यह इंजन 114 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है. इस कीमत के आसपास डीजल इंजन के साथ टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक मिलना Sonet की खासियत है.
Kia Sonet में 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है. यह इंजन 114 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इंजन के साथ 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है. इस कीमत के आसपास डीजल इंजन के साथ टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक मिलना Sonet की खासियत है.
4/7
Tata Nexon भी 15 लाख रुपये के बजट में डीजल ऑटोमैटिक कार चाहने वालों के लिए एक अच्छा विकल्प है. इसके डीजल ऑटोमैटिक मॉडल की शुरुआत Pure Plus वेरिएंट से होती है, जिसकी मुंबई में ऑन-रोड कीमत करीब 13 लाख रुपये बताई गई है. Nexon के डीजल ऑटोमैटिक में कुल 11 वेरिएंट हैं, लेकिन इनमें से कई टॉप वेरिएंट 15 लाख रुपये को पार कर जाते हैं.
Tata Nexon भी 15 लाख रुपये के बजट में डीजल ऑटोमैटिक कार चाहने वालों के लिए एक अच्छा विकल्प है. इसके डीजल ऑटोमैटिक मॉडल की शुरुआत Pure Plus वेरिएंट से होती है, जिसकी मुंबई में ऑन-रोड कीमत करीब 13 लाख रुपये बताई गई है. Nexon के डीजल ऑटोमैटिक में कुल 11 वेरिएंट हैं, लेकिन इनमें से कई टॉप वेरिएंट 15 लाख रुपये को पार कर जाते हैं.
5/7
डीजल और ऑटोमैटिक का कॉम्बिनेशन चाहने वालों के लिए Mahindra XUV 3XO भी 15 लाख रुपये के बजट में एक मजबूत ऑप्शन है. इसके डीजल ऑटोमैटिक MX3 वेरिएंट की मुंबई में ऑन-रोड कीमत करीब 13.58 लाख रुपये से शुरू होती है. इसके डीजल ऑटोमैटिक सेटअप में तीन वेरिएंट उपलब्ध हैं, जबकि टॉप AX7 डुअल-टोन वेरिएंट की कीमत 16.5 लाख रुपये से ज्यादा हो जाती है.
डीजल और ऑटोमैटिक का कॉम्बिनेशन चाहने वालों के लिए Mahindra XUV 3XO भी 15 लाख रुपये के बजट में एक मजबूत ऑप्शन है. इसके डीजल ऑटोमैटिक MX3 वेरिएंट की मुंबई में ऑन-रोड कीमत करीब 13.58 लाख रुपये से शुरू होती है. इसके डीजल ऑटोमैटिक सेटअप में तीन वेरिएंट उपलब्ध हैं, जबकि टॉप AX7 डुअल-टोन वेरिएंट की कीमत 16.5 लाख रुपये से ज्यादा हो जाती है.
6/7
Hyundai Venue इस लिस्ट में डीजल ऑटोमैटिक पावरट्रेन के साथ सबसे ज्यादा शुरुआती कीमत वाले ऑप्शन में शामिल है. इसके डीजल ऑटोमैटिक मॉडल की शुरुआत HX 5 वेरिएंट से होती है, जिसकी मुंबई में ऑन-रोड कीमत करीब 14.47 लाख रुपये बताई गई है. डीजल ऑटोमैटिक के कुल सात वेरिएंट मौजूद हैं, लेकिन HX 5 के अलावा बाकी वेरिएंट 16.5 लाख रुपये से ज्यादा कीमत के हो जाते हैं.
Hyundai Venue इस लिस्ट में डीजल ऑटोमैटिक पावरट्रेन के साथ सबसे ज्यादा शुरुआती कीमत वाले ऑप्शन में शामिल है. इसके डीजल ऑटोमैटिक मॉडल की शुरुआत HX 5 वेरिएंट से होती है, जिसकी मुंबई में ऑन-रोड कीमत करीब 14.47 लाख रुपये बताई गई है. डीजल ऑटोमैटिक के कुल सात वेरिएंट मौजूद हैं, लेकिन HX 5 के अलावा बाकी वेरिएंट 16.5 लाख रुपये से ज्यादा कीमत के हो जाते हैं.
7/7
Venue में भी 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है. यह इंजन 114 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क देता है. इंजन को 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है. यानी अगर आपकी प्रायोरिटी डीजल इंजन के साथ स्मूद ऑटोमैटिक गियरबॉक्स है, तो Venue भी एक विकल्प हो सकती है।
Venue में भी 1.5-लीटर, 4-सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है. यह इंजन 114 bhp की पावर और 250 Nm का टॉर्क देता है. इंजन को 6-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से जोड़ा गया है. यानी अगर आपकी प्रायोरिटी डीजल इंजन के साथ स्मूद ऑटोमैटिक गियरबॉक्स है, तो Venue भी एक विकल्प हो सकती है।
Published at : 31 Aug 2026 04:04 PM (IST)
Tags :
Kia Sonet Tata Nexon Diesel Cars

ऑटो फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
बरसात हो या बाढ़, ये SUVs हैं पैसा वसूल
बरसात हो या बाढ़, ये SUVs हैं पैसा वसूल
ऑटो
बार-बार टोल की नहीं टेंशन, 20 KM के दायरे में रहने वाले ऐसे बनवाएं पास
बार-बार टोल की नहीं टेंशन, 20 KM के दायरे में रहने वाले ऐसे बनवाएं पास
ऑटो
कम चलती है आपकी कार? E20 के दौर में ये गलती पड़ सकती है भारी
कम चलती है आपकी कार? E20 के दौर में ये गलती पड़ सकती है भारी
ऑटो
3.50 लाख में SUV वाला लुक, इस कार को जमकर खरीद रहे लोग
3.50 लाख में SUV वाला लुक, इस कार को जमकर खरीद रहे लोग
Advertisement

वीडियोज

J&K LANDSLIDE ALERT: नेपाल तो बस ट्रेलर है', J&K के 5 जिलों में लैंडस्लाइड की वैज्ञानिक चेतावनी!
सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का काउंटडाउन शुरू !
180 KM/H की रफ्तार से आई तबाही..नेपाल Flood की पूरी कहानी
अंधेरी सुरंग में जिंदगी की जंग, रेस्क्यू में जुटी टीमें
सैलाब में ताश के पत्ते की तरह सब तबाह हुआ...ये घर कैसे बचा ?

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

प्रो. सोनाली सिंह
प्रो. सोनाली सिंह
रक्षाबंधन पर दिखी यूपी में कानून-व्यवस्था की ताकत
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इस राज्य में 3 रुपए बढ़ी दूध की कीमत, सरकार ने आखिर क्यों लिया ये फैसला
इस राज्य में 3 रुपए बढ़ी दूध की कीमत, सरकार ने आखिर क्यों लिया ये फैसला
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: राज ठाकरे के बेटे ने कॉलेज प्रिंसिपल ऑफिस से हटवाई PM मोदी की फोटो
महाराष्ट्र: राज ठाकरे के बेटे ने कॉलेज प्रिंसिपल ऑफिस से हटवाई PM मोदी की फोटो
विश्व
ईरान के विदेश मंत्री अराघची का नेतन्याहू पर तीखा हमला, कहा- 'सांप'
ईरान के विदेश मंत्री अराघची का नेतन्याहू पर तीखा हमला, कहा- 'सांप'
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी के 7 रिकॉर्ड, जिनका टूट पाना लगभग असंभव
वैभव सूर्यवंशी के 7 रिकॉर्ड, जिनका टूट पाना लगभग असंभव
बॉलीवुड
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
'दायरा' का दमदार ट्रेलर रिलीज, पृथ्वीराज सुकुमारन-करीना कपूर का फेस ऑफ
इंडिया
CJP मार्च रोकने के लिए SC में याचिका, CJI बोले- 'उम्मीद है कि...'
SC ने CJP मार्च पर रोक लगाने से किया इनकार, कहा- कानून व्यवस्था बनाए रखें
हिमाचल प्रदेश
कुल्लू में भारी लैंडस्लाइड, सामने आया डरा देने वाला वीडियो
कुल्लू में भारी लैंडस्लाइड, सामने आया डरा देने वाला वीडियो
ऑटो
बरसात हो या बाढ़, ये SUVs हैं पैसा वसूल
बरसात हो या बाढ़, ये SUVs हैं पैसा वसूल
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget