15 लाख के बजट में मिल जाएंगी ये शानदार डीजल कारें, देखें लिस्ट

Hyundai Venue इस लिस्ट में डीजल ऑटोमैटिक पावरट्रेन के साथ सबसे ज्यादा शुरुआती कीमत वाले ऑप्शन में शामिल है. इसके डीजल ऑटोमैटिक मॉडल की शुरुआत HX 5 वेरिएंट से होती है, जिसकी मुंबई में ऑन-रोड कीमत करीब 14.47 लाख रुपये बताई गई है. डीजल ऑटोमैटिक के कुल सात वेरिएंट मौजूद हैं, लेकिन HX 5 के अलावा बाकी वेरिएंट 16.5 लाख रुपये से ज्यादा कीमत के हो जाते हैं.